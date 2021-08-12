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Абхазскую оппозицию обвинили в одержимости «борьбой с женщинами во власти»
В абхазской провластной партии «Амцахара» заявили, что «нынешняя оппозиция одержима борьбой с женщинами во власти». Таким образом члены «Амцахара» прокомментировали заявление лидеров организации ветеранов «Аруаа», призвавших своих сторонников готовиться к акциям протеста. Оппозиционеры будут требовать отставки министра экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристины Озган и руководителя Абхазского государственного телевидения Ирины Агрба.
«Ополчившись против министра экономики и гендиректора АГТРК, представители («Аруаа» - ред.) продолжают требовать их отставки. Хотим отметить, что такие требования беспочвенны. Работа АГТРК вышла на более содержательный и высокий уровень, появились новые программы и интересные эфиры. А вот нынешнему министру экономики досталось тяжелое наследство, но энергия и большой опыт позволяют ей справляться с поставленными задачами. Видимо, женский образ в политике – образ человечной, доброй, внимательной, харизматичной, умеющей принимать собственные решения женщины пугает нынешних оппозиционеров. А еще больше их пугает нахождение в политике женщин грамотных, образованных, умеющих отстаивать свою точку зрения», – сказано в заявлении «Амцахара».
Сторонники абхазских властей расценили призывы к акции протеста, прозвучавшие 10 августа на брифинге «Аруаа», как «государственное преступление».
«В действиях нынешней оппозиции все предсказуемо. Она не усвоила важный урок и не сделала надлежащие выводы из прошлого нечистоплотного правления, а продолжает упорно внушать, что только она сможет руководить страной, и что альтернативы этому нет. Такое поведение – плохой показатель состояние части нашего общества, и в этом уже чувствуется что-то маниакальное», – говорится в заявлении «Амцахара».
Провластная партия предостерегает оппозиционеров и их радикальных сторонников от «необдуманных и преступных действий».
Другие новости дня
Грузия, остров Мэн, Ботсвана – лидеры по темпам распространения COVID-19 в мире
По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.
Среднесуточный показатель новых случаев заражения за последние семь дней в Грузии составляет 4042, на 100 тысяч человек – 109.
На втором месте в мире – Остров Мэн с населением 83 тысячи человек, на третьем – африканское государство Ботсвана.
По числу смертей на 100 тысяч человек Грузия находится на пятом месте в мире. Лидируют в списке Британские Виргинские Острова, Казахстан, Ботсвана и Фиджи.
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.
Суточная смертность от COVID-19 в России впервые превысила 800 человек
Суточная смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России обновила антирекорд и составила 808. В течение двух недель этот показатель держался у отметки 799, но не превышал её, вне зависимости от числа выявленных заболевших. Это дало повод заподозрить власти в манипуляции со статистикой.
Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за сутки к утру 12 августа выявлено 21 932 случая заражения коронавирусом COVID-19. 20195 человек выздоровели. Общее число выявленных случаев с начала пандемии превысило 6,5 миллиона, больше 168 тысяч человек умерли.
Высокопоставленные чиновники неоднократно признавали, что реальная ситуация с пандемией в стране гораздо более тяжёлая, смертность и число заболевших — больше. Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тысяч человек.
По этому показателю Россия занимает первое-второе место вместе с Индией, население которой в 10 раз больше, чем российское.
Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года
Российскому певцу Филиппу Киркорову на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на запрос редакции.
В ведомстве заявили, что российскому музыканту запретили въезд "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины".
24 июня министерство культуры и информационной политики Украины включило Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны по представлению СБУ.
В Службе безопасности Украины объяснили, что основаниями включения артиста в список стали "неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров – это часть РФ".
Однако уже через три по распоряжению СБУ Киркорова убрали из "чёрного списка". О причине исключения не сообщалось.
Остался ли при этом в силе запрет на въезд российского певца в страну, ранее было неизвестно. По словам представителей правоохранительных органов Украины, запрет на въезд в страну и включение в "чёрный список" могут быть применены как одновременно, так и по отдельности.
Ранее Киркорову запретили въезд в Литву - также в связи с его позицией относительно Крыма.
Новая Зеландия отказалась открывать границы до 2022 года
Въезд в Новую Зеландию останется ограничен для иностранцев, по меньшей мере, до конца 2021 года, - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.
По её словам, такая стратегия – лучший способ не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддерживать экономику в рабочем состоянии.
"Мы просто пока не можем открыться полностью. Наши шаги будут осторожными и продуманными, потому что мы хотим двигаться дальше с чувством максимальной уверенности", - сказала глава новозеландского правительства.
Власти отмечают, что когда Новая Зеландия действительно откроется в следующем году, то для полностью вакцинированных иностранцев из стран с низким риском заражения коронавирусом будет отменено требование обязательного карантина. Приезжающие из государств с высоким риском будут обязаны находиться в карантине две недели.
Новую Зеландию считают одной из самых успешных стран мира в контроле за распространением коронавируса. В списке умерших там от болезни лишь 26 человек – при населении в пять миллионов.
В Грузии запустили новый сайт для инфицированных коронавирусом
В Грузии запустили новый портал для граждан, инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Главная цель новой платформы – создание дополнительного коммуникационного канала для граждан и снижение числа звонков в «112».
С помощью сайта пациенты с подтвержденным COVID-19, которые лечатся на дому, смогут наладить коммуникацию с семейным врачом. В таком случае им не придется звонить в «112», достаточно будет просто пройти регистрацию. Как пишет агентство «Новости-Грузия», портал разработан Минздравом страны и службой «112».
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев инфекции, скончались 49 пациентов.
В настоящее время в Грузии зарегистрировано около 48 тысяч активных случаев коронавируса, из которых до 80% управляется семейными врачами. 6627 пациентов проходят лечение в больницах, заняты около 91% коек, отведенных для ковид-пациентов. В Минздраве неоднократно заявляли, что ресурсов для мобилизации дополнительных мест в клиниках практически не осталось. Ведомство занялось планированием развертывания полевых госпиталей.
Опрос NDI: «Грузинская мечта» – 18%, «Единое национальное движение» – 6%
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.
В документе говорится, что на вопрос «какая партия ближе к вам по взглядам» конкретный ответ дали лишь 30% опрошенных. «Заявленная поддержка индивидуальных партий настолько низка, что её нельзя воспринимать как руководство к исходу будущих выборов», – отмечают представители NDI.
Какая партия ближе к вам по взглядам?
- Ни одна партия – 51%
- Грузинская мечта – 18%
- Не знаю – 10%
- Отказ от ответа – 9%
- Единое национальное движение – 6%
- Другие партии – 6%.
Какая партия ближе к вам по взглядам? – из тех, кто планирует проголосовать на выборах (61%)
- Ни одна партия – 45%
- Грузинская мечта – 24%
- Не знаю – 9%
- Отказ от ответа – 9%
- Единое национальное движение – 7%
- Другие партии – 7%.
Отметим, что в марте текущего года рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» в опросе NDI составлял 23%, а «Единого национального движения» – 7%.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-25 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2016 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
COVID-19 в Грузии: 5128 новых случаев, 49 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 49 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6279 человек.
За сутки в стране выявили 5128 новых случаев коронавируса. Накануне провели 49 189 тестов: PCR-тестов – 19 832, экспресс–тестов на антиген – 29 357.
Выздоровели еще 3310 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 466 326, выздоровевших – 412 420.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,43%, за последние 14 дней составляет 9,63%, за неделю – 10,52%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 25 933 человека, всего в Грузии применили 715 919 вакцин.
Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, что депутат Госдумы подарил ему миллион долларов
Дагестанский борец Абдулрашид Садулаев сообщил, что получил от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева один миллион долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спортсмена.
«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами», – сообщил спортсмен.
В инстаграме олимпийского чемпиона опубликована фотография с Гаджиевым. В тексте к изображению Садулаев пишет слова благодарности депутату за поощрение самого борца и его тренера. Сумма вознаграждения не указана.
Тем временем представитель депутата уверяет, что тот просто пригласил спортсмена в гости и поздравил с победой на Олимпиаде.
Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на Играх в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финале он победил американца Кайла Снайдера. Это было второе олимпийское золото спортсмена. Первое он выиграл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Магомед Гаджиев – член партии "Единая Россия". В Госдуму он выдвинут от Дагестана. В 2020 году депутат задекларировал чуть более девяти миллионов рублей – это примерно 123 тысячи долларов США по текущему курсу.
В Польше усложняется доступ на рынок для иностранных СМИ
Парламент Польши принял поправки к закону о телерадиовещании, усложняющие доступ иностранных компаний на местный медиарынок.
Власти заявляют, что поправки нацелены на противодействие Китаю, России и арабским странам. По мнению оппозиции, закон направлен против телеканала TVN, принадлежащего американской компании Discovery Inc. Он часто критикует правящую партию "Право и справедливость".
Разногласия по закону о медиа привели к распаду в Польше правящей коалиции. В среду 11 августа президент Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера и лидера партии "Согласие" Ярослава Говина. Одной из причин стало несогласие Говина с предложенными поправками к закону о телерадиовещании, а также по вопросу о налоговой реформе.
"Согласие" объявило, что покидает правящую коалицию во главе с "Правом и справедливостью" Ярослава Качиньского. Коалиция консерваторов потеряла 13 голосов. Теперь у неё 219 мандатов вместо необходимого 231.
Экс-глава Евросовета Дональд Туск, недавно вернувшийся в Польшу и возобновивший там свою политическую карьеру, написал в твиттере, что правительство страны достойно только ухода в отставку.
Во вторник 10 августа в Польше прошла акция против инициативы властей ограничить доступ на рынок иностранным СМИ. Демонстранты опасаются, что в страну может прийти цензура.
В рейтинге свободы прессы, составленном международной организацией "Репортёры без границ", Польша занимает 64-е место из 180. 10 лет назад страна была на 24-м месте.
На Камчатке разбился вертолёт с туристами. Выжили 8 из 16 человек
Вертолет Ми-8, на борту которого находилось 13 пассажиров, в том числе ребёнок и 3 члена экипажа, разбился на Камчатке в четверг, 12 августа. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По данным "Интерфакса", в результате крушения погибли восемь человек.
Вертолёт упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника и затонул на глубине около 100 метров, сообщили спасатели. После крушения обломки вертолёта сразу же ушли под воду. Шести пассажирам и двум членам экипажа — предположительно, второму пилоту и бортмеханику — удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность. Сотрудники заповедника отмечают, что температура воды в озере — около 5-6 градусов, долго в ней находиться невозможно. На месте работают водолазы МЧС. В поисково-спасательной операции участвуют 45 человек и 8 единиц техники.
Восемь спасенных везут в Петропавловск-Камчатский, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба правительства края.
Причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Возбуждено уголовное дело.
Разбившему на Камчатке Ми-8 было почти 40 лет. В 2020 году он прошёл капитальный ремонт. Сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год - 16 июня 2022 года.
Упавший Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро". Её основателем и совладельцем является арестованный по обвинению в убийстве камчатский депутат Игорь Редькин.
- 6 июля на Камчатке разбился самолёт Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. Погибли 28 человек — 22 пассажира и шесть членов экипажа.
В Абхазии заявили, что готовы к прибытию военного госпиталя из России
Площадка для размещения российского военного госпиталя оборудована, в Абхазии ожидают приезда российских медиков. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба. Госпиталь во второй раз прибудет в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Помощь наших российских коллег будет своевременной, это будет большая помощь населению Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению президента Аслана Бжания подготовлена и оборудована площадка для размещения российского военного госпиталя на территории Абхазии. Ждем выдвижения российских медиков в Абхазию», – сказал Бутба.
Как пишет ТАСС, госпиталь вновь разместится на территории сухумского пансионата «Айтар», где он находился с октября 2020 года по март 2021 года.
Директор пансионата Тимур Адлейба сообщил, что все необходимые мероприятия для размещения мобильного госпиталя завершены.
«Мы готовы принять госпиталь, все условия созданы, под него выделяется третий корпус», – сказал Адлейба.
Единственное отличие сейчас в том, что в основных двух корпусах пансионата, где ранее жил медперсонал, сейчас живут туристы, эти два корпуса заполнены.
«Ту часть, где теперь разместится госпиталь, мы оградили. Туда не будет доступа ни для кого, кроме «Скорой помощи» и самих врачей», – уточнил директор пансионата.
Ранее с критикой абхазских властей по этой теме выступил один из руководителей «Аруаа» Темур Надарая.
«Вот недавно президент Абхазии поручил Министерству обороны обратиться к России за помощью, прислать военный мобильный госпиталь. Вы знаете, почему его до сих пор нет? Российские специалисты были готовы выехать на второй день! Но в Правительстве Абхазии уже 20 дней не могут решить, где разместить госпиталь. Пансионат «Айтар» – частная собственность, он сейчас занят отдыхающими, как говорят владельцы, их нельзя выгнать или расселить. И вот глава Правительства делает замечание министру обороны, зачем он делал запрос в Россию, пока не решен вопрос с размещением госпиталя?» – сказал Надарая на пресс-конференции.
- В июле абхазский лидер Аслан Бжания сообщил, что достигнута договоренность о направлении в Абхазию российского военного мобильного госпиталя на 150 мест для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
- С 10 августа в Абхазии возобновилась вакцинация населения от коронавируса препаратом «Спутник лайт».
Коронавирус в Абхазии: 104 новых случая, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 429 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 104 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 156 пациентов. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - обеим было по 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 35, состояние 10 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 303 человека. Зарегистрировано 336 летальных случаев. Выздоровели 18 906 человек.
В результате аварийного отключения ИВЛ в Гудаутском госпитале скончался пациент
В результате скачков электроэнергии в реанимационном отделений Гудаутского ковидного госпиталя были обесточены две палаты и отключились аппараты искусственной вентиляции легких. Есть пострадавшие, один человек скончался. Об этом сообщил Абхазскому телевидению министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Бутба с места происшествия.
«Больным незамедлительно начали проводить реанимационные мероприятия, но, к сожалению, несмотря на оказанную помощь пациент 1957 года рождения скончался», - сообщил министр.
Эдуард Бутба также отметил, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку случившегося.
Судан выдаст экс-президента Международному уголовному суду
Власти Судана выдадут Международному уголовному суду бывшего президента Омара аль-Башира и еще двоих обвиняемых по делу о преступлениях против человечности в провинции Дарфур. Об этом сообщил суданский МИД.
Экс-президента обвиняют в геноциде и военных преступлениях, совершенных в ходе Дарфурского межэтнического конфликта на юге Судана в 2003 году. Жертвами войны стали около 300 тысяч человек.
Аль-Башир правил Суданом с октября 1993 года по апрель 2019-го. Он был отстранен от власти в результате военного переворота и арестован.
В декабре 2019 года бывшего главе государства признали виновным в коррупции и приговорили к двум годам лишения свободы. На момент приговора Аль-Баширу было 75 лет. Из-за преклонного возраста он отбывает наказание не в тюрьме, а в социальном учреждении.
Минск отказывается от посла США и сокращает американскую дипмиссию
Министерство иностранных дел Беларуси отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, назвав причиной демарша «наглые и откровенно враждебные действия американской стороны».
Теперь Минск требует от США сократить их дипломатическую миссию в Беларуси до 5 человек. Глаз сказал, что это вызвано действиями Вашингтона «по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению» Беларуси.
Решение принято Минском через два дня после того, как американские власти ввели очередной пакет санкций против администрации Александра Лукашенко и ряда государственных предприятий. Аналогичные меры приняли Великобритания и Канада.
Комментируя введение ограничений, президент Джо Байден подчеркнул, что это стало ответом на отказ Лукашенко учесть волю граждан, которые, по словам Байдена, попытались сделать так, чтобы их голоса были услышаны и их будущее определилось в результате демократических выборов. Вместо уважения однозначно высказанной воли белорусского народа режим Лукашенко пошел на избирательный подлог, за которым последовала жесткая кампания репрессий, заявил глава Белого дома.
США и Беларусь прекратили поддерживать полноценные дипломатические отношения с 2008 года, когда Вашингтон отозвал своего посла из Беларуси и оставил вместо него временного поверенного. В 2020 году – впервые за 12 лет – США решили вернуть посольскую функцию в свою дипмиссию на белоруской территории, выдвинув на эту должность кандидатуру Фишер. В итоге, однако, она так и не была утверждена Минском.
Противники сноса Музея искусств в Тбилиси собирают подписи под петицией
Инициативная группа за сохранение Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в центре Тбилиси начала сбор подписей под петицией с требованием провести профессиональную реставрацию аварийного здания и обнародовать подробный план эвакуации экспонатов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
5 августа Минкультуры объявило об «эвакуации» золотого фонда музея. До завершения ремонтно-восстановительных работ в здании постройки 1835 года экспонаты решили разместить в Музее истории Грузии имени Симона Джанашия.
Незадолго до обнародования указанной информации глава Минкультуры Тея Цулукиани заявила о необходимости сноса здания музея, его обоих флигелей. Тогда министр назвала проведение восстановительных работ «нерентабельным». Эти слова возмутили многих жителей Тбилиси.
Часть граждан считают, что, несмотря на официальные заявления Минкультуры о планируемой реставрации, аварийное здание в самом центре города все равно снесут.
Инициативная группа требует обеспечить эффективное осуществление парламентского контроля и прозрачность реставрационных работ. Сбор подписей под открытым письмом, адресатами которого являются парламент и Министерство культуры, они начали на протестной акции 5 августа.
Требования инициативной группы:
- Обеспечить реализацию проекта по укреплению и реставрации здания Музея искусств с участием высококвалифицированных специалистов, имеющих надежную репутацию. Информация о всех этапах процесса должна быть открытой и доступной;
- Предоставить подробный план эвакуации музейного фонда и всех экспонатов с указанием лиц ответственных за процесс, а также точное место временного размещения экспонатов. Обеспечить публичность указанного процесса, а также участие профессионального сообщества;
- Отстранить от процесса неквалифицированных должностных лиц, наносящих непоправимый ущерб процессу укрепления и восстановления здания музея.
Кроме того, авторы манифеста призывают немедленно восстановить в должностях всех «незаконно и необоснованно уволенных» сотрудников музея.
К этому моменту под петицией собрано уже 1500 подписей. После поступления в парламент электронного документа будет проверена подлинность каждой подписи. Для инициации законопроекта парламенту необходимо 25 тысяч подписей на материальном документе.
Экспертиза подтвердила издевательства отца над сестрами Хачатурян
Сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца из-за издевательств и жестокого обращения с его стороны. Об этом говорится в новой экспертизе института судебной психиатрии имени Сербского, пишет ТАСС со ссылкой на адвокатов.
По словам защитников, эксперты пришли к выводу, что Михаил Хачатурян жестоко обращался со своими дочерьми и насиловал их. Каждая из сестер с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения из-за действий отца. Младшая сестра на момент убийства в 2018 году была в невменяемом состоянии.
Адвокат средней сестры уточнила, что новая экспертиза подтвердила все установленные другими экспертами факты насилия со стороны отца, но уже в рамках нового уголовного дела – в отношении самого Хачатуряна.
По словам адвоката старшей сестры, родственники Хачатуряна утверждают, что девушки все выдумали, так как страдают расстройством сексуальной сферы. Этого расстройства у сестер экспертиза не обнаружила.
Защита отметила, что все следственные действия по делу в отношении отца выполнены и в ближайшее время материалы будут направлены в суд.
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили 57-летнего отца летом 2018 года. Сестры сами вызвали полицию. Девушек обвинили в убийстве. Свою вину они не признали. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Сейчас дело сестер Хачатурян находится на доследовании.
Уголовное дело против Михаила Хачатуряна было заведено в марте по статьям об истязаниях и изнасиловании.
Илия Второй призвал граждан самостоятельно принимать решение о вакцинации
Решение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго не должно влиять на граждан, которые до сих пор воздерживаются от вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в заявлении предстоятеля Грузинской православной церкви (ГПЦ), распространенном сегодня, 11 августа, патриархией.
«Независимо от того, вакцинирован патриарх или нет, это не может быть определяющим фактором для других», - говорится в заявлении.
Илия Второй добавляет, что ни положительное, ни отрицательное отношение того или иного священнослужителя к вопросу вакцинации не может послужить примером, поскольку эта область медицины «требует индивидуального подхода и выходит за рамки компетенции Церкви».
«Вакцинация должна быть добровольной, и в случае вакцинации или невакцинации не должно быть принуждения или осуждения друг друга. Однако следует отметить, что соблюдение правил во время пандемии важно для всех», - считает патриарх.
В заявлении также напоминают о февральском постановлении Священного Синода, где была зафиксирована позиция ГПЦ касательно вакцинации. В нем говорилось, что Церковь не будет пропагандировать прививки, поскольку этот процесс является добровольным и каждый должен сам сделать свой выбор.
- На этой неделе в грузинском сегменте Facebook стала распространяться информация о том, что 88-летний Илия Второй 13 августа намерен привиться от коронавируса вакциной Pfizer. В Патриархии Грузии поспешили опровергнуть эту информацию. Между тем, часть общественности высказала мнение о том, что публичная вакцинация Католикоса-Патриарха серьезно помогла национальной кампании, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 11 августа достигло 688 940. Это более 18,5% от всего населения Грузии. Обе дозы получили 210 776 граждан, что составляет 5,6% населения.
Рамзан Кадыров получил от телеканала «Грозный» премию 45 тысяч рублей
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей от государственного телеканала "Грозный". Награда присуждена Кадырову "за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе".
На официальном сайте телекомпании отмечается, что глава Чечни присылает "самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях".
Особое внимание было уделено репортажу Кадырова из собственного сада.
"Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем", – сообщает телекомпания.
В апреле стало известно, что Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. А в июле президент Владимир Путин наградил мать главы Чечни Аймани Кадырову знаком отличия "За благодеяние". Награда была присуждена ей "за вклад в благотворительную и общественную деятельность". За "активное взаимодействие и оказание помощи подразделениям Госавтоинспекции в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения" Аймани Кадыровой присудили нагрудный знак "За отличие в службе ГИБДД l степени".
Алексею Навальному предъявлено обвинение по новому уголовному делу
Следственный комитет предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение по новому уголовному делу. Политик обвиняется в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье политику, уже отбывающему заключение в колонии, грозит наказание до трёх лет лишения свободы.
Согласно позиции следствия, которая отражена на сайте СК, Навальный, вместе со своими сторонниками Леонидом Волковым и Иваном Ждановым, создали организацию, от имени которой и на своих личных страницах призывали граждан к участию в несогласованных митингах в январе этого года. Сам политик 17 января был задержан полицией в подмосковном аэропорту Шереметьево, а потом арестован в СИЗО "Лефортово".
Кроме того, сообщает Следственный комитет, Навальный – один из создателей Фонда борьбы с коррупцией. Деятельность фонда, уверено следствие, была сопряжена с "побуждением граждан к совершению противоправных деяний". Организация была внесена в России в список иностранных агентов, затем – в список экстремистских организаций и запрещена.
Навальный в начале февраля был отправлен в колонию по одному из уголовных дел 2014 года. Согласно приговору, он должен выйти из заключения осенью 2023 года. Волков и Жданов находятся за границей.
Уголовное преследование Навального и его сторонников расценивается правозащитниками как политические дела против оппозиции. Освободить его требовали Соединённые Штаты и Евросоюз. Международная организация Amnesty International признала его узником совести. Он признан политическим заключённым правозащитной организацией "Мемориал", внесённой в России в список иностранных агентов.
В море у Новороссийска разлилось огромное пятно нефти – в 400 тысяч раз больше, чем объявила компания-виновник
В море у Новороссийска образовалось огромное пятно нефти. Выброс нефтепродуктов произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Терминал находился в пяти километрах от берега.
В Каспийском трубопроводном консорциуме, которому принадлежит погрузчик, 9 августа заявили, что площадь разлива составила лишь 200 квадратных метров, а объем – порядка 12 кубометров. В компании тогда заявили, что разлив был ликвидирован уже к 22:42 7 августа. Одиннадцатого августа компания снова сообщила, что последствия разлива "ликвидированы", но отметила, что "в акватории Черного моря наблюдаются остаточные явления в форме пленки на поверхности моря". По уточненной информации КТК, объем выброса нефти составил примерно 12 км.
Однако эта информация оказалась неверной. Институт космических исследований РАН 11 августа сообщил со ссылкой на данные спутниковой съемки, что площадь нефтяного пятна в реальности составила 80 квадратных километров. Это в 400 тысяч раз больше, чем изначально утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", – говорится в сообщении института. Ученые проиллюстрировали свои выводы спутниковым снимком:
Представители Всемирного фонда дикой природы подтвердили разлив. Следы нефтепродуктов после разлива в Черном море в районе Новороссийска наблюдаются у береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо и могут в скором времени попасть в прибрежную зону Утришского заповедника, сообщил "Интерфаксу" руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.
"Поскольку вовремя не удалось локализовать разлив нефти, то она проникла в водную толщу и продолжает движение в том числе в сторону побережья. По нашим оценкам и по оценкам некоторых очевидцев, нефтяное загрязнение фиксируется уже около береговой зоны в районе рекреационной зоны Абрау-Дюрсо и движется на север", – сказал Книжников.
По оценкам экологов, в настоящее время около семи километров побережья в этом районе загрязнено нефтепродуктами.
В то же время мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что "специалисты обследовали пляжи" города, и "загрязнений нет нигде".
"Широкая Балка, Южная Озереевка, центральный пляж - все обследовали, мониторили, все пляжи работают", - сказал Дяченко.
Вице-премьер Виктория Абрамченко 11 августа поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефтепродуктов под Новороссийском и проверить информацию Российской академии наук о том, что реальная площадь разлива оказалась в 400 тысяч раз больше, чем признал Каспийский трубопроводный консорциум.
Руководству Росприроднадзора она поручила взять на личный контроль ликвидацию последствий аварии и восстановление водной среды, сообщили в аппарате вице-премьера.
Госдепартамент назначил советника для «снижения рисков» от Nord Stream 2
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил известного критической позицией по отношению к России дипломата Амоса Хохштайна советником по энергетической безопасности, главной задачей которого будет разработка мер по "снижению рисков" от запуска газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Как говорится в заявлении Блинкена, это назначение подчёркивает решимость США не допустить того, чтобы Россия превратила газопровод в геополитическое оружие для давления на Европу и Украину.
В администрации Барака Обамы Хохштайн работал специальным посланником по энергетической безопасности, а затем работал в частном секторе, в том числе в наблюдательном совете "Нафтогаза Украины".
Президент США Джо Байден и члены его администрации не раз утверждали, что выступают против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", считая, что Москва хочет использовать его для оказания давления на ЕС и Украину. Против причастных к строительству компаний и судов был введён ряд санкций. Однако Байден признал, что, поскольку газопровод уже почти достроен, усиление санкций вряд ли помешало бы его сооружению, и при этом испортило бы отношения США с Германией. В результате Вашингтон и Берлин договорились действовать совместно, чтобы не допустить злоупотреблений Москвы после возможного запуска газопровода - против которого по-прежнему выступают Украина и ряд стран ЕС.
Компания-оператор газопровода, принадлежащая "Газпрому", накануне сообщила, что 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газом уже достроенной первой нитки газопровода, проложенного по дну Балтийского моря. Завершение строительства второй нитки ожидается в ближайшие недели.
Гарибашвили заявил, что Грузия получила 1 млн доз вакцины Pfizer благодаря его связям в ВОЗ
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что благодаря его знакомству с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом стране удалось получить 1 миллион доз вакцины от коронавируса американо-германского консорциума Pfizer – BioNTech.
Как пишет сайт «Новости-Грузия», соответствующее заявление Гарибашвили сделал на презентации кандидата правящей партии «Грузинская мечта» в мэры муниципалитета Тетри-Цкаро Георгия Циклаури.
«Когда меня назначили премьер-министром, он [Гебрейесус] не приехал в Грузию. Тогда я решил, поручил кабинету и начал работать напрямую с производителями, поставщиками [вакцин]. В то время вообще никто не выходил на коммуникацию. Они неделями ждали ответа по мейлу…
Еще во время моего первого срока на посту премьер-министра у меня было знакомство с генеральным директором ВОЗ, который тогда был министром иностранных дел [В 2012—2016 гг. Гебрейесус занимал пост министра иностранных дел Эфиопии – ред.]. У меня была прямая коммуникация с ним. С его помощью и при его посредничестве я связался с представителем компании-производителя Pfizer, который, с включением главы собственной администрации, с моим аппаратом, с моей администрацией, а также с министерством здравоохранения, максимально ускорил процесс, и сегодня в Грузии у нас есть более миллиона [доз] Pfizer», – заявил Гарибашвили.
Гарибашвили занимает должность главы правительства Грузии с февраля 2021 года. Массовый характер национальная кампания по вакцинации от коронавируса приобрела 5 июля, когда в страну доставили 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm или Sinovac.
Первая часть миллионной партии вакцины, закупленной властями у Pfizer, прибыла в Грузию 17 июля – всего 28 тысяч доз. 24 июля в Тбилиси доставили еще полмиллиона доз вакцины этого производителя, однако этот транш был подарком правительства США. Позже страна получила дополнительные дозы Pfizer, предназначенные ей по контракту с производителем, и поставки продолжаются.
Georgian Airways начала выполнять рейсы из Тбилиси в Минск
Авиакомпания Georgian Airways начала выполнять прямые регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Минск.
«Уважаемые пассажиры, мы рады сообщить, что сегодня был выполнен наш первый рейс Тбилиси–Минск–Тбилиси. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям», – заявили в авиакомпании.
Отметим, что белорусская авиакомпания «Белавиа» уже выполняет прямые рейсы из Минска в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Число авиарейсов значительно возросло на фоне закрытия странами ЕС неба для белорусских авиакомпаний после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair.
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