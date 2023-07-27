Зять Кадырова сменил на посту вице-премьера Чечни его племянника

Вице-премьером правительства Чечни и министром сельского хозяйства назначен Висхан Мацуев – муж старшей дочери главы республики. Ранее он был министром имущественных и земельных отношений. Айшат Кадырова, в свою очередь, занимает пост министра культуры.
О новом назначении своего зятя Кадыров сообщил в телеграм-канале. На совещании в Грозном с соответствующим предложением выступил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, а глава республики его одобрил.
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, Висхан Мацуев заменит на должности министра сельского хозяйства, племянника Кадырова Ибрагима (Якуба) Закриева – на прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил его руководителем национализированной компании Danone. При этом об отставке Закриева с министерского поста не сообщалось.
До работы в министерстве имущества и земельных отношений Висхат Мацуев был начальником миграционного управления МВД по Чечне. Его отец – Зелимхан Мацуев – был близким другом и охранником Рамзана Кадырова.
На освободившийся пост министра имущественных и земельных отношений назначен Магомед Бухадиев – ранее он был главой Наурского района Чечни.
- Магомед Бухадиев стал главой Наурского района в 2020 году. Кем он работал до этого, неизвестно.
- В сентябре прошлого года Рамзан Кадыров подписал указ о награждении медалями в честь «100-летия образования Чеченской Республики». Ее получили как минимум 12 его родственников, занимающих различные должности в администрации республики и мэрии Грозного.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. «Кому доверяю, того и назначаю», – говорил Кадыров.
- Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- В 2018 году Русская служба «Би-би-си» подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% – это родственники Рамзана Кадырова. В 2021 году дочь Кадырова Айшат, которой на тот момент было 22 года, стала министром культуры Чечни.