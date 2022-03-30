Журналисты нашли элитную виллу главы Чечни Рамзана Кадырова в ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров владеет элитной виллой в Дубае. Она находится на знаменитом насыпном острове в виде пальмы, под номером 21 она входит в состав пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.

Средняя стоимость аренды окрестных вилл составляет около трех тысяч долларов в сутки (цена недвижимости при покупке в собственность не сообщается). Вилла Кадырова - одна из двух самых больших в этом отеле, следует из расследования "Украинской правды".

Источники издания сообщают, что на территории элитного дома постоянно проживают 3-4 охранника чеченского главы, а за зданием присматривает Турко Даудов, представитель Кадырова в арабских и мусульманских странах. Здесь также появляются и фотографируются приближенные чиновника: к примеру, старший офицер подразделения "СОБР Терек" Заур Таймасханов, депутат Госдумы Адам Делимханов и высокопоставленные чиновники ОАЭ.

Журналисты обратили внимание, что вилла чиновника первого ранга попадала на фото приближенных и самого Кадырова с 2014 года - некоторые видеозаписи, сделанные там, были даже опубликованы телеканалом "Грозный".

Со ссылкой на публичные онлайн радары отмечается, что в 2021-2022 годах Кадыров летал на своем частном самолете Airbus ACJ319 в Объединенные Арабские Эмираты не менее 14 раз, последний из визитов состоялся 26 февраля. Также были опубликованы снимки частного самолета Кадырова изнутри. Дизайн воздушного судна, стоимостью 80 миллионов долларов, разработала одна из самых дорогих компаний мира - британская Winch Design.

Согласно декларации о доходах, которую обязаны подавать все чиновники России, в 2020 году Кадыров официально заработал 381,1 млн рублей. Он стал самым богатым главой региона - его доход превышает суммарный заработок десяти губернаторов, следующих в списке за ним.