Зять Кадырова сменил на посту вице-премьера Чечни его племянника

Вице-премьером правительства Чечни и министром сельского хозяйства назначен Висхан Мацуев – муж старшей дочери главы республики. Ранее он был министром имущественных и земельных отношений. Айшат Кадырова, в свою очередь, занимает пост министра культуры.

О новом назначении своего зятя Кадыров сообщил в телеграм-канале. На совещании в Грозном с соответствующим предложением выступил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, а глава республики его одобрил.

Как пишет сайт Кавказ.Реалии, Висхан Мацуев заменит на должности министра сельского хозяйства, племянника Кадырова Ибрагима (Якуба) Закриева – на прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил его руководителем национализированной компании Danone. При этом об отставке Закриева с министерского поста не сообщалось.

До работы в министерстве имущества и земельных отношений Висхат Мацуев был начальником миграционного управления МВД по Чечне. Его отец – Зелимхан Мацуев – был близким другом и охранником Рамзана Кадырова.

На освободившийся пост министра имущественных и земельных отношений назначен Магомед Бухадиев – ранее он был главой Наурского района Чечни.