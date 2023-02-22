За визитами лидеров самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в Минск и в Москву внимательно следят в Тбилиси. Президент Саломе Зурабишвили и МИД Грузии еще накануне осудили встречу Лукашенко с абхазским лидером Асланом Бжания. Реакцию на встречу Владимира Путина с Аланом Гаглоевым грузинским властям пришлось отложить, так как была отложена сама встреча из-за выявленного у Гаглоева коронавируса.

Лукашенко все-таки лукавил, когда, радушно встречаясь с абхазским лидером Асланом Бжания, просил у него помощи в поисках ответа на вопрос, почему руководство Грузии остро реагирует на их встречи. Возможно, Бжания и сидевшего рядом с ним министра иностранных дел самопровозглашенной республики Инала Ардзинба мучил другой вопрос: почему их должна волновать судьба бывшего президента Михаила Саакашвили, которого почему-то вдруг вспомнил белорусский лидер. Вероятно, не могли они понять, зачем Лукашенко сообщает им, что власти Белоруссии поддерживали и поддерживают очень хорошие отношения с Тбилиси. «Насколько это возможно», – оговорился белорусский лидер.

Но главное недопонимание ждало Бжания, ищущего признания независимости Абхазии от Белоруссии, впереди. Лукашенко вдруг решил если не вернуть Сухуми в лоно Тбилиси, то хотя бы склеить их вместе с Минском:

«Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы, нам надо быть в это сложное время ближе быть друг к другу – и Тбилиси, и Сухуми, и Минск, все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу», – сказал Лукашенко.

С критикой Лукашенко из Тбилиси первой выступила президент Саломе Зурабишвили. Она обвинила белорусского лидера в нарушении суверенитета Грузии, вспомнив при этом прошлогодний визит Лукашенко в Сухуми сентябре 2022-го. Миротворческую идею со склеиванием не приняли и в грузинском МИДе.

Вторая по счету встреча Бжания с Лукашенко оппонентами грузинской власти была сочтена еще одним шагом к признанию независимости Абхазии Белоруссией. В этом контексте ожидалась и намеченная на сегодня первая встреча президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева с Владимиром Путиным в Кремле. Хотя возмущаться по этому поводу долго не пришлось. У Гаглоева коронавирус обнаружили перед самой встречей, и она была отложена на неопределенный срок.

Критику и опасения оппонентов в «Грузинской мечте» отвергают. Факт встречи неприятен, согласен депутат Гиви Миканадзе, но опасений по поводу признания у него эта встреча не вызывает:

«Любая такая встреча, конечно, будит предположения о том, что, возможно, есть какие-то риски (признания). Однако открытого контекста, что идет какая-то подготовка, что, к примеру, Беларусь думает о признании оккупированных территорий, нет».

Главная проблема в том, что у грузинских властей нет четкой политики, говорит бывший замглавы Совбеза, беспартийный депутат Теона Акубардия:

«Нет плана, что делать потом, после признания. То, что Россия испытывает стратегическое поражение, которое обязательно будет оформлено, не означает, что автоматически это поражение Россия потерпит и в Грузии. Этого не случится, если Грузия не будет противостоять влиянию, наступлению России, не будет бороться за свои национальные интересы. Сегодняшняя власть не пытается как-то остановить Россию в Грузии, напротив, своими уступками загоняет в тупик нашу борьбу за территориальную целостность и делает еще более незащищенной Грузию в аспекте долгосрочных интересов».

То, что до окончания войны в Украине никакого признания со стороны Минска не будет, убежден конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского примирения и равноправия Паата Закареишвили:

«Думаю, идет какая-то игра, заигрывание как с грузинским, так и абхазским обществами одновременно. Потому что Россия сейчас никак не может предпринять какие-то неординарные шаги, чтобы не разозлить «Грузинскую мечту». Если бы Белоруссия хотела бы признать независимость Абхазии, то ей ничего не мешает: ни мораль, ни политика, ни международные отношения, ничего – Белоруссия может это сделать. А все это уже напоминает какие-то ритуальные танцы: там Лукашенко приехал в Абхазию, потому парламентская делегация Беларуси посетила Сухуми, вот сейчас Бжания приехал в Минск. При нем не говорят о независимости, но все подразумевают, все намекают на это. Явно есть какая-то игра, в которой, скорее всего, не предполагается никакого признания независимости Абхазии, но это обсуждается. С одной стороны дается какой-то импульс абхазскому обществу, что, «ребята, все в порядке, подождите еще немножко», а с другой стороны, делают реверансы в сторону «Грузинской мечты», Грузии – «не бойтесь, ничего подобного не будет. Просто это нам нужно». Вот какой-то такой спектакль вокруг признания-непризнания независимости Абхазии».

Такую политику России конфликтолог Закареишвили называет шантажом грузинского общества со стороны власти:

«Этот сигнал говорит: вот видите, мы на все способны, так что ведите себя смирно, поддерживайте вашу власть. Все будет в порядке, если Грузия не выпрыгнет из этой обоймы, будет соответствовать российской повестке дня, российскому нарративу. Такой хореографией с несколькими фигурами они стараются делать вид, будто что-то делают, а на самом деле – ничего. Все стараются как-нибудь дотянуть до окончания войны в Украине, чтобы, исходя из того, кто останется целым и в какой-то степени невредимым, начать новый танец и новые какие-то действия. Мне кажется, что эти действия не для того, чтобы что-то делать, а чтобы ничего не делать».

В этом же ключе рассматривает Паата Закареишвили и высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова. 18 января на итоговой пресс-конференции он похвалил грузинскую власть за неприсоединение к антироссийским санкциям и там же добавил: «Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией».

Это не означает, что Москва будет способствовать мирному плану Тбилиси. В апреле 2018 года грузинские власти разработали пакет предложений для самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии под названием «Шаг к лучшему будущему». Тбилиси предлагал расширение торговли вдоль разделительной линии, даже был готов внести поправку в закон «Об оккупированных территориях» и экспортировать абхазскую и югоосетинскую продукцию на рынки ЕС:

«Пока все не решится в Украине – эти намеки останутся намеками. Вряд ли до того, как решится вопрос прекращения огня в Украине. Даже после прекращения огня годы продолжится неопределенность, но, в любом случае, прекращение огня должно состояться. И на этом фоне очень важно для России сохранить в Грузии свою власть в лице «Грузинской мечты». Поэтому они помогают «Мечте», шантажируя грузинское общество, поддерживая, укрепляя аргументы позиции «Грузинской мечты»» – а вы что, хотите войны?» Чтобы «Грузинская мечта» дотянула до парламентских выборов 2024-го, чтобы ничего не случилось с «Грузинской мечтой» за оставшееся время. Думаю, в Москве максимально стараются играть вокруг Грузии в этом плане. И в том числе, хотят этого или нет, абхазы тоже участвуют в этом умиротворении грузинского общества, что все будет в порядке, Абхазия будет в составе Грузии или не будет. То есть вокруг мифов, из которых потом можно создать какое-то обещание для абхазского и грузинского обществ. Грузинам могут сказать: если вы будете голосовать за «Мечту», все будет в порядке, и все это приведет к победе «Грузинской мечты» на выборах. Возможно, в этом контексте намеки из России еще больше усилятся, скорее всего, если будет все в порядке, будет какое-то «примирение», и «какой-то общий язык найдут» Цхинвали, Тбилиси, Сухуми. Вот постоянно будут такие намеки, но никаких решающих шагов».

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