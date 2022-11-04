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Зять Рамзана Кадырова назначен на должность вице-премьера Чечни
Зять главы Чечни Рамзана Кадырова, сын действующего министра внутренних дел республики Адам Алханов назначен на должность заместителя председателя правительства Чечни по социальному блоку.
О назначении Алханова на пост вице-премьера сообщает провластное агентство "Грозный-Информ" со ссылкой на председателя парламента Магомеда Даудова. В опубликованной там же биографии говорится, что Алханов закончил школу экстерном в 2010 году и поступил в Американский университет в городе Шаржа ОАЭ. В 2013 году он перевелся в Австралийский университет Дубая и в итоге через пять лет закончил Грозненский политехнический колледж, получив диплом юриста.
После его окончания Адам Алханов практически сразу же стал первым заместителем директора Фонда медицинского страхования, где и работал до сегодняшнего дня.
Адам Алханов женат на второй дочери Рамзана Кадырова Хадижат. Она - начальник департамента дошкольного образования Грозного.
- Отец Адама Алханова Руслан Алханов возглавляет республиканское МВД уже 18 лет. Он - односельчанин Кадырова. Один из братьев Адама Алханова - начальник ОМВД по Грозненскому району, другой - директор Центра занятости населения Ахматовского района Грозного.
- Адам Алханов как минимум до 2020 года владел апартаментами на искусственном острове Палма Джумейра в Дубае. По данным издания "Важные истории", стоимость его недвижимости оценивается более чем в 700 тысяч долларов.
- Согласно информации телеканала "Дождь", мать Адама Алханова Тамара прописана в Москве и вместе с тремя сыновьями (в том числе и с ним) владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе "Ближняя дача" на Староволынской улице, расположенной неподалеку от Кутузовского проспекта.
- Кавказ.Реалии собрал список 52 родственников Рамзана Кадырова, работающих в госструктурах региона. В их числе – дочери главы Чечни Айшат (министр культуры республики), Хадижат (начальник департамента дошкольного образования Грозного) и Хутмат (замруководителя секретариата Кадырова), а также его старший сын, 17-летний Ахмат, который является председателем Российского движения детей и молодежи Чеченской республики.
Другие новости дня
В Южной Осетии бастовали водители автобусов
Водители автобусов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, устроившие накануне забастовку, сегодня приступили к осуществлению пассажирских перевозок.
Как пишет агентство «Рес», в четверг водители отказались выходить на маршруты. С бастующими встретился премьер-министр Константин Джуссоев, который выслушал волнующие их вопросы.
Причиной забастовки стали низкие зарплаты и другие проблемные вопросы, возникающие у извозчиков в процессе работы.
Директор Управления автомобильного транспорта Альберт Дудаев в комментарии «Рес» рассказал, что зарплаты водителей не повышались долгие годы. По его словам, максимальный размер заработной платы водителей общественного транспорта составляет 8 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского правительства, данному вопросу посвятят отдельное совещание.
«Премьер встретился с водителями, пообещал обсудить волнующие их вопросы на специальном совещании, особое внимание будет уделено вопросу повышения заработных плат водителям. Константин Хасанович заверил, что вопрос будет решен в положительном русле», – сказали в пресс-службе правительства.
В Управлении автомобильного транспорта на сегодняшний день работают более 40 водителей.
В Абхазии обсудили мероприятия по укреплению обороноспособности
На встрече в Кабинете министров самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили мероприятия по укреплению обороноспособности.
По информации пресс-службы правительства, в соответствии с поручениями абхазского лидера Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера Сергея Пустовалова и директора республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация» Рустама Адлейба.
На встрече обсуждались вопросы обеспечения Министерства обороны необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Другие подробности не сообщаются.
- 22 сентября под председательством Аслана Бжания прошло заседание Совета безопасности. Оно посвящалось «вопросам обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией».
- Кроме того, в Абхазии была создана рабочая группа для выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, а 26 сентября Аслан Бжания провел встречу с главами городов и районов, на которой поинтересовался проводимыми в этом направлении мероприятиями.
- 12 октября Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества. По итогам встречи стало известно, что бизнесмены могут подключиться к финансированию абхазской армии.
Медведев: мы слушаем слова Создателя и боремся с властелином ада
Бывший президент России Дмитрий Медведев считает, что "священная цель" России в войне против Украины – "остановить верховного властелина ада". В своём телеграм-канале Медведев опубликовал поздравления с Днём народного единства, ответив при этом на пять вопросов, которые он сам же и сформулировал.
На вопрос "За что мы воюем?" Медведев ответил, что Россия воюет "за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", заявив при этом, что ей не нужны чужие территории. Почему Россия при этом аннексировала украинские территории, он не объяснил.
В ответе на вопрос "Кто воюет против нас?" Медведев предположил, что это делает "часть умирающего мира", в том числе "кучка безумных нацистов-наркоманов", "большая стая лающих собак из западной псарни", а также "разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной". "Поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", – утверждает Медведев.
Он также обрушился с критикой на неких неназванных "испугавшихся партнёров". Медведев предположил, что по итогам войны "трухлявый мировой порядок рухнет, он погребёт под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов". На вопрос о том, в чём оружие России, Медведев ответил: "У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им".
Слово "Украина" в записи Медведева не употребляется, отсутствуют и упоминания о "специальной военной операции".
С самого начала российского вторжения Медведев выступает с жёсткими заявлениями, угрожая в том числе странам Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.
В последнее время ряд высокопоставленных деятелей – от патриарха Кирилла до главы Чечни Рамзана Кадырова – выступали с утверждениями, что Россия борется в Украине против "сатанистов" или самого "Антихриста".
Подобная риторика свойственна радикальным философам и идеологам, которые в последнее время, как накануне писала "Медуза", увеличили своё влияние на Кремль, – таким как Александр Дугин и Александр Проханов. Несколько дней назад Дугин выступил с утверждениями о войне в Украине как аналоге "Страшного суда", которые теперь фактически повторил Медведев.
Сатана (известный также под другими именами) – предводитель сил зла, центральная фигура-антагонист Бога в таких религиях, как христианство и ислам. С именем Сатаны верующие связывают беды и несчастья.
За время российского вторжения в Украину, даже по консервативным оценкам, погибли десятки тысяч людей, военнослужащих и мирных жителей. Международные организации расследуют сообщения о массовых убийствах, пытках, применении оружия против гражданских лиц со стороны российских военных - все эти деяния, по международному праву, могут представлять собой военные преступления.
4 ноября в России отмечается день народного единства - этот праздник был установлен в 2005 году. В Москве по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Традиционный Русский марш в этом году не планируется.
Россия и Беларусь создадут совместную спутниковую группировку
Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко объявил в пятницу, что Россия и Беларусь приступают к созданию совместной спутниковой группировки. По словам Лукашенко, она сможет использоваться не только в военных целях.
Лукашенко назвал сотрудничество с Россией в области космических технологий "колоссальным шагом". Он упомянул о спутниках, которые способны "с высоты 500-600 километров просматривать объект в 35 сантиметров". Также Лукашенко сказал, что в ближайшее время на орбиту отправится белорусский космонавт.
После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз, США и другие страны мира подвергли жёстким санкциям как Россию, так и Беларусь в качестве её союзника. Санкции коснулись и космической отрасли. Страны Запада отказались от сотрудничества с Россией в рамках уже действующих проектов и от разработки новых.
В апреле тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверял, что санкции не затронут работы на Международной космической станции (МКС) в области пилотируемых полётов; в июле NASA и Роскосмос подписали соглашение о перекрёстных полётах космонавтов и астронавтов на МКС. Однако новый глава Роскосмоса Юрий Борисов не исключает выхода России из проекта МКС после 2024 года.
- Страны Запада не признали Александра Лукашенко легитимно избранным в августе 2020 года на новый, шестой срок, президентом Беларуси. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций за жестокое подавление антиправительственных выступлений, нарушения прав человека и фальсификацию итогов выборов. Сам Лукашенко это отвергает.
В Абхазии из-за аварии на ЛЭП требуют создать парламентскую комиссию
В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиционная организация ветеранов «Аруаа» требует создать парламентскую комиссию, чтобы изучить качество ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара» и причины аварии, произошедшей на ЛЭП.
11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщали о ремонтных работах на линии «Ачгуара», в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек).
Несмотря на проведенные работы, 1 ноября на линии произошла крупная авария. Тысячи абонентов остались без света. Оперативно устранить аварию не удалось.
«По нашим данным, ни качество провода, ни качество работ российской компании, которая была привлечена к работам по согласованию с министром экономики, не соответствуют необходимым требованиям и уровню», – сказано в заявлении «Аруаа».
Оппозиционеры считают, что 50 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт линии «Ачгуара», расходованы неэффективно.
«Думаем, что генпрокуратура займется этим вопросом и проведет экспертизу по качеству материалов и выполненных работ», – говорится в заявлении «Аруаа».
Ветераны считают, что министр экономики Кристина Озган «не соответствует занимаемой должности и задачам, стоящим перед одним из ведущих министерств».
Отметим, что накануне вечером Озган провела заседание технического штаба в центральной диспетчерской «Черноморэнерго». По информации энергетической компании, ремонтные работы на линии «Ачгуара», начатые в октябре, были вынуждено приостановлены «из-за досрочной остановки перетока электроэнергии из России».
«За период с 1 октября по 1 ноября проведена замена 24 километров высоковольтной линии из 32», – заявили в компании.
Сегодня утром на линии «Ачгуара» увеличили нагрузку. Режим тестирования показал, что ЛЭП держит необходимую номинальную нагрузку. По информации пресс-службы Минэкономики, энергоснабжение Абхазии осуществляется без перетока из России.
Сегодня же ремонтные работы на линии «Ачгуара» осмотрел абхазский президент Аслан Бжания.
Рубен Варданян официально возглавил карабахское правительство
Бизнесмен Рубен Варданян назначен главой правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом говорится в указе на сайте карабахского президента Араика Арутюняна. Ранее возглавлявший правительство Артак Бегларян освобожден от должности государственного министра.
Новый госминистр будет координировать деятельность министров здравоохранения, юстиции, иностранных дел, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктуры, градостроительства, финансов и экономики.
На Рубена Варданяна также возложены функции по координации деятельности руководителя Службы государственного контроля, комитета кадастра и управления государственным имуществом, комитета по вопросам материального ущерба, комитета госдоходов, комитета управления госинспекции и комитета водного хозяйства.
В начале октября Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян тогда заявил, что готов принять предложение, если его подходы и решения получат широкую поддержку.
Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея» в начале сентября объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. Ранее бизнесмен, у которого также есть армянский паспорт, выступил с предложением создать Всеармянский фронт для поддержки безопасности и развития Нагорного Карабаха.
Тамаз Бестаев назначен главой администрации Южной Осетии в изгнании
Главой администрации Южной Осетии в изгнании назначен Тамаз Бестаев. С ним сегодня встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как сообщили в пресс-службе правительства, ранее Бестаев возглавлял в администрации Службу здравоохранения и социального обеспечения.
Временная администрация Южной Осетии была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года. Со дня основания ей руководил Дмитрий Санакоев, который ранее был министром обороны и премьер-министром самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В 2007 году он возглавил временную административно-территориальную единицу на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, созданную властями Грузии в селе Курта Цхинвальского района. После вооруженного конфликта в августе 2008 года аппарат администрации переехал в Тбилиси.
Недавно Дмитрий Санакоев объявил об отставке. Он говорит, что планирует продолжить деятельность в бизнес-секторе.
Джо Байден пообещал освободить Иран
Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
Глава Белого дома выступал в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии.
«Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», – сказал Байден.
Президент не привел подробностей, пишет Голос Америки.
Байдену уже ответил президент Ирана Ибрахим Раиси. По его словам, Иран был освобожден в ходе исламской революции 1979 года.
«Я говорю [президенту США Джо] Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад», — заявил он в телевизионном выступлении (цитата по Reuters).
- В Иране уже более месяца проходят массовые протесты против правящего режима. Поводом для них стала гибель 22-летней активистки Махсы Амини - участники протестов утверждают, что она была убита полицией нравов. При разгоне протестов были убиты десятки демонстрантов. Соединённые Штаты выступили с осуждением действий иранских властей. Они также приостановили переговоры с Тегераном о возобновлении так называемой ядерной сделки и ввели ряд санкций в связи с предполагаемыми поставками в Россию иранских ударных дронов, которые используются российскими войсками на войне в Украине.
Члены Совета нацбезопасности Грузии собрались впервые с декабря 2021 года
Под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности. Члены Совбеза собрались впервые с декабря 2021 года.
«На заседании обсуждались важные тенденции глобальной и региональной безопасности, а также вызовы, стоящие перед Грузией», – заявили в пресс-службе грузинского правительства.
Также члены Совета нацбезопасности обсудили процесс обновления концептуальных документов национального уровня. По информации правительства, в феврале текущего года Концепция национальной безопасности была готова к внесению в парламент, но «с учетом кардинально изменившейся обстановки в сфере безопасности документ приводится в соответствие с существующими нормами безопасности».
Кроме того, ведется активная работа по обновлению Стратегии национальной обороны и документа об оценке угроз. Также на заседании обсудили вопрос создания отраслевых перечней объектов критической инфраструктуры.
В заседании не принимала участие президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она не является членом Совета нацбезопасности. Однако в марте текущего года, выступая в парламенте, Зурабишвили с учетом ситуации в Украине заявляла о необходимости провести расширенное заседание Совбеза.
В сегодняшнем заседании под председательством премьер-министра приняли участие секретарь Совета национальной безопасности, глава МВД Вахтанг Гомелаури, глава Минобороны Джуаншер Бурчуладзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, глава СГБ Григол Лилуашвили, руководитель службы разведки Шалва Ломидзе и командующий Силами обороны Грузии Георгий Матиашвили.
Посетителей кафе в Махачкале допросили о побеге четырех сестер в Грузию
Сотрудники полиции в штатском доставили в отдел Советского района Махачкалы в Дагестане пятнадцать посетителей кафе «Дом 15». Они спрашивали у них о девушках, сбежавших ранее от домашнего насилия в Грузию. После разговора, продержав их до поздней ночи, всех их отпустили, сообщила Кавказ.Реалии правозащитница Светлана Анохина.
«Видимо, они пытаются найти ячейку, которая вербует нашу «праведную кавказскую молодежь» и портит ее, инфицирует шприцом, заражённым ЛГБТ-вирусом. Понятное дело, что все подозрения падают на «Дом 15», как на сборище неформалов», – рассказала Анохина.
По словам правозащитницы, «Дом 15» – «славная кафешка в центре Махачкалы, бельмо на глазу у долбодятлов всех возрастов и мастей, потому что «там собираются неформалы».
В дежурной части Советского отдела полиции не ответили на вопросы редакции Кавказ.Реалии, сославшись на то, что «вчера была другая смена». В пресс-службе МВД также затруднились оперативно прокомментировать задержание посетителей кафе. Редакция направила туда официальный запрос.
- Как сообщалось ранее, российские пограничники на границе России и Грузии на КПП «Верхний Ларс» в течение 11 часов удерживали четырех сестер из Дагестана, спасавшихся бегством от домашнего насилия. Все это время родственники пытались силой забрать сестер домой. Девушек пропустили в Грузию только, после того как они написали заявление о насилии со стороны родственников.
- Полиция Махачкалы и ранее массово доставляла посетителей «Дома 15» в отдел.
- В конце августа в «Доме 15» был анонсирован «Фестиваль шорт», который пришлось отменить из-за угроз его организаторам.
- Ранее пресс-секретарь кризисной группы «СК SOS» Мирон Розанов рассказал Кавказ.Реалии о последних случаях преследования ЛГБТ-людей на Кавказе и о том, как изменилась работа правозащитников в условиях войны.
- Жители Дагестана и соседних республик Северного Кавказа регулярно жалуются не только на факты домашнего насилия, но и на отсутствие реакции правоохранительных органов на их жалобы. Так, уроженка Дагестана Патимат Идрисова рассказывала, как родственники избивали ее, принудительно лечили и в итоге похитили. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя.
- Бежать после побоев в семье и насильственного «лечения» от бисексуальности пришлось и чеченке Аминат Лорсановой. В 2021 году родственники похитили из шелтера Халимат Тарамову. Перед побегом из дома она также заявила о побоях и угрозах в семье.
- Дагестанец Магомед Асхабов рассказывал Кавказ.Реалии, как его пытали в «реабилитационном центре». Его туда поместили родственники якобы для лечения от гомосексуальности. Следственный комитет не реагирует на его жалобы с просьбой расследовать пытки.
Гарибашвили поздравил Нетаньяху победой на выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил лидера партии «Ликуд», экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на выборах.
«Поздравляю Биньямина Нетаньяху с победой на недавних выборах. Желаю ему всего наилучшего и больших успехов на новом сроке службы в Израиле. Наша дружба имеет глубокие корни в прошлом. Уже сейчас мы твердо настроены на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Израилем и Грузией», – написал Гарибашвили в Twitter.
1 ноября в Израиле прошли уже пятые за последние 3,5 года досрочные всеобщие выборы в Кнессет (парламент) 25-го созыва, в которых участвовали 40 партий и политических блоков.
Правая партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху и ее разнообразные союзники, судя по последним данным, набрали не менее 65 мандатов. Таким образом, Нетаньяху возвращается в кресло главы правительства Израиля.
При этом Биньямин Нетаньяху все еще находится под судом по обвинению в коррупции. Он возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996 по 1999 год и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и 3 месяца. Известен Нетаньяху и тем, что за время своего второго премьерства почти 20 раз летал в Россию на встречи с Владимиром Путиным, с которым у него, по его словам, сложились «отличные рабочие отношения», и даже ходил вместе с ним на марши «Бессмертного полка».
Пентагон: применение ядерного оружия станет концом режима в КНДР
Руководители военных ведомств США и Южной Кореи предупредили Пхеньян, что применение ядерного оружия северокорейским лидером Ким Чен Ыном станет "концом" его режима.
В коммюнике, которое по итогам встречи в Вашингтоне одобрили глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Республики Корея Ли Чжон Соп, говорится, что любое ядерное нападение на Соединённые Штаты или их союзников и партнёров, в том числе с использованием тактического ядерного оружия, неприемлемо и приведёт к концу режима Ким Чен Ына". Союзники, как утверждается, дадут "подавляющий и решительный ответ".
Министры также договорились продлить проходящие в Южной Корее учения "Бдительный шторм", - сообщает "Голос Америки".
Заявление сделано на фоне всё более частых запусков Северной Кореей баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Ракеты с наиболее дальним радиусом действия способны достичь американского штата Гавайи.
В пятницу Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, в том числе F-35A. Это произошло после того, как в воздухе у линии разграничения сторон были обнаружены около 180 боевых самолётов КНДР. В ночь на пятницу Северная Корея также произвела артиллерийские стрельбы в море, а в четверг запустила более 20 ракет. Одна из них предположительно была межконтинентальной баллистической ракетой, однако её испытание, как считают наблюдатели, завершилось неудачей, она упала в море после нештатного отделения второй ступени. В октябре Северная Корея провела не меньше пяти ракетных пусков.
Грузию посещает российская телеведущая, нарушившая закон «Об оккупации»
Российская телеведущая Ксения Бородина отдыхает в Тбилиси, не скрывая, что ранее посещала Абхазию без разрешения центральных властей Грузии, сообщает телеканал «Формула».
По словам Бородиной, на границе с Грузией её ничего не спрашивали, более того, «приветливо встретили». Она сказала, что не в курсе действующего в Грузии закона «Об оккупированных территориях».
«Нет, никаких вопросов [на границе], я спокойно зашла, нас встретили очень радушно, очень приятно. Когда я объявила [в России], что еду сюда, сказали, что могут быть какие-то проблемы, но были никаких проблем, все в порядке. Да, я была в Абхазии. Я нарушила [закон]? Почему? Я не знаю об этом. Я путешествовала с друзьями, и мы поехали в Абхазию. На границе об этом не спрашивали», – сказала Бородина.
Ранее Бородина публиковала в социальных сетях фото и видеоматериал своего пребывания в Абхазии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оппозиционные телеканалы Грузии уже не раз привлекали внимание МВД к нарушению закона «Об оккупации» со стороны российских медийных персон. Официальных комментариев по поводу поездки Ксении Бородиной пока не сделано.
Согласно закону «Об оккупированных территориях», принятому Грузией после августовской войны 2008 года, иностранным гражданам разрешено проезжать на неконтролируемые грузинскими властями территории самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии лишь через Зугдидский и Горийский муниципалитеты. В других случаях им грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет. После прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» тюремное заключение по данной статье не применяется, а число возбужденных уголовных дел сокращено до минимума.
В России возобновили выпуск советских холодильников «Мир»
Российская госкорпорация "Ростех" после 30-летнего перерыва возобновила производство холодильников "Мир". Об этом сообщается на сайте корпорации.
Генеральный директор компании "ПОЗиС", выпускающей эту технику, Радик Хасанов считает, что у известных ещё с советских времен холодильников "Мир", которые "славились своим качеством, надежностью и долговечностью", есть шансы повторить успех. По словам Хасанова, компания планирует изготавливать 600 тысяч холодильников в год.
Впервые холодильники "ДХ-120", известные под торговой маркой "Мир", начали выпускать в 1959 году.
В мае после того как французская компания Renault ушла с российского рынка из-за санкций, введённых против России за вторжение в Украину, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московский завод "Рено", перешедший в государственную собственность, будет выпускать автомобили марки "Москвич". Позже сам завод переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич"". Его планируется запустить в декабре.
- В ответ на вторжение России в Украину около 42% иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка, ещё 40% продолжают работать, остальные – приостановили или ограничили свою деятельность в стране, рассказало издание Re: Russia. Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России.
The Times: начать войну Путина убедили Патрушев и Бортников
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников были наиболее убеждёнными сторонниками вооружённого вторжения в Украину, фактически убедив президента Владимира Путина начать операцию. Об этом пишет британское издание The Times. Оно публикует отрывки из книги готовящейся к печати книги журналиста Оуэна Мэттьюза, основанной, как утверждает автор, в том числе на беседах с российскими деятелями, знакомыми с историей подготовки вторжения.
Как утверждает автор, Патрушев, Бортников и близкие к ним по взглядам другие деятели российских силовых ведомств были убеждены в необходимости "превентивного" удара по Украине, утверждая, что он необходим для спасения России от якобы возрастающей стратегической угрозы со стороны Запада. Как утверждается, директор Росгвардии Виктор Золотов в разговоре с главным редактором закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым утверждал, что "Украины не существует", она всего лишь является территорией, по которой проходит "граница между Америкой и Россией".
Среди тех, кто непосредственно готовил вторжение, помимо Патрушева, Бортникова и самого Путина, назван и министр обороны Сергей Шойгу. Однако он, как утверждается, играл роль не идеолога, а исполнителя, который при этом иногда проявлял колебания. Самой важной фигурой в окружении Путина при этом назван Патрушев. Издание указывает на важную роль изоляции российского президента после начала пандемии COVID-19 - круг людей, с которыми советовался Путин, существенно сократился, и люди, верящие в необходимость установления контроля над Украиной с целью борьбы с Западом, стали составлять в нём большинство. Одним из них, как утверждается, был бизнесмен Юрий Ковальчук.
Принципиальное решение о войне было принято, как утверждается, к концу лета 2021 года. Перед главой МИД Сергеем Лавровым, однако, была поставлена задача попытаться добиться от Запада больших уступок, чтобы избежать войны. Сам Лавров, как утверждается, хотел добиться именно мирного исхода противостояния и был убеждён, что Путин тоже этого хочет. Требования России о так называемых гарантиях безопасности, сформулированные МИД в декабре 2021 года, не были приемлемы для Запада. При этом, как указывает The Times, западные дипломаты, в том числе и британские, неверно интерпретировали эти требования - они считали, что Россия хочет вести переговоры и убедить Запад в необходимости пойти на какие-то уступки в рамках компромисса, в то время как речь в действительности шла об ультиматуме.
Как утверждает The Times, большинство представителей российской элиты, даже членов Совета безопасности, не знало о решении Путина начать войну вплоть до 21 февраля. Как утверждается, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после начала войны в частном разговоре отметил, что большинству членов Совбеза (среди них был, например, и Лавров) сказали о грядущем наступлении на Киев только после заседания этого органа, на котором обсуждалось признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".
На самом заседании Совбеза 21 февраля - Times опять ссылается на Пескова - его участникам сказали, что его будут транслировать в прямом эфире. На самом деле, его показывали в записи.
Обращение Путина о начале так называемой спецоперации было записано, как утверждается, 23 февраля. На следующий день ранним утром широкомасштабное вторжение в Украину началось.
Представители российских властей пока не комментировали материал Times.
Югоосетинские власти освободили троих граждан Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили троих ранее задержанных граждан Грузии, среди них был несовершеннолетний. Об этом накануне вечером сообщили в СГБ Грузии.
Жителей Горийского муниципалитета задержали у кладбища в селе Меджврисхеви, обвинив в незаконном пересечении де-факто границы.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
Грузинская сторона в очередной раз потребует освобождения граждан Грузии на встрече в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, которая пройдет в селе Эргнети 10 ноября.
- 2 ноября СГБ Грузии заявила о незаконном задержании российскими военными гражданина Грузии «на абхазском направлении». Подробности не сообщаются. Задержание не комментировали абхазские власти.
Россия в ходе испытаний запустила баллистическую ракету «Булава»
Минобороны России сообщило в четверг о пуске атомной подлодкой в ходе испытаний баллистической ракеты "Булава".
"Ракетная стрельба выполнялась из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка", – говорится в сообщении. Отмечается, что полёт прошёл в штатном режиме и что пуск был произведён экипажем "новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А". Также говорится, что стрельба проводилась в рамках завершающего этапа государственных испытаний.
На прошлой неделе российская армия провела под руководством президента Владимира Путина учения по отработке ядерного удара в ответ на удар противника. По полигону на Камчатке были запущены баллистические ракеты, кроме того, пуски провели стратегические бомбардировщики.
Ранее Минобороны США заявило, что власти России заранее уведомили Вашингтон о проведении ежегодных учений стратегических ядерных сил "Гром". Этот шаг, как отмечали представители Вашингтона, снижает риск просчета на фоне "безответственной" российской ядерной риторики.
Пуски 26 октября прошли на фоне дискуссии о возможности применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте. Страны Запада обвиняют Москву в угрозах применения оружия. Российские официальные лица это отрицают.
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Reuters: страны G7 договорились о фиксированной цене нефти из России
Страны "Группы семи" (G7) и Австралия договорились о том, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на фиксированном уровне без использования "плавающей" ставки. Об этом пишет Reuters. По словам источника агентства, "ценовой потолок станет единым и будет регулярно пересматриваться" - это должно повысить стабильность рынка и снизить нагрузку на его участников.
Цена ещё не установлена, но, по данным источников, должна быть объявлена в ближайшие недели. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США и Австралия договорились регулярно пересматривать фиксированную цену по мере необходимости, рассказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что привязка цены к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и возможным колебаниям цен. Москва может извлечь выгоду из системы плавающих цен, поскольку цена на российскую нефть вырастет, если нефть марки Brent подорожает из-за сокращения поставок нефти из России, одного из крупнейших мировых производителей этого сырья. Плавающая цена ниже международного эталона нефти Brent может позволить президенту России Владимиру Путину "обмануть" механизм, сократив предложение, сказал второй источник, знакомый с дискуссиями.
США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.
5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами.
Изначально обсуждалось установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40–60 долларов за баррель. В конце октября Bloomberg сообщил, что позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась и рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель.
Россия предупреждала, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.
Угнанный автомобиль Хвичи Кварацхелия нашли за несколько часов
Итальянская полиция нашла угнанный автомобиль грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелия в рекордно короткие сроки, сообщают итальянские СМИ.
Машина была обнаружена в 20 километрах от Неаполя, недалеко от города Аверса. Преступники бросили ее и скрылись, о задержании кого-либо пока не сообщается.
Полиция сообщила, что машина не была повреждена и уже возвращена владельцу, пишет агентство «Новости-Грузия».
Новый Mini Cooper Countryman, который Кварацхелия приобрел чуть больше месяца назад, был угнан от его дома, расположенного в окрестностях Неаполя.
С утра в четверг футболист обнаружил пропажу и сообщил о происшествии в местную полицию, после чего отправился на тренировку, а к вечеру машина уже была на прежнем месте.
В октябре в Абхазии выявлен 151 случай заражения коронавирусом
За октябрь в Абхазия был выявлен 151 случай заражения коронавирусной инфекцией и зафиксирован один летальный случай. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава самопровозглашенной республики.
В сентябре количество зараженных составляло 1321 человек, один пациент скончался.
На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся два пациента. За первые три дня ноября было зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Мобилизованные из Северной Осетии устроили пьяный дебош в Запорожской области
Четверо пьяных мобилизованных из Северной Осетии в оккупированном российскими войсками городе Васильевка Запорожской области Украины зарезали 13 коров и стреляли в российского военнослужащего.
По данным телеграм-канала Baza, на ферме, где они были размещены, моблизованные зарезали коров, выгнали из дома ее хозяина и избили российских военных. На угнанном у работников фермы автомобиле они выехали на дорогу, где их пытались остановить у одного из блокпостов, но они открыли огонь и ранили российского сержанта. В конце концов их все же удалось задержать. Сообщается, что они были очень сильно пьяны. Телеграм-канал назвал их фамилии.
Информацию о случившемся подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. «Сказать, что стыдно за этих людей – не сказать ничего!» – написал он в своем телеграм-канале. Он пообещал, что виновные понесут наказание, и отметил, что «после того, как они были мобилизованы и попали в конкретные воинские соединения, прямую ответственность за них несут их командиры».
Позднее Меняйло сообщил, что направил руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии и военного комиссара республики в места дислокации осетинских военнослужащих в Украине: «Их задача – посмотреть, как экипированы наши ребята, как организовано их пребывание в районе выполнения боевых задач». Также они будут на месте разбираться в произошедшем.
- В середине октября мобилизованные из Северной Осетии, направленные в Запорожскую область, записали анонимное (бойцы на видео были в балаклавах) обращение, в котором пожаловались, что их что отправили в Украину без экипировки, вооружения и денег. «Нас бросили сюда, поставили на позиции, но при этом у нас почти нет автоматов, приборов ночного видения, дронов. Раций тоже нет, поэтому нас тут и уничтожают», – сказал один из них. Другой заявил, что они не получили никаких выплат.
- После объявления в России мобилизации глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что резервисты из республики должны быть обеспечены всем необходимым. Он также обещал поддерживать солдат «и словом, и делом». Однако дополнительные выплаты мобилизованным, которые установили в некоторых регионах России, в Северной Осетии пока не предусмотрены. Ранее Меняйло предложил правительству возместить мобилизованным затраты на экипировку, которую они купили за собственные деньги.
- Ранее Кавказ.Реалии рассказывал, что в Северной Осетии в рамках мобилизации планируют призвать более тысячи человек. Повестки присылают не только многодетным отцам, инвалидам и тем, кто уже находится на фронте, но и убитым на войне в Украине военным. Первую группу призывников отправили на сборы без прохождения медкомиссии – в ней оказался 45-летний опекун трех инвалидов.
Зеленский поручил МИД проработать вопрос о признании независимости Ичкерии
Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию о признании независимости Ичкерии, собравшую более 25 тысяч подписей, что, по закону, делает ее обязательной для рассмотрения главой государства, пишет Кавказ.Реалии.
Ответ опубликован на портале электронных петиций интернет-представительства президента. В нем Зеленский сослался на принятие Верховной Радой постановления о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией и осуждении «геноцида чеченского народа» и напомнил, что, согласно Конституции Украины, признание иностранных государств является прерогативой президента. Вместе, отмечается в ответе, с тем в полномочия МИД страны входит внесение предложений о признании иностранных государств и установлении с ними дипломатических отношений.
Зеленский дал МИД поручение рассмотреть в рамках компетенции вопрос, затронутый в петиции, и представить ему соответствующие предложения.
- Накануне премьер-министр непризнанной Чеченской республики Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев потребовал от Украины признать независимость российского Дагестана. В России предусмотрена уголовная ответственность за обсуждение возможного отделения субъектов страны.
- 18 октября Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила «геноцид чеченского народа». За постановление проголосовали все 287 присутствовавших депутатов.
- 19 октября петиция президенту Украины о признании суверенитета Чеченской республики Ичкерия набрала 25 тысяч голосов, необходимых для передачи вопроса на рассмотрение. Она была размещена 15 августа на сайте официального интернет-представительства президента страны, ее автор – украинской политик и журналист Сергей Гармаш.
- Ранее, выступая на внеочередном заседании Совбеза ООН 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отрицании права «более десятка народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь». Он подчеркнул, что Россия ведет политику «уничтожения этнического и религиозного разнообразия».
- Все последние месяцы территорию Украины защищают в том числе чеченские добровольческие батальоны. В их рядах – покинувшие родину сторонники непризнанной Ичкерии. В мае с киевскими политиками встречался премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев, а депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил признать геноцид черкесов и независимость Ичкерии. При этом офис президента Зеленского публично не реагировал на предложения сотрудничества. Судя по карточкам, оба законопроекта еще не рассмотрены комитетами.
В Старом Тбилиси обрушился трехэтажный дом
На улице Цуртавели в Старом Тбилиси обрушился трехэтажный дом.
По адресу зарегистрировано пять семей, однако в момент происшествия дома никого не было, никто не пострадал.
На месте находятся представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, правоохранители и представители районной администрации.
Кроме того, как передает с места журналист Общественного вещателя Грузии, районная администрация предлагала перевести жильцов в гостиницу, но они сказали, что останутся у родственников.
Нона Мамулашвили объявила об отказе от депутатского мандата и выходе из «Нацдвижения»
Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что отказывается от мандата, уходит из парламента и выходит из оппозиционной партии «Единое национальное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Членом ЕНД 42-летний магистр международного права стала всего два года назад. Сегодня она говорит, что не видит смысла оставаться ни в партии, ни в парламенте. Мамулашвили собирается присоединиться к гражданской платформе «Гамзири».
«Парламент десятого созыва – самый позорный парламент за всю историю независимости… его большинство подписалось под разрушением европейского будущего страны… Этот парламента предал дух парламента всех предыдущих созывов и волю народа», - заявила Мамулашвили.
«Я пришла в политику и парламент с единственной целью - работать на прозападное развитие страны, чтобы создать экономически сильную, справедливую и защищенную среду. Но в ситуации, когда нищета и безысходность терзают страну, когда в тюрьмах сидят политзаключенные, а олигархическая система вырвала из наших рук европейское будущее - парламент Грузия превратился в место, где ничего хорошего для страны не делается и там ничего делать», - говорится в заявлении.
Что касается ЕНД, то, по словам Мамулашвили, «партия уже давно вне политики», в ней системные проблемы, которые делают невозможным ее восстановление.
По ее мнению, вне партийной деятельности сейчас открывается больше возможностей работать в интересах страны, на ее европейское будущее.
- С конца сентября ЕНД покинули уже несколько политиков, в том числе член политсовета Бадри Басишвили. Противостояние в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть лидеров открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Однопартийцы расходятся во мнениях по ключевым вопросам, которые касаются роли Михаила Саакашвили, сотрудничества с другими политическими объединениями и реакции на те или иные события. Мелия отрицает серьезные проблемы в партии, говоря об обычных рабочих разногласиях. Две недели назад об уходе из ЕНД объявил ее секретарь по стратегическим коммуникациям Ника Оболадзе.
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