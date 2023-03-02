В Абхазии оппозиция подозревает президента в нарушении Конституции

Ряд оппозиционных сил в самопровозглашенной республике Абхазия выступил с заявлением, в котором указывает на нарушение президентом Асланом Бжания Конституции и присяги.

Речь идет о встрече Бжания с вице-премьером РФ Александром Новаком. По информации официального сайта российского правительства, Новак поручил Бжания ускорить принятие закона об инвестиционной деятельности, «принять новое законодательство в сфере энергетики с учётом параметров повышения платёжной дисциплины населения и промышленности».

В абхазском Комитете по защите суверенитета заявили, что «должность президента несовместима с выполнением поручений иностранных чиновников» и «никто не может давать поручений главе суверенного государства».

«Такое положение дел противоречит Конституции Республики Абхазия и создаёт ненужное напряжение в отношениях со стратегическим партнером. Отсутствие немедленной реакции на подобные оценки в СМИ свидетельствуют о не вполне адекватном восприятии своего статуса руководителем республики, а также негативно сказываются на международном имидже нашей страны», – сказано в заявлении.

Оппозиционые организации («Аидгылара», экспертный фонд «Аамта», «Ахьаца», «Аиааира» и «Асаркьал») указывают Бжания, что Абхазия на международных площадках должна быть представлена в качестве суверенного, демократического, правового государства, «а не провинции или области, в отношении которой можно раздавать поручения».

«Не менее абсурдной» называют в оппозиции ситуацию, которая возникла во время визита Бжания в Беларусь.

«Демонстративное нарушение правил протокола, а также неприемлемые предложения о «склеивании Минска-Тбилиси-Сухуми» выглядели недружественно и требовали немедленной реакции главы нашего государства. Убеждены, что подобные действия президента Бжания являются прямым нарушением его конституционных обязанностей», – сказано в заявлении.

Оппозиция считает, что нарушения президентом присяги, данной народу Абхазии, необходимо обсудить на внеочередной сессии парламента.