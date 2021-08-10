«Аруаа» анонсировала горячую политическую осень

Общественная организация ветеранов «Аруаа» намерена провести акции протеста этой осенью – в октябре-ноябре. Об этом ее лидеры заявили на пресс-конференции в Сухуме. По их словам, это связано с тем, что власть игнорирует их обращения, а кризис в стране только усугубляется.

Лидеры высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа» Темур Гулия и Темур Надарая встретились с журналистами, чтобы сообщить, что их обращения власть игнорирует, энергетические, топливные и пандемические проблемы не решаются, а только становятся острее.

«Аруаа» назначает виновных и объявляет акции протеста

Месяц назад «Аруаа» заявляла о неприемлемости веерных отключений электроэнергии в летний и осенний периоды. Ветераны дали руководству страны месяц и пообещали, что, если ничего не изменится, они начнут акции протеста.

Месяц прошел, ничего не изменилось, и сегодня Темур Гулия призвал своих сторонников и ветеранов готовиться к акциям, на которых будут требовать отставки министра экономики Кристины Озган и руководителя Абхазского государственного телевидения Ирины Агрба:

«К отключениям электроэнергии добавился еще один кризис – топливный. Цена на топливо в этом году увеличилась почти на 30%. Такого повышения за такой короткий период ранее никогда не бывало. Другая большая беда – это пандемия, которая приняла невиданный прежде размах. В связи с тем, что ситуация во всех сферах жизнедеятельности ухудшилась, мы обращаемся ко всем нашим сторонникам и ветеранам войны с просьбой готовиться к акциям протеста в конце октября текущего года. Никаких штурмов, захватов зданий и госпереворотов мы не планируем и категорически против таких действий. Мы соберемся на площади у филармонии и проведем митинг, на котором будут озвучены наши требования. В частности, мы будем требовать отставки министра экономики и главы Абхазского государственного телевидения. Эти чиновники делают все возможное и невозможное, чтобы разделить общество и посеять раздор».

Претензии «Аруаа» к руководителю АГТРК Ирине Агрба обоснованы тем, что на телевидении введена цензура и нормой стало оскорбление представителей оппозиции. А министр экономики Кристина Озган, несмотря на предупреждение, приняла ошибочное, по их мнению, решение о легализации майнинга, чем спровоцировала ажиотажный спрос и обрушение энергетического сектора страны. Только за полгода после принятия этого решения в Абхазию, по официальным данным, завезли более 45 тысяч аппаратов для добычи криптовалюты. И никакой ответственности за развал энергетики из-за неконтролируемого роста потребления, за сгоревшие подстанции и сети никто не несет.

Как победить майнинг и выйти из кризиса?

На вопрос, есть ли у представителей «Аруаа» собственная программа выхода из энергетического кризиса, Темур Гулия, который в прошлом был руководителем гагрского филиала «Черноморэнерго», ответил, что изменить ситуацию и победить незаконный майнинг можно при помощи айтишников:

«Любые майнинги в малых или больших количествах обслуживаются специалистами-айтишниками. Все адреса малых, больших ферм и в частном секторе им известны. Просто достаточно пригласить специалистов-айтишников в службу Госбезопасности или в МВД и провести соответствующее собеседование. Есть и другой выход: с айтишными компаниями можно заключить соответствующий договор, они напишут программу, которую введут в систему, без которой майнинг не работает. Может быть, это грубые и неправильные меры, но, если сделать это вынуждает государство, я считаю, что эти методы необходимы. В систему вводится вирус, который полностью выводит из строя все аппараты для майнинга. И все, закончили с этим».

После победы над майнерами надо начинать реформу энергетики с установки приборов учета потребления электроэнергии. Правительство заявляет, что для этого нужны миллиарды рублей, но Темур Гулия с этим не согласен, всегда и везде приборы учета устанавливаются за счет потребителей. Повышать тарифы можно только при наличии приборов учета и при индексации заработной платы и пенсий, в противном случае это приведет к социальному взрыву.

Почему счетчики не начали устанавливать раньше?

Потому, объяснил Темур Гулия, что в 2015 году руководством страны было принято решение сначала провести реконструкцию подстанций и передающих сетей, привести их в порядок и только после этого начать установку приборов учета. Если собирать платежи со всех потребителей электроэнергии даже по нынешней цене (40 копеек за киловатт/час), «Черноморэнерго» должно аккумулировать не менее одного миллиарда рублей, а собирается только 300 миллионов.

Красные линии

Лидеры «Аруаа» предупредили, что для абхазского общества есть две красные линии, перейти которые не позволят никому. Темур Надарая заявил, что передача энергетики в управление российским компаниям будет для власти смерти подобна:

«Сегодня нам говорят о том, что мы передадим нашу энергетику в управление. Для нас это неприемлемо, это – красная черта. Если будет смена собственника, на это народ Абхазии отреагирует очень мощно. Я думаю, что для власти будет смерти подобно такое решение о передаче нашей энергосистемы кому-то, какой-то российской компании. Это абсолютно неприемлемо. Для нас энергетика – это наша «нефтяная вышка», можно так сказать, где мы получали, фактически не платя за генерацию, большое количество электроэнергии. Естественно, надо развивать малые ГЭС, естественно, потребление будет расти. Но, если бы не было этого ажиотажа с майнингом, у нас было бы еще лет пять-семь с той электроэнергией, которая у нас есть, с небольшими веерными отключениями зимой, мы могли бы двигаться постепенно, поднимая собираемость платы за электроэнергию».

Темур Гулия добавил, что красной линией является и добыча нефти в Абхазии. Ветераны не позволят этого сделать.

Цены на топливо и другие претензии к власти

Есть у «Аруаа» претензии к правительству и по вопросу цены на топливо. Темур Надарая уверен, что руководство могло сдержать рост цены на топливо, если бы взяло на себя ответственность и снизило ввозной НДС:

«Такого повышения цены в течение трех месяцев на 30% я не припомню. Конечно, цена формируется на территории России, на биржах, мы не можем воздействовать на то, что происходит в России. Но мы почему-то забываем, что в этой цене присутствует 13% ввозного НДС. Цена на топливо в Абхазии всегда была меньше, чем в России за счет того, что Россия выделяла Абхазии квоту, и 75 тысяч тонн топлива поставлялось без экспортной российской пошлины. Подняв цены на топливо, государство возложило всю тяжесть этой проблемы на людей, на бизнес, оно не взяло на себя ответственность. А что оно могло сделать? Учитывая, что произошел такой скачок стоимости, можно было уменьшить ввозной НДС хотя бы на половину, тогда бы это отразилось на цене на три рубля».

Темур Гулия вспомнил заявление грузинского госминистра о том, что в Абхазии реализуются около ста проектов, все они, по его мнению, нацелены на уничтожение Абхазии. Он потребовал, чтобы Служба государственной безопасности информировала ветеранов об этих проектах и людях, которые в них участвуют. Темур Надарая добавил, что у ветеранов есть претензии к тем проектам, которые занимаются вопросами примирения и интеграцией с Грузией, а к социально направленным проектам, которые решают проблемы, например, ВИЧ-инфицированных или больных туберкулезом людей, никаких претензий нет.

У нынешней власти, по словам Темура Гулия, нет программы развития экономики, нет программы выхода из энергетического кризиса. За полтора года президентства Аслан Бжания ни разу не обратился к парламенту и не изложил свое видение внешней и внутренней политики.

Руководство страны провалило борьбу с пандемией и кампанию вакцинации, сказал Темур Гулия. В соседнем с Абхазией Краснодарском крае с населением 5 млн ковидом болеют примерно столько же человек, сколько в Абхазии при 240 тысячах жителей, а число вакцинированных там составляет 30%, тогда как в Абхазии – всего 2,5%.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия