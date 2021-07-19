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Анатолий Бибилов встретился с писателями-фантастами из «ДНР»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня, 19 июля встретился с делегацией писателей-фантастов из «Донецкой Народной Республики», – сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.
В пресс-релизе указано, что делегация, которую возглавляет председатель Общественной палаты «ДНР» Александр Кофма, прибыла в Цхинвали «в рамках сотрудничества и развития взаимоотношений в сфере культуры».
Анатолий Бибилов поприветствовал гостей и пожелал им провести время в Южной Осетии интересно и насыщенно.
«Я рад приветствовать вас в Южной Осетии. Уверен, что каждый из вас здесь найдете что-то интересное для себя и своего творчества. Вас ждет большая и насыщенная программа. Надеюсь, она вас в будущем вдохновит на создание новых интересных произведений», – заявил Бибилов.
Глава делегации Александр Кофман заявил, что уже два года подряд, после проведения фестиваля фантастики в Донецке, выходит сборник «Живи, Донбасс!».
«Теперь же мы планируем по результатам визита в Южную Осетию выпустить сборник «Живи, Осетия!» – отметил он.
Писатели в ходе встречи также поделились своими впечатлениями от пребывания в Южной Осетии, назвав её «теплым и светлым местом с доброжелательными людьми». Они подарили Анатолию Бибилову книги, сборники рассказов.
- В мае текущего года, посещая Донецк и Луганск, Бибилов заявил, что «Южная Осетия – единственное государство, которое признало независимость Донецкой и Луганской народных республик».
Другие новости дня
Зеленский: «В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан»
«В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан», – сказал президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня посетил Грузию и ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия.
Как сообщается на официальном сайте Зеленского, он прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе.
«Президент отметил, что в ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории этой страны. Глава государства подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций», – говорится в сообщении пресс-службы.
Во время посещения Ингурского моста украинский президент пообщался с представителями Миссии наблюдателей Евросоюза. По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией COVID-19. Из-за этого местные жители испытывали существенные трудности. В частности, учителя школ не могли попасть домой. Теперь движение через мост восстановлено, и каждый день этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.
Зеленский заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для «деоккупации своих территорий и реализации стремлений».
OCCRP: Азербайджан использовал шпионское ПО для слежки за журналистами и активистами
Власти Азербайджана использовали шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и оппозиционеров. Об этом сказано в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Как пишет Настоящее время, среди других стран, чьи правительства авторизовали применение Pegasus против представителей медиа и правозащитных организаций, упоминаются Венгрия, Казахстан, Индия, Израиль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Расследование совместно выпустили 16 изданий, в том числе The Washington Post, The Guardian и израильская Haaretz. Оно основывается на списке из 50 тысяч телефонных номеров, которые могли подвергнуться взлому. Этот список был получен французской некоммерческой организацией Forbidden Stories и Amnesty International и передан журналистам. Наиболее старые записи в списке, по данным СМИ, датировались 2016 годом.
Из 245 азербайджанских телефонных номеров в списке, которые были идентифицированы OCCRP, пятая часть принадлежала репортерам, редакторам или владельцам медиакомпаний, в том числе журналистам Meydan TV, азербайджанской службы Радио Свобода, Azadliq.info, а также главным редакторам Strateq.az, Khural, газеты Musavat, основателю и директору 13-го канала.
Помимо журналистов, OCCRP идентифицировал в списке более 40 азербайджанских активистов и членов их семей. Они появились в списке номеров в 2019 году, что совпадает с массовыми протестами в стране.
Авторы материала уточняют, что "нет окончательных доказательств того, что правительство Азербайджана является клиентом NSO Group", тем не менее "большинство доказательств позволяют предположить, что это действительно так".
"Судебно-медицинская экспертиза подтверждает, что два номера в списке были заражены программным обеспечением Pegasus. Более того, в нескольких случаях люди из списка подвергались публичной утечке личной информации со своих телефонов", – пишут журналисты.
Компания NSO Group заявила, что данные, используемые расследователями, были "неверно истолкованы" и что она "не позволяет своим клиентам злоупотреблять ее программным обеспечением", которое, как она повторила, "предназначено только для наблюдения за преступниками и террористами".
Что такое Pegasus и как она заражает телефоны
Компания NSO Group Technologies Ltd. основана в 2010 году выходцами из "подразделения 8200" израильской армии. Оно занимается радиоэлектронной разведкой. "8200 может брать 1% из 1% [лучших специалистов] в стране", – рассказывала журналу Forbes бывшая сотрудница этого подразделения.
Вице-президент Lookout Майк Мюррей сказал, что Pegasus – "самая профессиональная шпионская программа" из всех встречавшихся ему.
NSO Group утверждает, что поставляет свою продукцию только правоохранительным органам: так, с помощью Pegasus в 2016 году был арестован мексиканский наркобарон Эль Чапо, писало израильское издание Haaretz.
В ноябре 2018 года исследователи из Citizen Lab Университета Торонто заявили, что программное обеспечение NSO Group использовалось для слежки за саудовским журналистом Джамалем Хашогги. Обозреватель The Washington Post был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Пример того, как выглядят вредоносные ссылки Pegasus
Pegasus также могла использоваться для взлома аккаунтов в WhatsApp, принадлежащих высокопоставленным госслужащим и военным по меньшей мере из 20 стран на пяти континентах, писало в октябре 2019 года агентство Reuters. Компания WhatsApp также обвиняет NSO Group в причастности к этим взломам. Кто стоял за этой атакой – до сих пор неизвестно.
Изначально Pegasus заражала телефоны с помощью целевого фишинга – текстовых сообщений или электронных писем, которые обманом заставляли перейти по вредоносной ссылке (например, о доставке товара, которым интересуется потенциальная жертва взлома). В последние годы разработчики добились того, что для заражения телефона его владельцу не нужно даже кликать на ссылку. Они часто используют уязвимости "нулевого дня" – недостатки или ошибки в операционной системе, о которых производитель мобильного телефона еще не знает и поэтому не может их исправить.
NSO Group – не единственная компания на рынке spyware (шпионского программного обеспечения). Так, подведомственное ФСБ России НИИ "Квант" в 2013 году пыталось приобрести программу Remote Control System ("Удаленная система контроля") итальянской компании Hacking Team, следует из утечки, опубликованной WikiLeaks. Программа позволяла отслеживать действия на зараженных устройствах: делать снимки с экрана, подключаться к веб-камере и микрофону, перехватывать переписку и пароли.
Politico назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО. Среди них – Даля Грибаускайте
В сентябре Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО может сменить женщина. Как пишет издание Politico, называются три фаворита: экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
По данным Politico, в коридорах НАТО в течение некоторого времени звучит мысль, что альянс, существующей более 70 лет, наконец-то может возглавить женщина.
«Это может стать и прекрасной возможностью Восточной Европы послать сильный сигнал Москве», – говорится в статье.
В то же время озвучено мнение, что избрание генсека из стран Балтии, особенно Грибаускайте, может показаться Москве слишком враждебным в то время, как президент США Джон Байден предпринял шаги по стабилизации отношений.
По мнению Politico, шансы Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония одна из немногих стран НАТО, которая выполнила требование о выделении двух процентов ВВП на оборону. Исходя из этой логики, удача может улыбнуться и президенту Румынии Клаусу Йоханнису, – пишет «Интерфакс».
Шарль Мишель: «Права меньшинств не являются второстепенным вопросом»
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Батуми, что основные права и свободы играют в отношениях между ЕС и Грузией центральную роль.
«Права меньшинств не являются второстепенным вопросом – уважение разнообразия и человеческого достоинства имеют важное значение для наших основополагающих ценностей. Конституционные права на свободу слова, прессы и собраний должны соблюдаться», – сказал он.
Шарль Мишель также отметил, что «полное и добросовестное выполнение апрельского соглашения является лучшей гарантией продвижения демократического порядка в Грузии». Эту тему он обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и представителями парламентских оппозиционных партий.
Мишель указал на особую важность судебной реформы как ключевой части соглашения 19 апреля и как условия получения Грузией от ЕС экономической помощи.
- Политическое соглашение было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета 19 апреля. Оно предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. При этом ключевыми пункты документов касаются масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.
- Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В ЕС и США считают, что духу договора противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
Мишель обсудил с Гарибашвили предстоящие выборы и соглашение от 19 апреля
Президент Европейского совета Шарль Мишель обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили выполнение политического соглашения от 19 апреля и предстоящие выборы в органы местного самоуправления. Об этом Гарибашвили сообщил журналистам после встречи.
«У меня была очень плодотворная беседа с президентом Мишелем. В первую очередь я предоставил ему информацию о выполнении с нашей стороны взятых обязательств. Я сказал, что мы мотивированы и следуем этому процессу и с нашей стороны выполнены и выполняются все обязательства, предусмотренные соглашением. Здесь же я сказал ему, что, к сожалению, до сегодняшнего дня большая часть оппозиции не подписала указанное соглашение, что безусловно является препятствующим фактором для стабилизации политической ситуации», – заявил Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер также сообщил президенту Евросовета, что власти Грузии «абсолютно мобилизованы» для проведения выборов осенью 2021 года «абсолютно прозрачно» и «в максимально мирной среде».
«Я обратился к президенту Мишелю с просьбой прислать в Грузию к предстоящим выборам как можно наблюдателей под эгидой и миссией Евросоюза, чтобы ни у кого не было возможности спекулировать по любой причине», – отметил премьер.
На встрече Гарибашвили с президентом Мишелей речь также шла об избирательной и судебной реформе.
«Я ему сказал, что мы разработали почти совершенную избирательную реформу и также была включенность оппозиции. Я также сказал ему, что мы хотим и абсолютно мотивированы продолжить и уже проводим реформу правосудия, которая является очень важной для нашей страны. Я сказал ему, что за годы мы уже достигли значительного результата в суде, однако этого недостаточно, мы делаем еще больше и доведем этот процесс до конца», – сказал Гарибашвили.
- Политическое соглашение было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета 19 апреля. Оно предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. При этом ключевыми пункты документов касаются масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.
- Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В ЕС и США считают, что духу договора противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.
- Накануне президент Евросовета прибыл в Батуми для участия в международной конференции, посвященной интеграции в ЕС трех ассоциированных членов – Грузии, Украины и Молдовы. С утра Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, с представителями парламентской оппозиции, а затем и главой правительства страны.
Светлана Тихановская находится с визитом в Вашингтоне
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская находится с визитом в США. Эта страна, как и многие страны Запада, не признала её соперника на прошлогодних выборах Александра Лукашенко легитимно избранным президентом Беларуси. Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепартамента.
Ожидается, что в ходе визита лидер оппозиции проведёт переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. Сама Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между властями в Минске и оппозицией. Также она призывает Вашингтон поддержать гражданское общество в Беларуси, которое подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко. В интервью "Голосу Америки" Тихановская, в частности, отметила: "Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе". Она вновь призвала Запад усилить давление на официальный Минск, чтобы добиться от него освобождения политзаключённых.
Говоря о роли России, Тихановская сказала, что Кремль сейчас поддерживает режим Лукашенко. Однако, по её словам, её сторонники приветствовали бы, если Россия стала бы одним из посредников для организации переговоров и включилась в процесс урегулирования кризиса в Беларуси.
Накануне Тихановская в центре Вашингтона встретилась с сотнями представителей белорусской диаспоры.
- После выборов в августе прошлого года, результаты которых, по многочисленным свидетельствам, были сфальсифицированы в пользу правящего страной с 1994 года Лукашенко, в Беларуси несколько месяцев продолжались массовые акции протеста, которые жестоко подавили власти. Многие, в том числе Тихановская, были вынуждены покинуть страну, сотни людей были отправлены в СИЗО и осуждены. Репрессии продолжаются до сих пор. Страны Запада ввели против Минска санкции, в том числе экономические. Россия поддержала Лукашенко.
В Англии снимают многие ограничения, хотя заболеваемость COVID-19 высокая
В Англии, начиная с 19-го июля, названного "днём свободы", снимаются почти все коронавирусные ограничения, несмотря на то что уровень заболеваемости COVID-19 держится почти на рекордных отметках из-за более заразного индийского штамма "дельта".
Карантинные меры действовали примерно 17 месяцев и были отменены спустя лишь несколько часов после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак объявили о вынужденном 10-дневном карантине после контакта с заразившимся коронавирусом. Позитивный тест на COVID-19 оказался у министра здравоохранения Саджида Джавида, прошедшего полный курс вакцинации. Джонсон и Сунак контактировали с ним 16 числа.
В настоящий момент в Великобритании ежедневно регистрируется более 50 тысяч новых случаев заражений, что лишь немногим уступает пику эпидемии в стране в январе этого года.
Борис Джонсон заявляет, что вопреки тревожным показателям пришло время вновь открывать экономку, так как примерно 90 процентов взрослого населения уже сделали хотя бы один укол вакцины, а 68 процентов – имеют две прививки, то есть вакцинированы полностью.
Штамм "дельта", который впервые был выявлен в Индии, поэтому и называется индийским, вызывает растущее беспокойство во многих странах. Правительства вынуждены либо ужесточать меры, либо возвращать те, что ранее уже были отменены.
Во Вьетнаме, как и в других частях Юго-Восточной Азии, сейчас наблюдается высокий уровень заболеваемости. В регионах на юге страны введён двухнедельный локдаун.
На севере Африки, в Тунисе, сейчас регистрируется один из самых высоких в мире суточный прирост новых заболевших и самый высокий на континенте уровень смертности.
В США чиновники из системы здравоохранения предупредили, что в предстоящие месяцы может быть всплеск заболеваемости среди десятков тысяч американцев, только ожидающих вакцинации, а также тех, кто отказывается делать прививки. Отмечается, что в США 99 процентов случаев госпитализации и смертей от COVID-19 приходится на тех, кто не имеет прививок. 59 процентов американцев сейчас вакцинированы полностью. Более двух третей из тех, кто может записаться на прививку, получили хотя бы один укол. За последние две недели уровень заболеваемости в США удвоился и составляет почти 30 тысяч в день. Это значительно меньше, чем на пике в январе, но тревожная тенденция роста сохранется.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ингурский мост. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Грузию посетил село Хурча и Ингурский мост.
Он присоединился к патрулю Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС). Европейские наблюдатели и представители властей Грузии проинформировали украинского президента о гуманитарной ситуации в регионе.
В регион Самегрело украинский лидер отправился из международного аэропорта Батуми. Гостя в аэропорту встретили представители МИД Грузии и глава правительства Аджарской автономии Торнике Рижвадзе.
О том, что Зеленский посетит село Хурча и Ингурский мост, ранее сообщили в МИД Грузии.
«Вы знаете, что Грузия и Украина стоят перед одинаковыми вызовами. Обе страны борются с оккупацией, борются с агрессией, исходящей от России», – заявил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.
- Зеленский прибыл в Грузию для участия в Батумской международной конференции, посвященной процессу интеграции с ЕС Грузии, Молдовы и Украины. В Батуми прибыл и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Молодая женщина с коронавирусом скончалась в Тбилиси после кесарева сечения
Инфицированная коронавирусом жительница Тбилиси в возрасте до 30 лет скончалась после кесарева сечения в Первой университетской клинике ТГМУ.
Как сообщают грузинские СМИ, случай произошел 17 июля. По словам директора клиники Левана Ратиани, пациентка поступила к ним на 36-й неделе беременности с затрудненным дыханием и другими осложнениями коронавируса.
Исходя из тяжести ее состояния, врачи приняли решение провести кесарево сечение. После операции у женщины развился также сепсис, и она скончалась.
Новорожденного удалось спасти. Его состояние стабильное. Он остается в реанимации, однако уже не нуждается в искусственном дыхании.
Пока неизвестно, инфицирован ли новорожденный COVID-19. Медики ожидают результата теста.
- За минувшие сутки в Грузии выявили 848 новых случаев коронавируса, 1231 пациент выздоровел, 15 скончались.
- За сутки вакцину от коронавируса получил 3271 человек, общее число использованных в стране вакцин – 357 106. Полностью вакцинированы – 130 314.
Зеленский поблагодарил Грузию за освобождение украинских яхтсменов
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинскую сторону за освобождение украинских яхтсменов. Об этом он написал в Twitter.
«С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами», – отметил Зеленский.
О помиловании Хомича и Дьяченко, а также гражданина Грузии Михаила Батурина стало известно от адвоката осужденных. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского», который сегодня прибывает на международную конференцию в Батуми.
- В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин, который ранее работал в охране Михаила Саакашвили.
- 14 июля Батумский городской суд приговорил Хомича, Дьяченко и Батурина к 4 годам лишения свободы за незаконное пересечение грузинской государственной границы. Их задержали на яхте у берегов Грузии в прошлом году. МИД Украины выразил разочарование временно поверенному Грузии в Украине в связи с решением суда.
В Батуми прошла встреча Саломе Зурабишвили и Шарля Мишеля
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Батуми.
«Сегодня очень важный день для европейского будущего Грузии. Благодарю президента Европейского совета за участие в этом. Больше ЕС в Грузии – это мощный сигнал для нашего прогресса и нашего развития, сигнал, который остается неизменным, несмотря на все вызовы», – написала Зурабишвили в своем Twitter под фотографией со встречи.
О чем говорили Мишель и Зурабишвили, неизвестно, – пишет «Новости-Грузия». Предположительно, главной темой стала имплементация соглашения, которое было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета. Сегодня исполняется ровно три месяца с момента подписания документа. Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в его нарушении. В ЕС и США считают, что духу соглашения противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.
В Батуми председатель Евросовета также проведет переговоры с представителями оппозиционных партий и премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. По словам независимого депутата парламента Грузии Саломе Самадашвили, наряду с выполнением политического соглашения, основной темой их встречи с Мишелем станут события, произошедшие в Тбилиси 5 июля, когда из-за действий радикально настроенных противников ЛГБТ пострадали более полусотни журналистов.
Шарль Мишель прибыл в Грузию вечером 18 июля для участия в Батумской международной конференции, посвященной процессу интеграции с ЕС Грузии, Молдовы и Украины. На полях форума сегодня он проведет встречи с глазу на глаз с президентами всех стран-участниц ассоциированного трио.
Это уже третий визит Мишеля в Грузию с начала года. До Батуми председатель Евросовета посетил Армению и Азербайджан.
Участники OPEC+ достигли соглашения об увеличении добычи нефти
Основные мировые нефтедобывающие компании достигли соглашения об увеличении добычи, положив конец спорам, во время которых мировые цены на нефть в этом месяце достигли самых высоких значений за шесть последних лет.
По соглашению, подписанному 18 июля, страны, входящие в группу OPEC+, обязались начиная с августа увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей ежедневно.
Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты нашли компромиссное решение относительно их собственных объёмов добычи. Это открыло возможности для многосторонней сделки, сообщили "Нью-Йорк таймс" и "Рейтер".
Группа OPEC+, включающая Россию, в прошлом году сократила добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в связи со снижением спроса из-за пандемии.
Картель OPEC в последнее время уже нарастил добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки по мере оживления мировой экономики. Однако это не остановило роста цен, подстегнув и опасения витка инфляции, и дальнейший рост добычи. Цены нефти в США достигли 77 долларов за баррель – это самая высокая цена с 2014 года.
По новому соглашению Россия увеличит свою нефтедобычу с нынешних 11 миллионов баррелей до 11,5 миллиона баррелей к маю 2022-го.
В Грузии в преддверии визита Зеленского помиловали граждан Украины
В Грузии в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского помиловали двух украинцев – Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, а также гражданина Грузии Михаила Батурина. Об этом сообщил их адвокат, Бека Басилая.
14 июля Батумский городской суд приговорил Хомича, Дьяченко и Батурина к 4 годам лишения свободы за незаконное пересечение грузинской государственной границы. Их задержали на яхте у берегов Грузии в прошлом году. МИД Украины выразил разочарование временно поверенному Грузии в Украине в связи с решением суда.
«Грузинская сторона была вынуждена помиловать их без ходатайства. Это – люстрация, подтверждение того, что они были в заключении в течение многих месяцев незаконно. Это было сделано без заявления (осужденных), напротив, они отказывались от помилования», – говорит адвокат.
О помиловании пишет в социальной сети Facebook экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он говорит, что «вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского», который сегодня прибывает на международную конференцию в Батуми.
«(Зеленский) проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду. Майя Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти», – пишет он.
По информации Саакашвили, самолет Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев.
«Спасибо огромное президенту Зеленскому и украинским капитанам, которые являются для меня примером мужества и стойкости, – они отказались признать обвинение и выйти на свободу из-за того, что грузина хотели оставить в заключении. Так выглядит принципиальная позиция уважающей себя страны, и это ясно продемонстрировал президент Зеленский», – отметил Саакашвили.
- В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин ранее работал в охране Михаила Саакашвили.
Абхазское МВД обнародовало подробности перестрелки в Новом районе Сухуми
Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия обнародовало подробности расследования по факту имевшей место 17 июля в Сухуми перестрелке, в результате которой были убиты двое граждан.
Согласно материалам уголовного дела, "17 июля примерно в 20.00 часов Гудалия Руслан Енварбеевич, Гудалия Игорь Енварбеевич, Авидзба Гарри Хиударович и Зухба Аслан Игорьевич, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, которые незаконно перевозили группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле марки «Nissan Skyline» под управлением Аслана Зухба в сопровождении трех лиц, следовавших на двух автомобилях, прибыли к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е Сентября на встречу с Дзыба Бесланом Леонидовичем. В ходе встречи между Бесланом Дзыба и Гудалия Русланом, Гарри Авидзба и Асланом Зухба произошла ссора, переросшая в драку. После чего, Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и причинил огнестрельное ранение Аслану Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, в результате чего совершил убийство Беслана Дзыба", - говорится в сообщении на официальном сайте МВД.
В отношении Игоря Гудалия по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 99 УК возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК уголовное дело возбуждено в отношении Гудалия Руслана, Авидзба Гарри, Зухба Аслана и Гудалия Игоря. Последний задержан 18 июля текущего года, также взят под охрану находящийся на лечении в Центральной Республиканской больнице Зухба Аслан. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию Гарри Авидзба продолжаются.
МВД Грузии: в связи с делом Лексо Лашкарава задержано одно лицо
По информации Министерства внутренних дел Грузии, задержано одно лицо за сбыт наркотического средства «героин» оператору «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава и сопровождавшим его лицам. Как говорится в заявлении МВД, преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
«Сотрудники Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии, в результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий, задержан П.А. 1987 года рождения по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыта наркотического средства в крупном размере. Преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, или бессрочное лишение свободы.
Следствием установлено, что обвиняемый незаконно занимался реализацией наркотических средств и 10 июля 2021 года в Поничала именно он сбыл наркотическое средство – героин оператору «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава и сопровождавшим его лицам.
Правоохранителями по этому делу произведен целый ряд следственных действий: допрошены десятки свидетелей, проведены с ними опознания, просмотрено множество видеозаписей и получены соответствующие заключения экспертизы. На основании полученных по делу доказательств, обвиняемый был задержан 17 июля в поселении Поничала. В качестве вещественных доказательств при личном досмотре обвиняемого были изъяты расфасованные в четыре пакетика, а при обыске в его квартире – расфасованные в три пакетика наркотики в крупном размере. Расследование по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотического средства ведется по 1-й и 4-й частям статьи 260 УК Грузии», - говорится в заявлении ведомства.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
- От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. Жестоко избитого в офисе организации «Позор» оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава 11 июля утром обнаружили мертвым. В МВД Грузии заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
Папа Римский Франциск призвал кубинский народ к миру и диалогу
Папа Римский Франциск в еженедельном обращении к верующим на площади Св. Петра в Риме призвал жителей Кубы к миру и диалогу. В минувшие дни во многих городах Кубы прошли крупные протестные манифестации. Полторы сотни демонстрантов были арестованы, лишь 12 из них вскоре были выпущены.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне осуждают любое насилие против мирных протестующих и призывают кубинские власти освободить всех, кто был задержан за участие в мирных протестных акциях. Об этом сообщает «Голос Америки».
Обращаясь в воскресенье к верующим, глава Римско-католической церкви также призвал остановить насилие в Южно-Африканской Республике и выразил сочувствие жителям Германии, Бельгии и Нидерландов, пострадавшим от наводнений, которые привели к жертвам.
Это было первое публичное выступление Папы Франциска после одиннадцати дней пребывания в клинике.
Кинзингер: прогресс в Грузии сокращается, правительство нарушает соглашения
Председатель Группы друзей Грузии, американский конгрессмен Адам Кинзингер прокомментировал слова премьер-министра о предвзятом отношении США и ЕС к правительству «Грузинской мечты». Кинзингер назвал слова Гарибашвили ложью.
«Это абсолютная ложь. Мы были критическими? и часто. Как видно сейчас прогресс сокращается и правительство Грузии открыто нарушает соглашения», - заявил конгрессмен.
Как сообщает СОВА, 17 июля, комментируя возможность санкций со стороны США, Ираклий Гарибашвили отметил, что любые спекуляции на эту тему служат российскому нарративу. При этом глава грузинского правительства выразил и недовольство реакцией Запада на назначение судей, намекнув на их предвзятое отношение к правительству «Мечты». В этой связи он вновь раскритиковал прежние власти Грузии.
«Когда мы пришли к власти, то провели масштабную реформу в суде, был достигнут большой прогресс. Мы хорошо помним, в какой стране жили до 2012 года, когда суд был попросту отделением прокуратуры. Мне грустно, и я очень удивлен тому, что в то время никогда не слышал критических замечаний ни от США, ни от Европы в адрес суда. Это, безусловно, прискорбно и несправедливо», - заявил премьер.
Гарибашвили добавил, что «Грузинская мечта» намерена продолжить реформу судебной системы, и этот процесс не может завершиться через один-два дня: «Мы не говорим, что мы идеальны и не допускаем ошибок, но это процесс». И если у США возникли вопросы и осталось недопонимание, премьер-министр готов «непременно устранить это недоразумение с нашим ключевым стратегическим партнером».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку СМИ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в поддержку свободы СМИ и назвала «неприемлемыми» сегодняшние события в парламенте, где произошла потасовка между депутатами от правящей партии и оппозицией, после чего оппозиция покинула внеочередное заседание, а депутаты от правящей партии перенесли выступление главы МВД из-за протеста журналистов.
«Завтра - очень важный день для Грузии, для ее европейского пути, для вступления в Европейский Союз и для дальнейшего развития страны. Батуми посетят президенты Совета Европы и ассоциированных стран Восточного партнерства - Украины и Молдовы!
События, происходящие перед этим важным днем в парламенте Грузии, наносят вред стране и в целом неприемлемы!», - написала Саломе Зурабишвили на своей странице в фейсбуке.
«Нарушение прав человека неоправданно в любом случае, а тем более в парламенте, который создает правовую основу для защиты прав человека и который должен быть примером для общества! Что касается разрыва деловых отношений со СМИ, несмотря на любую критическую позицию, мы все согласны с тем, что свобода слова и выражения мнения должны быть защищены в стране, и СМИ должно быть разрешено работать без ограничений», - отметила президент.
Зурабишвили напомнила, что завтра на Батумской международной конференции и встрече президентов Европейского совета, Грузии, Украины и Молдовы три ассоциированных страны подпишут совместное заявление. «Заявленное нами желание быть членом европейской семьи должно быть подтверждено и одобрено делом, завтра самое время для этого», - подытожила президент.
Как сообщают «Новости-Грузия», в понедельник в Батуми откроется ежегодная Международная конференция под названием «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона». Откроет конференцию вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани. Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио. Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.
В конференции примут участие Президент Европейского совета Шарль Мишель и президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский. Грузию на конференции будут представлять президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства.
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Батуми
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию с официальным визитом. Президент Евросовета посещает Грузию в этом году в третий раз. На этот раз его поездка связана с турне по странам Южного Кавказа - он уже побывал в Армении и Азербайджане.
В аэропорту президента Евросовета встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол ЕС в Грузии Карл Харцель, а также несколько грузинских журналистов с плакатами и фотографиями умершего оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.
Цель акции - привлечь внимание Шарля Мишеля к событиям в Тбилиси 5 июля, где представители радикальный гомофобных группировок избили 53 журналистов, сообщают «Новости-Грузия». Теперь оппозиция обвиняет власти Грузии в неспособности защитить конституционные права граждан и свободу СМИ и требуют отставки правительства.
Завтра президент Евросовета проведет совместную встречу с лидерами Грузии, Украины и Молдовы, а также примет участие в ежегодной международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона». Форум пройдет в формате онлайн. Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.
Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами. В рамках конференции Шарль Мишель встретится с президентом и премьер-министром Грузии и обсудит с ними события в стране и процесс выполнения соглашения между оппозицией и властью, которое было предложено лично Мишелем и подписано сторонами 19 апреля.
Также в рамках конференции будет рассматриваться вопрос обновления традиционного трансатлантического диалога и возможных сценариях его развития, в том числе о более сильной автономии ЕС от его традиционного союзника – Соединенных Штатов – или предположительном снижении интереса США к Европе.
Задержан подозреваемый в совершении убийства в сухумском «Новом районе»
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД самопровозглашенной республики Абхазия совместно с ОУР столичного УВД по подозрению в совершении убийства, имевшего место в сухумском «Новом районе», задержан Гудалия Игорь Енварбеевич 1979 г.р., уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района.
Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит сухумская прокуратура.
Как ранее сообщалось, накануне, 17 июля, примерно в 19:54 у дома №8 по улице 30 сентября в сухумском «Новом районе» произошла перестрелка, в результате которой в Центральную республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан. Гудалия Руслан Енварбеевич 1975 г.р. и Дзиба Беслан Леонидович 1976 г.р. скончались, Зухба Аслану была оказана медицинская помощь.
На фоне роста заболеваемости Кадыров заявил о победе над острой фазой пандемии в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с ежегодным посланием к парламенту и жителям республики, одной из ключевых тем которого стала ситуация в здравоохранении. Политик заверил, что Чечня «справилась с острой фазой пандемии» и сейчас успешно формирует коллективный иммунитет к коронавирусу через массовую прививочную кампанию российской вакциной.
Глава республики подчеркнул, что властям удалось «в достаточно короткие сроки стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку, наладить социальную, экономическую ситуацию и повседневную жизнь жителей республики».
«Безусловно, сегодня мы можем сказать, что Чеченская Республика справилась с острой фазой пандемии. Сегодня нашей главной задачей является достижение так называемого «коллективного иммунитета» к коронавирусу», - заявил Рамзан Кадыров.
Вместе с тем даже официальная статистика распространения коронавируса подтверждает, что ситуация в республике остается крайне напряженной. По суточному приросту она лишь немного отстает от декабря 2020 года, когда в Чечне произошел всплеск заболеваемости и число новых случаев несколько дней превышало 140 с максимумом в 187 случаев 5 декабря 2020 года. С середины июня в Чечне продолжается резкий рост числе заболевших – если всю весну и половину июня оно составляло не более десяти человек в сутки, то в последние несколько дней превышает сотню. Так, 18 июля подтверждено 124 новых случая, перед этим 119, 112, 107.
Также за последние недели в Чечне отмечен резкий рост смертности от коронавируса: если с начала года умирали по одному-двум пациентам и не каждый день, то сейчас даже в официальной статистике фиксируется по несколько смертей в сутки с максимум 10 умершими 14 июля. Это самый высокий показатель за всю пандемию.
Резкое ухудшение ситуации с количеством новых случаев и тяжелого течения заболевания происходит на фоне принудительной вакцинации – число привитых резко пошло вверх как раз с середины июня и Чечня, до этого входившая в число аутсайдеров по темпам прививок населения, резко вышла в лидеры.
- Въезд в Грозный власти ограничивали и в начале пандемии, в апреле 2020 года, когда по распоряжению главы Чечни был ограничен въезд в республику транспорта из других регионов. Рамзан Кадыров утверждал, что с этого дня в Чечню «не будут пускать даже лиц с чеченской пропиской, чтобы избежать завоза коронавируса».
- В Чечне в середине июня Кадыров пригрозил населению «жесткими ограничительными мерами» в случае отказа от прививок. В свою очередь, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров потребовал от полиции и духовенства провести разъяснительную работу с горожанами о необходимости вакцинации.
- Пандемия ковида привела к тому, что в 2020 году средняя продолжительность жизни в Чечне снизилась почти на четыре года.
Несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов вышли на марш в Берлине
Несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов вышли на марш в районе Марцан в Берлине. Мероприятие проходит второй год подряд. Его организуют выходцы из России и СНГ.
Участники шествия несли лозунги «Мы все одинаково любим», «Люблю, кого хочу» и другие.
«Очень важно, чтобы на улице были разные люди и разнообразие», - сказала в разговоре с Радио Свобода одна из участниц акции, жительница Берлина.
«Я хочу, чтобы в России можно было также свободно выходить на улицу, не скрывая своей идентичности. Я выхожу ради себя и ради сообщества русскоязычные людей в Германии и сообщества ЛГБТ в России», - отметил один из организаторов марша, представитель правозащитной организации «Квартира» Алексей Коханов.
- В России действует закон о запрете так называемой гей-пропаганды среди подростков. Многие ЛГБТ-активисты сталкиваются с преследованием. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.
Роман Гоциридзе: Глава МВД должен извиниться и сегодня же подать в отставку
По заявлению депутата парламента Грузии от «Национального движения» Романа Гоциридзе, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури должен извиниться и сегодня же подать в отставку, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По его же словам, также и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, и правительство должны заплатить политическую цену и уйти в отставку.
Как отметил Гоциридзе в беседе с журналистами, 5 июля глава МВД ни не смог защитить граждан, а он их не защитил.
«Эта власть сегодня – насильническая власть, поэтому министр внутренних дел должен извиниться и сегодня же подать в отставку. Никого они не накажут, они отпустили людей за штрафы в 200 или 2000 лари, некоторым избрали предварительное заключение и потом по-тихому отпустят. Где организаторы, почему не наказывают тех, кто люстрирован перед камерами и мы все знаем, кто они. А это потому так, что их покрывают. Так что, Гарибашвили и правительство должны уйти в отставку и заплатить политическую цену. Исполнители и организаторы должны быть наказаны в уголовном порядке», - заявил Гоциридзе.
- 5 июля, во время акции против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества в Тбилиси, пострадали 53 представителя СМИ, а оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Членов партии «Лело» задержали возле парламента Грузии
Членов партии «Лело» Григола Гегелия и Тамаза Датунашвили полицейские сегодня насильно вывели с территории, прилегающей к парламенту Грузии, где планировалось выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури по событиям 5 июля в Тбилиси.
Так как оппозиционные СМИ проводили перед парламентом акцию протеста, требуя наказать виновных в избиении журналистов 5 июля, полиция усилила меры безопасности.
Гегелия и Датунашвили требовали пропустить их в парламент. Они показали полицейским пропуска и сообщили, что практически ежедневно приходят в парламент, так как работают с депутатами фракции «Лело». В ответ на эти настойчивые требования и протесты полиция обвинила членов «Лело» в неповиновении – их насильно посадили в машину и вывезли с территории.
В начале пленарного заседания председатель партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе обратился к министру внутренних дел с требованием немедленно освободить своих однопартийцев.
Также выступление министра было сорвано из-за акции протеста, которую в зале заседаний провели оппозиционные депутаты и журналисты. На балконе для прессы журналисты вывесили два баннера с надписями «Все виновные должны быть наказаны!» и «Возьмите политическую ответственность!».
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