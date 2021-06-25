Новости
Обнаружено тело российского туриста, утонувшего 17 июня в Гагре
Тело российского туриста, жителя Челябинска Михаила Нестерова было обнаружено сегодня утром в районе гагрского пансионата «Энергетик». Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Спасатели доставили тело на берег и передали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего.
48-летний Нестеров утонул в акватории города Гагра 17 июня. Супруга Нестерова говорила, что в поисках тела его мужа участвует лишь одна лодка: «У них два водолаза на всю Абхазию, которые ходят на резиновой лодке вдоль берега и ждут, когда его [тело] выкинет на берег».
Другие новости дня
В Самегрело сожгли дом обвиняемых в изнасиловании восьмилетней девочки
Дом отца и сына, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней, сожгли сегодня в одном из сел региона Самегрело в Западной Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Согласно распространившейся информации, пожар устроили члены семьи предполагаемой жертвы сексуального насилия. Зугдидское радио «Атинати» передает, что дом обвиняемых охраняла полиция, однако группе граждан все же удалось проникнуть внутрь – они разлили в доме бензин, а после подожгли.
Двое мужчин были задержаны накануне после того, как о изнасиловании несовершеннолетней в полицию заявила ее мать. Утверждается, что восьмилетняя девочка стала жертвой сексуального насилия со стороны 65-летнего мужчины, а спустя несколько дней – со стороны его 35-летнего сына.
МВД Грузии продолжает следствие по факту изнасилования, назначена судебно-медицинская экспертиза, – пишет «Новости-Грузия».
В результате ДТП в Гудауте погибла жительница Санкт-Петербурга
В Гудауте произошло ДТП, в результате которого погибла жительница Санкт-Петербурга.
Как сообщает МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, автомобиль TOYOTA врезался в придорожное дерево. ЧП произошло на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 02:01.
К приезду спасателей один из пострадавших уже был доставлен проезжим автотранспортом в Гудаутскую районную больницу. Водитель автомобиля Вера Мазилова, 1960 года рождения, из Санкт-Петербурга, была деблокирована спасателями и передана бригаде скорой помощи. Однако спасти её жизнь не удалось, – пишет «Апсныпресс».
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму за поддержку Навального
Муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что его сняли с выборов в Московскую городскую думу, признав "лицом, причастным к экстремистской деятельности" из-за поддержки Алексея Навального. Об этом оппозиионный политик сообщил в твиттере.
"Суд не рассматривал мое дело. Никаких доказательств "экстремистской деятельности не представлено", написал он фейсбуке и заявил, что обжалует в суде решение избиркома не допускать его на выборы. Хотя, по словам оппозиционера, никаких иллюзий у него нет. Яшин уверен, что принято политическое решение не пускать его больше ни на какие выборы. Это месть за поддержку Навального, считает он.
Яшин рассказал, что 24 июня пришел подавать документы для регистрации на довыборы, но председатель избиркома сразу выдал ему официальный отказ. В постановлении избирательная комиссия сослалась на так называемый закон против ФБК о временном запрете баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесён российскими властями в список "иностранных агентов" и признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.
Из-за этого произвола, по словам Яшина, он лишается права идти на выборы в течение пяти ближайших лет, не сможет работать депутатом и будет сильно ограничен в полномочиях.
Илья Яшин планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу, где депутатский мандат освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко. Выборы пройдут в сентябре этого года, одновременно с выборами в Госдуму.
Зеленский не исключил референдума по вопросу о «стене» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если переговоры с Россией об урегулировании конфликта в Донбассе окончательно зайдут в тупик, возможен полный разрыв контактов с территориями, которые сейчас контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты. Решение об этом, однако, должен будет принять народ на всеукраинском референдуме.
В программе "VIP с Натальей Мосейчук" Зеленский подтвердил, что так называемая "стена" в Донецкой и Луганской областях, то есть полное отгораживание от неподконтрольных Украине территорий, может стать реальностью, но "о запуске этого плана должен принимать решения народ Украины".
О возможности, в случае неудачи переговоров в Нормандском и других форматах, "построить стену" в Донбассе говорил ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Зеленский в интервью также рассказал о своём телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко в прошлом году, после задержания в Беларуси более 30 граждан России. Украина тогда требовала их выдачи, утверждая, что они воевали в Донбассе на стороне сепаратистов. По словам Зеленского, Лукашенко в ответ на просьбу о выдаче сказал ему: "Я не подведу, все будет нормально, я разберусь". По словам президента Украины, он был уверен, что Лукашенко передаст россиян Киеву, однако этого не произошло - вскоре они были освобождены и выехали в Россию. По словам Зеленского, это был их последний разговор с Лукашенко - после августа 2020 года отношения Киева и Минска резко ухудшились.
Зеленский также фактически подтвердил подготовку спецоперации, в результате которой россияне, которых называют бойцами ЧВК Вагнера, должны были оказаться на территории Украины и быть там задержаны. Украинский президент, однако, подчеркнул, что эту операцию готовили спецслужбы неких зарубежных стран, и сказал, что он рад, что она в конце концов не осуществилась.
Ранее журналисты со ссылкой на источники писали, что самолёт с "вагнеровцами", летевший из Минска в Стамбул, мог бы быть посажен в Киеве для ареста россиян. Официально подготовка такой операции не была подтверждена.
Израиль вернулся к масочному режиму из-за штамма «Дельта»
Израиль возвращает масочный режим в помещениях и общественном транспорте. Об этом заявил Минздрав страны. Носить маски должны все граждане, включая детей от семи лет. Врачи рекомендуют закрывать дыхательные пути на массовых мероприятиях на свежем воздухе, в том числе во время парада ЛГБТ в Тель-Авиве.
Возврат к маскам вызван ростом числа больных коронавирусом. По данным властей, в стране начал распространяться «Дельта» штамм коронавируса. За последние сутки в Израиле выявили 169 случаев заражения COVID-19, чего не было уже несколько месяцев. Людям не рекомендуют летать за границу, в особенности с детьми, которых не привили против COVID-19.
По данным израильских медиков, в большинстве случаев штамм «Дельта» обнаружен у вернувшихся из-за границы жителей. Часть из них была полностью привита. Как правило они легко переносят болезнь.
Для привитых израильтян контактировавших с носителями опасных мутаций COVID-19 введён обязательный карантин. Полиция получила право штрафовать родителей, если их дети нарушили предписанную самоизоляцию. Родителей подростков от 12 лет призывают записать детей на прививку.
Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня. С 15 июня израильтянам разрешили не носить маски в помещениях. 1 июля израильские власти планировали открыть страну для вакцинированных иностранных туристов, но после вспышки решение отложили на месяц.
С начала пандемии коронавируса в Израиле выявлено более 840 тысяч случаев COVID-19. Умерли почти шесть с половиной тысяч человек. Израиль долгое время был лидером по вакцинации от коронавируса. По последним данным, в стране привито более 50 процентов жителей.
Расклад сил перед местными выборами в Грузии – опрос Edison Research
Грузинская телекомпания Formula опубликовала результаты очередного социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research. Социологи спросили избирателей – «За кого бы вы проголосовали на выборах в органы местного самоуправления, если бы они прошли сегодня?». В рейтинге лидирует правящая партия страны «Грузинская мечта», на втором месте – «Национальное движение», на третьем – партия экс-премьера Георгия Гахария.
- «Грузинская мечта» – 25%
- «Единое национальное движение» – «Сила в единстве» – 19%
- «За Грузию» (Георгий Гахария) – 10%
- Стратегия Агмашенебели (Георгий Вашадзе) – 3%
- «Лело» – 3%
- Лейбористская партия – 3%
- «Альянс патриотов» – 2%
- «Гирчи» – Больше свободы (Зураб Джапаридзе) – 2%
- «Гирчи» – 2%
- «Эри» (Леван Васадзе) – 2%
- «Европейская Грузия» (Гига Бокерия) – 1%
- «Победоносная Грузия» (Ираклий Окруашвили) – 1%
- «Дроа» (Элене Хоштария) – 1%
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1%
- «Единая Грузия – Демократическая Грузия» (Нино Бурджанадзе» – 1%
- «За народ» (Анна Долидзе) – 1%
- Партии «За справедливость» (Эка Беселия), «Свободная Грузия» (Каха Кукава), «Консервативная партия» (Звиад Дзидзигури), «Трибуна» (Давид Чичинадзе) – менее 1%
- Другие партии – 2%
- Ни одна из партий – 10%
- Не знаю/отказ от ответа – 14%
При использовании метода аллокации (перераспределение голосов неопределившихся) у «Грузинской мечты» 32%, у «Национального движения» – 24%, у партии «За Грузию» – 13%.
Избирателей в Тбилиси спросили, за кого бы они проголосовали на выборах мэра столицы между тремя потенциальными кандидатами.
- Каха Каладзе – 32%
- Ника Мелия – 17%
- Георгий Гахария – 15%
- Ни один из кандидатов – 18%
- Не знаю/отказ от ответа – 18%
Ответы отличаются в том случае, если в вопросе не указаны конкретные кандидаты в мэры столицы.
- Кандидат от объединенной оппозиции – 24%
- Кандидат от «Грузинской мечты» – 30%
- Кандидат от партии «За Грузию» Георгия Гахария – 13%
- Ни один из кандидатов – 7%
- Не знаю/отказ от ответа – 16%
Опрос также показал, что наибольшей симпатией населения из политиков пользуется экс-премьер, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария. 57% опрошенных относятся к нему позитивно, 43% – негативно. На втором месте – мэр Тбилиси Каха Каладзе (50% – позитивно, 50% – негативно). На третьем месте – лидер «Национального движения» Ника Мелия (47% – позитивно, 53% – негативно).
Исследование проводилось 7-19 июня. В общей сложности в были опрошены 1500 человек (800 в Тбилиси, 700 – в регионах). В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-3%.
COVID-19 в Грузии: 699 новых случаев, 9 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще девять пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5237 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 699 новых случаев коронавируса. Накануне провели 34 104 теста: PCR-тестов – 13 822, экспресс–тестов на антиген – 20 282.
Выздоровели еще 614 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 362 183, выздоровевших – 348 267.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,05%, за последние 14 дней составляет 2,45%, за неделю – 2,4%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 3201 человек, всего использовано вакцин – 248 545.
Премьер-министр Грузии представит свой годовой отчет парламенту
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня представит парламенту страны годовой отчет о своей работе.
В докладе, занимающем более чем 150 страниц, затронуты такие направления, как иностранная политика, безопасность, решение конфликта, права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала, государственное управление.
Как пишет «Новости-Грузия», очевидно, что за выступлением главы правительства последуют острые дебаты. В оппозиции заявляют, что их вопросы будут касаться всех актуальных проблем, включая экономическую ситуацию, борьбу с COVID-19, остановленные проекты и внешний долг страны.
Как заявляют члены парламентского большинства, их вопросы также будут касаться пандемии и экономических вызовов. Тем не менее, в отличие от оппозиции, представители «Грузинской мечты» считают, что правительству удается хорошо справляться с этими проблемами.
«Правительство, парламент, вся команда была объединена для того, чтобы надлежащим образом ответить на вызовы пандемии. Хочу сказать, что команда справилась. Был сделан максимум для того, чтобы люди, которые в плане бизнеса пострадали и потеряли работу получили максимальную помощь от государства», – заявил член парламентского большинства Гиви Миканадзе.
После выступления премьера весенняя сессия парламента будет объявлена закрытой.
- Ираклий Гарибашвили был назначен премьером Грузии в феврале 2021 года после того, как Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий внутри команды по поводу задержания лидера оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелия.
УЕФА отменил правило выездного гола. Оно действовало больше 55 лет
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило гостевого гола в матчах еврокубков.
Начиная с осени этого года в плей-офф клубных турниров, проводимых под эгидой УЕФА, количество мячей, забитых на чужом поле, не будет иметь значения.
Правило выездного гола было введено в 1965 году. Благодаря ему, например, санкт-петербургский "Зенит" смог в 2008 году добраться до финала Кубка УЕФА и выиграть его.
В 1/16 финала общий счёт двухматчевого противостояния "Зенита" и испанского "Вильяреала" оказался равным – 2:2, но дальше прошла петербургская команда, поскольку она забила гол на чужом поле. Похожая ситуация сложилась и в следующем раунде, когда "Зенит" сначала проиграл французскому "Марселю" 1:3 у него на поле, а затем выиграл у себя дома 2:0. Несмотря на равный счёт в противостоянии, российский клуб прошёл в четвертьфинал благодаря гостевому голу.
Торнадо в Чехии разрушило несколько населённых пунктов. Есть жертвы
Не менее семи населённых пунктов на юго-востоке Чехии понесли в четверг значительный ущерб из-за крайне редкого для этой страны стихийного бедствия - торнадо. Пострадали не менее 150 человек. Есть погибшие.
Вихрь, возникший во время грозы, разрушил десятки строений. По оценкам очевидцев, часть села Грушки торнадо "стёрло с лица земли" - от зданий остались одни стены. Серьёзно пострадали и соседние населённые пункты, ущерб нанесён известной достопримечательности - замку Валтице.
Точное число раненых и жертв пока не известно - не до всех пострадавших районов смогли добраться пожарные и спасатели, люди могут оставаться под завалами. В район бедствия направлены пожарные в том числе из соседних Австрии и Словакии, не исключено, что к ликвидации последствий стихии привлекут военных.
Евросоюз не поддержал идею саммита с участием Путина
Лидеры стран Евросоюза отказались от идеи саммита с Россией, предложенной ранее Германией и Францией.
Против прямых переговоров с президентом Владимиром Путиным выступили десять европейских лидеров, главным образом представители стран Восточной Европы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил по окончании первого дня саммита Евросоюза, что говорить о встрече с Владимиром Путиным слишком рано, поскольку каких-либо радикальных перемен в поведении России пока не видно, а отношения с Москвой ухудшаются, передаёт Би-би-си.
По информации Bloomberg, в ходе обсуждения инициативы на саммите ЕС около 10 стран заявили, что им не нравится эта идея или тот факт, что она была выдвинута «в последнюю минуту».
Ранее перед самым началом встречи в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно призвала страны Европейского союза вести прямые переговоры с российским президентом, как это сделал лидер США Джо Байден на саммите в Женеве. Её поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
В ночь на пятницу Меркель подтвердила, что стороны не пришли к соглашению. "Лично я хотела бы какого-то более смелого шага, но и это неплохо, и мы продолжим работать", - сказала Меркель.
Тем не менее, европейские лидеры высказались за взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Евросоюза. Среди них - вопросы здравоохранение, климат, экология, внешнеполитические вопросы, включающие Сирию, Ливию и Иран.
Среди прочего лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать предложения по поддержке российского гражданского общества, а также новые санкции в ответ на возможные дальнейшие вредоносные действия России.
Жители Хабаровска оспорили увольнение Фургала в ЕСПЧ
Пять жителей Хабаровского края подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за досрочного увольнения бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила одна из инициаторов обращения Ирина Сторожева.
В жалобе говорится, что жители края выбрали Фургала на пять лет. В указе президента Владимира Путина об освобождения его от должности, по мнению, заявителей отсутствуют основания для утраты доверия. Как пишут авторы жалобы, действующее законодательство не позволяет президенту увольнять губернатора по личному усмотрению. "Мы считаем этот указ незаконным и нарушающим избирательные права граждан", - рассказала Ирина Сторожева.
По ее словам, ранее жители Хабаровского края пытались оспорить указ Путина в Верховном суде России, однако получили отказ.
- Президент Владимир Путин уволил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с "утратой доверия" в июле 2020, вскоре после задержания Фургала по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Представитель ЛДПР Фургал победил на выборах 23 сентября 2018, набрав во втором туре почти 70 процентов голосов избирателей.
- По закону президент имеет право освободить губернатора от должности в связи с утратой доверия. Основаниями для утраты доверия могут стать выявленные факты коррупции или конфликта интересов, а также наличие счетов в иностранных банках и владение зарубежными ценными бумагами в период избирательной компании будущего губернатора.
- В Хабаровске в 2020 году проходили массовые протесты с требованием провести судебный процесс над Фургалом в регионе. Участники протестных митингов также требовали отставки действующей власти. Многие активисты подвергались штрафам и арестам. В 2021 году акции возобновились .
Романа Протасевича и Софию Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест
Бывшего главного редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу, задержанных в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair, перевели из СИЗО КГБ Беларуси под домашний арест. Об этом Русской службе "Би-би-си" рассказали родители задержанных.
По их словам, сейчас Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске. Родители Сапеги отметили, что она под домашним арестом уже два-три дня.
Посольство России в Минске подтвердило информацию о смягчении меры пресечения россиянки.
Адвокат россиянки Антон Гашинский рассказал в эфире "Дождя", что вчера София Сапега встречалась в ресторане со своими родителями и была «не одна». Адвокат назвал её спутника «человеком, похожим» на Романа Протасевича.
Для родственников задержанных их перевод под домашний арест стал неожиданностью. Отец Романа Протасевича Дмитрий Протасевич не исключил, что его сын может быть втянут в какую-то политическую игру. По его сведениям, белорусские власти не снимали обвинений с Романа Протасевича и Софии Сапеги.
Оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.
Власти Беларуси включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.
Россиянку Софию Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и в разжигании социальной вражды и розни.
В курортном поселке Уреки тушат пожар в гостинице
В курортном поселке Уреки (регион Гурия) возник пожар в одной из гостиниц, сообщает телекомпания «Формула». В трехэтажном здании сначала загорелся чердак, затем огонь распространился на нижних этажах.
В Службе управления чрезвычайными ситуациями сообщили, что из здания гостиницы были эвакуированы люди. К этому времени пожар локализован, проводятся работы по тушению. На месте работают десять пожарных экипажей.
Причины пожара пока не известны. В результате происшествия никто не пострадал.
Судьба десятков человек неизвестна после обрушения здания во Флориде
В городе Серфсайд в округе Майами-Дейд на юге американского штата Флорида частично обрушилось 12-этажное жилое здание на побережье океана. Есть жертвы.
На месте работают сотни пожарных и спасателей. Подтверждена гибель трех человек. Двоих удалось вытащить из-под развалин живыми.
Властям пока не удалось связаться с 99-ю предполагаемыми жителями этого дома. Это не значит, что все они или значительная их часть находятся под развалинами, поскольку многие из жильцов, как сообщают СМИ, приезжали во Флориду только на зимние месяцы.
Тем не менее, губернатор штата Рон Десантис не исключил, что число жертв увеличится. «Мы будем надеяться на лучшее, но готовимся к плохим новостям, учитывая масштаб разрушений», – сказал он.
Построенное в 1981 году здание насчитывало более 130 квартир. Обрушение произошло в 2 часа ночи по местному времени. Пока неясно, сколько людей было внутри здания в этот момент.
«Трудно представить, как это могло произойти, – сказал журналистам мэр Серфсайда Чарльз Беркетт. – Здания просто так не рушатся». По его словам, на крыше велись строительные работы, - сообщает «Голос Америки».
В Абхазии выявлено 119 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 447 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 72 человека, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 24, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 693 человека. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15 327 человек.
В югоосетинском парламенте ожидают делегацию Совета Федерации России
В парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия прибывает делегация Совета Федерации для участия в заседании комиссии по сотрудничеству югоосетинского парламента и Совета Федерации.
В составе делегации: член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от крымского законодательного (представительного) органа Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Крым Казаноков, ответственный секретарь российской части комиссии, замначальника отдела Управления международных связей Надежда Дахова.
С югоосетинской стороны в заседании примут участие председатель комитета парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Александр Плиев, председатель комитета парламента по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Алан Алборов, министр здравоохранения и социального развития Сослан Наниев.
Как сообщили информагентству «Рес» в пресс-службе югоосетинского парламента, заседание комиссии пройдет в пятницу, 25 июня.
Борис Джонсон заявил о законности действий британского эсминца
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец «Дефендер» действовал законно, так как Великобритания не признает территориальные претензии России на Крым. Он сказал, что это воды Украины, и абсолютно правильно было использовать их для передвижения из пункта А в пункт Б. По словам Джонсона, военный корабль Королевского флота «отстаивал наши ценности» в инциденте с российскими войсками в спорных водах вокруг Крыма.
При этом премьер-министр не считает, что сейчас отношения Москвы и Лондона находятся в низшей точке.
24 июня посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за британского эсминца «Дефендер». Как сообщается на сайте МИД, Броннерт «был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ».
23 июня сторожевой корабль ФСБ России открыл предупредительный огонь в сторону британского эсминца «Дефендер» неподалеку от берега аннексированного Крыма. Российские пограничники обвинили корабль в нарушении границы. Утверждается, что он зашел на полторы морские мили вглубь территории России и не ответил на предупреждения.
В минобороны Великобритании заявили, что «Дефендер» не нарушал границ, а следовал по международно признанному коридору. Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Сброса бомб по курсу следования эсминца его экипаж не заметил. Российские военные опубликовали видео пролета истребителя над кораблем, сброса бомб на нем нет.
Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту «Дефендера», сообщил, что корабль намеренно вошел в воды рядом с Крымом, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву. Согласно ему полуостров и окружающие его воды принадлежат Украине.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября
Выборы в органы местного самоуправления 2021 года в Грузии состоятся 2 октября. Определение даты голосования на законодательном уровне было озвучено оппозицией в рамках рабочей группы, согласованной с «Грузинской мечтой».
Как и парламентские выборы, дата выборов в местные органы власти определяется на законодательном уровне. Согласно Избирательному кодексу, следующие выборы в Сакребуло (городские собрания) и самоуправляющегося города/общины будут проходить в первую субботу октября. В этом году она выпадает на 2 число.
Разведка: талибы могут взять власть через полгода после вывода войск США
Нынешнее правительство Афганистана может рухнуть, а большая часть территории страны перейти под контроль радикальной группировки «Талибан» (внесена в РФ в список террористических и запрещена) уже спустя полгода после завершения вывода из Афганистана войск США и их союзников. Это утверждается в обновленном прогнозе спецслужб США - сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Прежний, более оптимистичный сценарий, пришлось пересмотреть после того, как талибы на прошлой неделе взяли под контроль значительные территории на севере Афганистана. При этом они почти не столкнулись с сопротивлением, в руки исламистов попала военная техника, поставленная ранее американцами правительственным войскам.
В частности, талибам удалось взять под контроль крупный пограничный переход на границе с Таджикистаном. Их отряды подошли к крупному городу Мазари-Шариф - важнейшему центру афганского севера.
По оценке спецслужб, столица страны Кабул может пасть в диапазоне от трех месяцев до года после вывода американских военных. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода 11 сентября - 20-ю годовщину крупнейших терактов в Соединенных Штатах, после которых американские военные начали операцию в Афганистане. По последним сообщениям, вывод войск может завершиться уже к концу июля.
Талибы при этом не атакуют американские войска, что стало бы нарушением заключенного соглашения.
Администрация США пока не комментировала утверждения Wall Street Journal.
- Газета New York Times в четверг сообщила, что Соединенные Штаты вывезут из страны тысячи афганцев, которые оказывали помощь американским военным и теперь могут претендовать на получение американской иммиграционной визы. Речь идет о примерно 18 тысячах человек - это переводчики, охранники, водители рабочие. Право получить визу в США имеют и их ближайшие родственники. В каких странах они будут временно размещены, не сообщается. Ранее ряд конгрессменов и правозащитники призывали рассмотреть возможность их отправки на принадлежащий США остров Гуам.
Двое подростков утонули в искусственном водоеме в Гардабани
Трагедия в Гардабанском муниципалитете Грузии. В искусственном водоёме утонули двое подростков – 15 и 17 лет. Информацию подтвердили в Службе по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.
Спасатели в течение нескольких часов искали в озере тела погибших. На месте находились родные несовершеннолетних и местные жители.
Еще одна авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы Тбилиси-Ереван
Грузинская авиакомпания Myway Airlines с 6 июля приступает к выполнению регулярных рейсов Тбилиси-Ереван-Тбилиси.
Принадлежащий авиакомпании «Боинге 737-800» будет летать из Тбилиси в Ереван и обратно дважды в неделю, каждый вторник и субботу.
Как пишет «Новости-Грузия», билеты на рейс доступны на веб-сайте авиакомпании www.mywayairlines.com и в туристических агентствах.
Прямые рейсы из Тбилиси в Ереван уже выполняет авиакомпания Georgian Airways, которая сотрудничает с армянской авиакомпанией Armenia. Для пассажиров доступны и стыковочные рейсы Тбилиси-Ереван-Москва, которые пользуются популярностью в условиях отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
- Грузия открыла свои воздушные границы 1 февраля 2021 года спустя почти год после закрытия. По данным Минэкономики Грузии, полеты в Грузию в мае 2021 года уже были восстановлены на 65% по сравнению с периодом до пандемии.
Отели в Краснодарском крае будут заселять только привитых туристов
В Краснодарском крае отели, санатории и детские лагеря с 1 июля будут заселять отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Это связано с ростом заболеваемости в регионе, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
С 1 августа в отели будут заселять только вакцинированных туристов.
С июня в России наблюдается очередная вспышка COVID-19. Больше всего заболевших в Москве. Городские власти вновь рекомендовали компаниям перевести сотрудников на работу из дома и объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Работодателей обязали отстранять от работы отказавшихся от вакцинации.
Вслед за Москвой обязательную вакцинацию стали рассматривать и другие регионы.
В России всего за последние сутки выявлено более 20 тысяч случаев COVID-19, это максимум с января. По официальным данным, причиной роста заболеваемости стали новые штаммы коронавируса – прежде всего индийский. В стране с конца 2020 года проходит вакцинация, но процент вакцинированных остаётся низким – одну дозу препарата получили около 14 процентов жителей, полностью вакцинированы примерно 11 процентов.
Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Кремль заявляет, что выступает против обязательной иммунизации. Одновременно российские власти поддерживают действия региональных властей.
Абхазский премьер Александр Анкваб вакцинировался от коронавируса
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба абхазского Кабмина.
Отметим, что Анкваб переболел коронавирусом в тяжелой форме. СOVID-19 был диагностирован у него в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
1 апреля стало известно, что после прохождения курса лечения в московской клинике Анкваб вернулся в Абхазию. 12 апреля он приступил к исполнению служебных обязанностей.
По информации пресс-службы абхазского правительства, с начала открытия пунктов вакцинации члены Кабмина поэтапно проходят вакцинацию, некоторые уже получили и второй компонент препарата.
Среди прошедших вакцинацию – министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба.
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