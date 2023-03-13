Арахамия ответил Гарибашвили: Украина не может желать Грузии войны

Украина не может желать Грузии войны, заявил председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, комментируя слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

«Премьер-министр Грузии обиженно заявил, что якобы украинские политики вмешиваются во внутренние дела Грузии.

Мне кажется, весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власть которой полна агентами России, – ключевая задача всего мирового сообщества.

Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения.

Жаль только, что в Грузии расследовать это будет некому, потому что «рука руку моет».

P.S. И хватит пугать грузинский народ тем, что в Украине желают Грузии войны. Мы, как никто другой, понимаем, что такое война и никому таких страданий кроме России пожелать не можем.

Украина хочет идти в ЕС вместе с братьями грузинами и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении», – написал Арахамия в телеграм-канале.

Ранее украинский политик опроверг информацию о том, что он идет в грузинскую политику.