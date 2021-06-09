«Туристы должны пройти инструктаж, а проводники – быть опытными»

В Абхазии в последнее время все больше сводок о несчастных случаях, произошедших с российскими туристами. До сих пор ведутся поиски пропавшего в мае в горах жителя Екатеринбурга Владимира Ульянова, а также упавшей в реку 6 июня 23-летней жительницы Казани Дарьи Манасовой. «Эхо Кавказа» спросило жителей Сухума, как сделать туристические походы безопасными.

Руслан Михайлович Барциц: Туристы должны пройти соответствующий инструктаж, а проводники – быть опытными. Они должны знать маршрут, должны уметь решать непредвиденные вопросы, которые возникают на маршруте непосредственно. Естественно, техника безопасности, питание, охрана. Когда-то, в молодости, занимался этим, у меня были милиционеры с автоматами. Хотя особой такой опасности, что кто-то нападет, не было, но все равно туристам было комфортно. На форс-мажор надо обращать особое внимание. Если вдруг, как недавно у нас в Абхазии случилось, мужчина пропал, то же самое на Рице девушка упала с моста, – трагедия. Когда будут соблюдены все правила, необходимые в таких случаях, несчастные случаи не перестанут в общем-то случаться, но они будут сведены к минимуму.

Самвел Самуелян, туроператор Абхазии «Apsny Adventure»: Гиды, которые приезжают в Абхазию, они никому не сообщают свои маршруты – ни нашим местным туроператорам, которые занимаются туристическими маршрутами по горам, ни МЧС. Минтуризма должно сообщать людям, и это надо начинать, конечно, с границы. Раздавать какие-то флаеры, куда едут, с кем общаться, куда обращаться, в МЧС. Есть туроператоры, которые занимаются именно горной частью или береговой частью. Этим должно, конечно, заниматься Минтуризма. Я считаю, что Минтуризма не в полном объеме этим занимается. Очень многие вещи даже подсказываем, что нужно делать. Но, наверное, на это как-то не обращают внимания.

Лаша Каличава: Гиды, которые работают, должны хорошо знать те места, куда водят людей, и обходить заведомо небезопасные места. Во-вторых, какой-то инструктаж должен быть. Нужно, наверное, людям объяснять очень серьезно, что в лесу, в горах есть такие моменты, когда люди могут подвергать себя риску, не осознавая этого. Нужно людям объяснять, прежде чем водить их в горы. Любой турист, если он услышит на серьезной ноте такие предупреждения, тогда я думаю, он будет более серьезно относиться и более ответственно к тому, что он делает в лесу.

Житель Сухума: Все надзорные органы – МЧС, милиция, Минтуризма должны проводить инспекции всех туристических объектов на безопасность и на соответствие. Если какой-то объект не соответствует этим критериям и требованиям, ему не должны выдавать лицензию, либо не должны разрешать открываться, начинать работать. Только таким образом мы можем если не сократить, то хотя бы минимизировать такого рода инциденты в будущем. Возможно, на законодательном уровне придется внести кое-какие поправки, дающие право надзорным органам запрещать трудовую деятельность или не выдавать лицензию, если соответствующий субъект, занимающийся туристическим бизнесом, не выполняет поставленные нормативы или условия, оговоренные надзорными органами.

Георгий: Тех, кто заезжает в Абхазию с туристическими целями, надо предупреждать, чтобы они сообщали, где они будут, чтобы были их данные, чтобы у них была рация. Без таких средств, чтобы их не пускали в такие походы. Предупреждать их, чтобы они были бдительные, чтобы не выпивали.

Николай Игоревич Медвенский, заместитель директора Государственного музея боевой славы им. В. Ардзинба: Выбираясь в турпоход, необходимо выбрать и рассчитать ваш маршрут, учитывать количество участников похода, их возраст, уровень не только физической, но, пожалуй, и психо-эмоциональной, а также профессиональной подготовки, плюс наличие хронических заболеваний. Второе: надо уметь правильно подобрать снаряжение и рацион питания. Особое внимание необходимо обратить на средства безопасности, страховку при пересечении водной преграды, но и при работе на высоте. Желательно иметь соответствующие средства связи как в самой группе, маленькие рации. Подобрать надежного гида или проводника, обязательно должен быть врач или как минимум медработник. Кроме того, члены группы должны уметь оказывать первую помощь в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации. В группе должен быть, особенно в группе новичков, инструктор горной подготовки, и обязательно обратиться в МЧС РА, согласовать с министерством план графика своего похода со специалистами, выслушать рекомендации спасателей и серьезно отнестись к ним.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия