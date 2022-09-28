Журналистка Радио Свобода Юлия Вишневецкая арестована на 5 суток

Документалист и журналист, внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода Юлия Вишневецкая, задержанная 26 сентября в Махачкале, арестована судом на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации.

На судебном заседании Вишневецкая объясняла, что по заданию редакции, как журналист, пришла на митинг, чтобы выяснить мнение людей относительно мобилизации.

Вишневецкую, как и других журналистов, задержали на акции в понедельник, доставили в отделении полиции, у многих отобрали телефоны, долгое время не допускали к ним адвокатов.

Задержание документалиста осудил президент медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории, - напомнил он, — Она должна быть немедленно освобождена".

26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.