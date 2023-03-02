Грузинская оппозиция выступила против принятия законопроекта о «Прозрачности иностранного влияния», и объединенное заседание комитетов парламента Грузии переросло в потасовку. Поводом стало то, что на заседание не были допущены СМИ и представители профильных НПО, зато в большом количестве были представлены сторонники партии власти и неизвестные люди, весьма агрессивные к представителям оппозиции.

Оппозиция готовится к длительному противостоянию и призывает народ к акциям протеста. Сегодня ее представители были силой выдворены с объединенного заседания комитетов по обороне и внешней политике.

Противостояние началось после того, как неправительственные организации и СМИ, которых не допустили на заседание, перекрыли вход в зал заседаний. Само же заседание проходило при участии многочисленных сторонников власти и ведущих программ проправительственных СМИ.

Сначала конфликт разгорелся между неправительственными организациями и сотрудниками службы охраны. Протестующие пытались прорвать оцепление и попасть на заседание комитета. Служба безопасности отказалась пропускать депутатов от оппозиции, а журналистов силой вынудили покинуть территорию.

После этого часть оппозиционных депутатов приняла решение заблокировать заседание. По мнению депутата «Нацдвижения» Левана Бежашвили, поведение власти постыдно:

«Мы видим, что «Грузинская мечта» позорно заблокировала вход в зал. На заседание комитета никого не пускают. Речь идет о неправительственных и международных организациях, журналистах. Посмотрите, какие пикеты они организовали, невозможно войти, тогда как зал заполнен сторонниками «Грузинской мечты». Они не хотят создавать себе дискомфорт, который может возникнуть в результате этого обсуждения».

Сам зал заседания напоминал поле сражения – опрокинутые столы, разбросанные вещи. Благодаря прямым включениям в Facebook оппозиционных депутатов общественность вживую наблюдала за событиями.

После полуторачасовых перепалок служба безопасности парламента силой выдворила оппозиционных депутатов от «Нацдвижения» и «Стратегии Агмашенебели» из зала. Исключения были допущены только для женщин из этих партий. Депутат партии «Лело» Саломе Самадашвили обратилась к председательствующему депутату от «Грузинской мечты» Николозу Самхарадзе:

«Я сейчас скажу, что вот этот депутат, Самхарадзе, получал гранты от Фонда Сороса. А затем работал в аппарате представительства Евросоюза. Эй, Самхарадзе, как там гранты от Сороса, не жмут? А автор законопроекта Созар Субари построил свое благополучие на западных грантах. И эти люди, которые проталкивают российский закон, заставили охрану выкинуть оппозицию из зала».

Оппозиция призвала сторонников собраться у стен парламента в 18 часов. «Родина зовет нас, мы ждем всех вас у парламента в шесть часов», – заявил в законодательном органе лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, призвав граждан к сопротивлению.

«То, что происходит сейчас в комитете, совершенно незаконно. Все члены большинства решили вместе проводить российские интересы в стране. Мы хотели встретиться с председателем парламента, чтобы остановить этот незаконный процесс, но все видят, что он скрылся за спинами полиции. Недееспособный председатель парламента спрятался и ничего не говорит о том, что творят его сторонники в парламенте. Мы просим всех собраться у стен парламента, в понедельник заседание комитета. Власть народа станет главным и решающим фактором. Давайте соберемся, чтобы доказать им, что мы никогда не станем рабами России», – сказал Вашадзе.

Что касается комитетского заседания, то на нем входящие в большинство депутаты «Силы народа» зачитали основные положения документа. Вышеупомянутый глава парламентского комитета по внешним связям Самхарадзе в целом одобрил документ, в который раз озвучив основной аргумент «Грузинской мечты»:

«В интересах нашего общества я хотел бы подтвердить, что представленный сейчас законопроект является чисто американским законом, переведенным дословно, поэтому непонятны претензии наших коллег, которые напали на этот американский закон и сказали, что, оказывается, по американскому закону у нас не получится вступить в НАТО».

В ответ оппозиционные депутаты призвали большинство перестать играть с огнем. Армаз Ахвледиани объяснил, чем чревато продолжение подобного сценария.

«Этот шаг направлен против конституционного строя. Мы все должны понимать, что принятие этого законопроекта означает отказ от стратегического выбора Грузии, это означает не только отказаться от западного пути, но и лишить будущего значительную часть нашего общества. Те, кто готов это поддержать, знайте, что на этом закончится этот парламент, закончится эта наглость. Отзовите законопроект назад, закончите эту игру с будущим Грузии. Или народ покончит с вами, так как это означает предательство интересов моего государства, моей Родины», – заявил депутат.

Тем временем оппозиция начинает кампанию «Миллион подписей за Евросоюз». «Гирчи – больше свободы», «Стратегия Агмашенебели» и «Дроа», а также члены инициативной группы начинают сбор подписей за вступление в Евросоюз и в НАТО. По словам политиков, они являются выбором грузинского народа, а не Россия.

Подписывайтесь на нас в соцсетях