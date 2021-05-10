Анатолий Бибилов принял участие в заседании «Союза добровольцев Донбасса»

Председатель самой крупной оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия считает, что необходимо принять прагматичное решение по вопросу присоединения депутатов от ЕНД к работе парламента. Таким стал первый комментарий Мелия после того, как сегодня вечером покинул Руставскую тюрьму.

После подписания представленного президентом Евросовета соглашения для урегулирования кризиса, часть оппозиционных партий присоединилась к работе парламента. При этом главным условием было поставлено «освобождение политзаключенных» - Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Последний был освобожден 27 апреля на основании помилования президентом. Теперь, когда выполнено и условие освобождения Ники Мелия, депутаты от ЕНД должны решить, присоединятся ли и они к работе парламента.

Всего блок «ЕНД - Объединенная оппозиция» получил на выборах в парламент в октябре 2020 года 34 мандата. Из них соглашение о вхождении в парламент пока подписали только трое – депутаты от ЕНД Саломе Самадашвили и Григол Вашадзе, а также лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

«По вопросу о вхождении или невхождении в парламент должны пройти тесные консультации, в первую очередь, внутри партии и блока, а также с представителями непарламентских партий. На принятие этого решения уйдет несколько дней. В партии по этому вопросу существуют разные позиции. Я должен поговорить со всеми коллегами, после чего мы примем решение с блоком «Единого национального движения». Решение должно быть прагматичным, рациональным. Я никак не могу стать победным венцом в этой борьбе … Мы периодически забываем, с каким безжалостным противником мы сражаемся … Я не думаю, что стану последним политическим заключенным. Если оппозиция будет активной, и боевой настрой усилится, кто-то еще может попасть в тюрьму, потому что они не могут победить нас идеями», - сказал Мелия.

Председатель ЕНД также поблагодарил своих международных партнеров, особенно посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и председателя комитета по иностранным делам литовского парламента Зигимантаса Павильониса.

«Я хотел бы поблагодарить за усердие и усилия посла ЕС Карла Харцеля в этом процессе. Я благодарю его как человека, и как профессионала. Естественно, я также благодарю президента Евросовета Шарля Мишеля за его вклад в этот важный процесс, а также, конечно же, посла США Келли Дегнан. Но особо хочу поблагодарить Зигимантаса Павильониса. Он, без преувеличения, разбудил мировое сообщество. Когда я оказался в самой сложной ситуации, он приехал в Грузию из Литвы и пришел в центральный офис Национального движения», - сказал Ника Мелия.