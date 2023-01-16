Подразделениями «ЧВК Вагнера» при штурме города Соледар командовал бывший офицер спецназа ГРУ Антон Елизаров. Он был осужден российским судом за мошенничество при приватизации квартиры. Об этом пишет в своем расследовании центр «Досье».

В январе, после объявления о взятии города, глава вагнеровцев Евгений Пригожин представил публике человека, который, как утверждается, командовал операцией. Раскрыт был только его позывной - Лотос. Его имя не называлось, однако позднее провоенные телеграм-каналы сообщали, что командир награжден званием Героя России.

Как выяснил центр «Досье», Елизарову 41 год, он окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. По данным журналистов, военный служил в ВДВ и в спецназе ГРУ.

В 2014 году суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу за мошенничество при приватизации служебной квартиры. Елизаров безуспешно судился с Министерством обороны и был выселен из дома в 2016 году. В том же году он устроился в ЧВК «Вагнера». Их учебный центр в Молькине в Краснодарском крае расположен на базе подразделения спецназа, где служил военный.

По данным издания, вагнеровец воевал в составе российской армии на Кавказе, а в составе «Вагнера» - в Сирии и Ливии. Кроме того, он работал инструктором в Центрально-африканской республике. В сентябре 2022 года Елизаров появлялся на публике с тремя наградами - звездой Героя России, звездной Героя ДНР и Героя ЛНР.