Зять Кадырова Адам Алханов назначен министром здравоохранения Чечни

Сын бывшего министра внутренних дел Чечни и муж второй дочери Кадырова Хадижат Адам Алханов возглавил Министерство здравоохранения Чечни, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

В ноябре Адама Алханова назначили на должность зампредседателя регионального правительства по социальному блоку. После перевода Алханова на пост главы Минздрава республики Кадыров заявил, что «до сих пор он эффективно курировал региональную медицинскую отрасль», сообщает Кавказ.Реалии.

В официальной биографии Алханова говорится, что он окончил школу экстерном в 2010 году и поступил в Американский университет в городе Шаржа ОАЭ. В 2013 году он перевелся в Австралийский университет Дубая и в итоге через пять лет закончил Грозненский политехнический колледж, получив диплом юриста. Алханов женат на второй дочери Рамзана Кадырова Хадижат, возглавляющей департамент дошкольного образования Грозного.