Журналисты рассказали о новом партнере дочери Путина. Это артист балета Игорь Зеленский

Внучка президента России Владимира Путина и его дочь Катерина Тихонова жили между Москвой и Мюнхеном. Там жил отец девочки, бывший художественный руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский. Об этом в совместном расследовании пишут издания "Важные истории" и журнал Der Spiegel.

Согласно материалам расследования, после разрыва со своим мужем Кириллом Шамаловым Тихонова стала регулярно, иногда несколько раз в месяц, летать к Зеленскому. В конце 2019 года она переезжала к нему в Мюнхен вместе с родившейся от него дочерью – внучкой Путина, утверждают журналисты.

Издания не называют имя родившейся в 2017 году девочки, однако утверждают, что ознакомились с её паспортом, из которого следует, что она дочь Зеленского и Тихоновой. Журналистам удалось ознакомиться со списком пассажиров одного из чартерных рейсов из Мюнхена, на котором в Москву прибыли Тихонова, Зеленский, их двухлетняя дочь, учительница по фортепиано и две няни.

После начала войны с Украиной Зеленский перестал работать в баварском балете. Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни в разговоре с представившимся министром культуры Украины пранкером в мае сказал, что фактически уволил Зеленского за отказ публично выступить против войны. Редакциям не удалось получить комментарии Тихоновой и её партнёра.