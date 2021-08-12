Абхазскую оппозицию обвинили в одержимости «борьбой с женщинами во власти»

В абхазской провластной партии «Амцахара» заявили, что «нынешняя оппозиция одержима борьбой с женщинами во власти». Таким образом члены «Амцахара» прокомментировали заявление лидеров организации ветеранов «Аруаа», призвавших своих сторонников готовиться к акциям протеста. Оппозиционеры будут требовать отставки министра экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристины Озган и руководителя Абхазского государственного телевидения Ирины Агрба.

«Ополчившись против министра экономики и гендиректора АГТРК, представители («Аруаа» - ред.) продолжают требовать их отставки. Хотим отметить, что такие требования беспочвенны. Работа АГТРК вышла на более содержательный и высокий уровень, появились новые программы и интересные эфиры. А вот нынешнему министру экономики досталось тяжелое наследство, но энергия и большой опыт позволяют ей справляться с поставленными задачами. Видимо, женский образ в политике – образ человечной, доброй, внимательной, харизматичной, умеющей принимать собственные решения женщины пугает нынешних оппозиционеров. А еще больше их пугает нахождение в политике женщин грамотных, образованных, умеющих отстаивать свою точку зрения», – сказано в заявлении «Амцахара».

Сторонники абхазских властей расценили призывы к акции протеста, прозвучавшие 10 августа на брифинге «Аруаа», как «государственное преступление».

«В действиях нынешней оппозиции все предсказуемо. Она не усвоила важный урок и не сделала надлежащие выводы из прошлого нечистоплотного правления, а продолжает упорно внушать, что только она сможет руководить страной, и что альтернативы этому нет. Такое поведение – плохой показатель состояние части нашего общества, и в этом уже чувствуется что-то маниакальное», – говорится в заявлении «Амцахара».

Провластная партия предостерегает оппозиционеров и их радикальных сторонников от «необдуманных и преступных действий».