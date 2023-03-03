На акции у парламента Грузии задержали 36 человек

Российские СМИ и телеграм-каналы утром в четверг сообщили о боевых столкновениях в двух сёлах граничащей с Украиной Брянской области. Утверждалось, что в сёла Любечане и Сушаны проникли диверсионно-разведывательные группы с территории Украины.

В соцсетях впоследствии появились видео, снятые в селе Любечане Брянской области – на фоне местной почты и фельдшерско-акушерского пункта. На них люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они являются бойцами Русского добровольческого корпуса, которые перешли границу Российской Федерации, чтобы «освободить родную землю». Они утверждают, что борются с режимом Владимира Путина и не воюют с мирными жителями.

Русский добровольческий корпус, как утверждается, – это боевое подразделение из российских эмигрантов в составе Интернационального легиона Вооружённых сил Украины. Украинское издание «Бабель» пишет, что один из людей на видео – Денис Никитин, россиянин, воюющий на стороне Украины.

Не названный по имени боец Русского добровольческого корпуса рассказал изданию «Важные истории», что в операции участвовали 45 человек. «Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали», – цитирует издание бойца на условиях анонимности.

Реакция Украины

«Бабель» сообщает, что оперативное командование ВСУ не знает об инциденте в Брянской области. В командовании отказались ответить на вопрос, провокация это или нет. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере написал, что «история про украинские ДРГ в РФ – это классическая провокация», и при этом высказал мнение, что «партизанское движение в РФ становится всё сильнее и агрессивнее».

В военной разведке Украины заявили, что РДК – «это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает». «РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов», – цитирует представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова издание «Громадське»".

Российские реакции

ФСБ России официально сообщила, что «в приграничном Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов».

Спустя несколько часов ТАСС сообщил, что «украинские диверсанты» «не проявляют признаков активности» и уже «могли покинуть российскую территорию». О каких-либо жертвах в связи с налётом в этом сообщении не говорится. Ранее власти Брянской области сообщили, что предполагаемые диверсанты убили водителя легкового автомобиля и ранили 10-летнего мальчика.

Президент России Владимир Путин – уже после того, как ответственность за рейд взял на себя РДК, – назвал произошедшее терактом. По его словам, те люди, которые его совершили, «хотят лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка». На видео бойцы РДК говорят на русском языке, они позиционируют себя как русские националисты. Путин также упомянул о стрельбе по автомобилю.

Издание «Вёрстка» со ссылкой на источники ранее сообщило об экстренном заседании Совбеза России, «Маяк» утверждал, что такое заседание ещё не началось, но пройдёт в ближайшие часы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что экстренного заседания не будет, Совбез соберётся на плановое совещание завтра. При этом Путин, по словам Пескова, совещался с рядом членов Совбеза, в том числе министром обороны, главами ФСБ и Росгвардии, а также в связи с событиями в Брянской области отменил поездку в Ставропольский край.