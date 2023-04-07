Журналист Аркадий Бабченко признан иностранным агентом

США, Германия и Венгрия выступают против попыток Польши и стран Балтии предложить Украине «дорожную карту» к членству в НАТО на июльском саммите Североатлантического союза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех участников переговоров.

По данным издания, разногласия возникли в начале апреля на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Участники встречи пытались согласовать, что следует предложить Украине по итогам саммита Североатлантического союза в июле.

Ранее в марте генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг представил документ с «практическими и политическими» предложениями для Киева, например, о новой декларации об отношениях Украины с НАТО, которая основывалась бы на заявлении 2008 года о том, что Украина в какой-то момент станет членом организации.

Как пишет FT, все страны-участницы НАТО согласны, что членство Украины в организации не может всерьез обсуждаться, пока в стране идет война.

В то же время два собеседника издания, присутствовавшие на встречах на этой неделе, рассказали, что растет число сторонников того, чтобы предложить Украине «политический путь» к членству в НАТО на ближайшем саммите. Однако, по словам этих источников, Вашингтон, а также Берлин и Будапешт, противятся этому предложению.

США считают, что главным приоритетом на саммите в Вильнюсе должна быть практическая помощь Украине, такая как поставки боеприпасов, а дискуссии о возможных послевоенных политических отношениях только отвлекают от этой цели. Кроме того, утверждают источники, Вашингтон опасается, что сближение Украины и НАТО приведет к эскалации конфликта со стороны России.

Переговоры, как отмечает издание, проходят на фоне предупреждений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он примет участие в саммите в Вильнюсе только в том случае, если увидит реальные шаги к членству Украины в НАТО, такие как предоставление послевоенных гарантий безопасности или более тесное сотрудничество с Североатлантическим союзом.

Киев получил официальное приглашение на июльский саммит НАТО в Вильнюсе в марте.

Украина подала заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырёх украинских регионов, частично оккупированных Россией. По информации Politico, это заявление стало неожиданностью для Белого дома.

Как объяснял тогда Йенс Столтенберг, заявка не может быть одобрена, поскольку 5 статья Североатлантического договора предполагает участие стран-членов НАТО в отражении агрессии против любого из союзников.