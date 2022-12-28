«Аруаа»: высшим орденом Абхазии наградили «воспитанника грузинского ЦК»

Общественная организация ветеранов «Аруаа» выразила возмущение из-за решения президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания наградить главу Кабмина Александра Анкваба высшим орденом Абхазии – орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени.

Ветераны говорят, что Анкваб прославился как политик с самой «подмоченной» репутацией времен грузино-абхазской войны. Члены «Аруаа» называют его «воспитанником грузинского ЦК».

«Напомним, что против Александра Анкваб было возбуждено уголовное дело в связи с фактом передачи оружия от МВД Абхазии КГБ под руководством Иоселиани, фактически грузинской стороне.

В ходе следствия сам факт передачи был доказан, но юристы квалифицировали его, как превышение полномочий.

Владислав Ардзинба публично обвинял А. Анкваб в том, что он знал о планах вторжения Грузии, но не предупредил руководство страны. Впоследствии А. Анкваб был уволен с должности министра, долгие годы не приезжал в Абхазию из-за общественного порицания», – сказано в заявлении Высшего совета «Аруаа».

Оппозиционная организация напомнила и о событиях 2014 года, по итогам которых Анкваб, будучи президентом, подал в отставку.

«Нежелание решать важные государственные проблемы во время президентства Анкваба, сопровождаемое незаконной массовой раздачей абхазского гражданства с целью удержаться во власти два срока, за счет граждан Грузии, – привело в мае 2014 года к глубочайшему политическому кризису. Парламент отрешил главу государства от должности, а позже сам А. Анкваб досрочно подал в отставку», – сказано в заявлении.

Члены «Аруаа» уверены, что «провальная цитрусовая кампания», «уничтожение абхазского чая», «нескончаемый энергокризис», «безалаберное отношение к пандемии» и другие проблемы связаны именно с деятельностью Анкваба.

«Когда-то даже великий немецкий народ избрал демократическим путем своим руководителем фашиста А. Гитлера. Так бывает, когда большинство ошибается. Так было и с избранием А. Анкваб президентом в 2011 году», – говорится в заявлении.

В «Аруаа» уверены, что будущие поколения отменят все награды и звания Анкваба и дадут оценку его действиям, направленным на «уничтожение государственности», а также действиям Аслана Бжания, «дискредитировавшего высшие государственные награды».