Изида Чаниа

Ах, какой был успешный год! Спикер российской Госудумы впервые посетил Абхазию, президент Белоруссии хоть и не признал, но пообещал сотрудничество, а наши чиновники – просто жили в Москве весь год. И даже премьер-министр Александр Анкваб впервые за многие годы нанес официальный визит в российскую столицу. Договаривались, обменивались поздравлениями, отчитывались, заверяли и обещали миллионы, миллиарды, газопроводы, аэропорты и благоприятный режим на российско-абхазской границе для товаров и грузов из Абхазии.

Неудивительно, что на таком фоне ожидание мандаринового сезона началось задолго до наступления декабря. Фото оранжевых фруктов с запахом Нового года щедро публиковались СМИ, страницы которых желтели вместе с собранными тоннами, о которых рапортовали районы. Гуманитарные эшелоны шли по городам и весям России. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа гордо сообщил еще в октябре, что экспорт цитрусовых из Абхазии в этом году может достигнуть 50 тысяч тонн. Никакого намека на то, что с мандаринами на границе могут возникнуть проблемы. Наверное, вся эта предпраздничная мандариновая канитель должна была вселить какую-то надежду в народ на дополнительные заработки к Новому году.

Но как бы то ни было в этой российско-абхазской постановке все опять случилось по Станиславскому. Кульминационный момент: до Нового года две недели и груженные мандаринами многотонные фуры остановились на российско-абхазской границе. Их не то чтобы совсем перестали пропускать, но лучше бы не пускали вообще. Водители фур рассказывают, что российские таможенники заставляют их выгружать и загружать ящики с мандаринами, не давая возможности даже нанять грузчиков. А затем начинается долгая и никому непонятная канитель с документами. Никто не объясняет причины простоя. Сотни фур скопились на границе и только соцсети постят видео о том, как унижают людей.

Каждый год на границе Абхазии и России происходят странные вещи, весьма напоминающие политическое и экономическое давление

Такие видео мы видим каждый год по нескольку раз. Началась эта история на границе очень давно – с политических лозунгов губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, объявившего Абхазии блокаду в 2004 году в знак несогласия с итогами выборов. Сейчас Ткачев всем доволен, скупает за бесценок «лучшие абхазские земли» и столь глупых заявлений никто из российских официальных лиц больше не делает. Но каждый год на границе Абхазии и России происходят странные вещи, весьма напоминающие политическое и экономическое давление. То гнили помидоры, потому что их вдруг заподозрили в турецком происхождении и правительство Абхазии возило представителей Ростехнадзора по теплицам, чтобы доказать происхождение абхазских томатов. Потому выбраковывались фуры с абхазкой клубникой, потому что санитарные службы России решили обнаружить в ней западный цветочный трипс. А еще был мраморный клоп, огневка, плодожорка и еще бог знает какие насекомые, которые давно и успешно прописаны в России и именно оттуда попали в Абхазию. Причем версии могут меняться: от мраморного клопа, до смены программного обеспечения на границе, которое никак не могут освоить сотрудники российской таможни.

И вроде между Абхазией и Россией существует масса межгосударственных договоров, подписанных в различных областях и регулирующих, в том числе и поставки товаров через границу. Согласно таможенному договору, все товары, которые вывозятся из Абхазии в Россию, должны проходить все необходимые процедуры на территории Абхазии, после чего машины опечатываются российскими и абхазскими службами и беспрепятственно проходят государственную границу, следуя до места назначения. Почему не соблюдаются условия этого договора, которые не только облегчают работу поставщикам и разгружают границу, но и минимизируют коррупционную составляющую, необходимо адресовать нашему руководству – президенту, премьер-министру, министрам экономики, иностранных дел и так далее. То есть всем тем, кто совершает бесконечные перелеты по маршруту Сухум-Москва и договариваются об экономическом сотрудничестве со стратегическим партнером.

Как абхазские власти прореагировали на очередное ЧП на границе? Какие действия предприняли для изменения ситуации, для защиты своих граждан?

Поэтому исследуем то, как абхазские власти прореагировали на очередное ЧП на границе? Какие действия предприняли для изменения ситуации, для защиты своих граждан? Так как нынешние наши чиновники доносят информацию только посредством монолога, то остается делать выводы на основании их сайтов. На сайте президента, вторую неделю прибывающего в Москве, помимо многочисленных поздравлений содержится информация о его встрече с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения, где он дал «исчерпывающую информацию о проводимом государством экономическом курсе». Хорошо, что хоть где-то Аслан Бжания дает исчерпывающую информацию – жителям Абхазии и водителям, которые никак не перевезут мандарины в дружественную страну, ничего неизвестно об экономическом курсе президента страны.

На сайте МИД министр иностранных дел Инал Ардзинба поздравляет Приднестровскую Молдавскую республику с днем Конституции. И здесь ничего не говорится о ситуации на российско-абхазской границе.

На сайте правительства под рубрикой «важное» Александр Анкваб поздравляет главу столичной администрации Беслана Эшба с днем рождения. Самое важное событие в стране сегодня – это день рождения премьера. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил его от имени правительства России и от себя лично, отметив значимый вклад Анкваба в укрепление российско-абхазских отношений в торгово-экономическое сотрудничество, которое, на его взгляд, отвечает интересам России и Абхазии. Похоже, что нарушение прав граждан Абхазии, давление, которое на них оказывается на границе, и их каждодневные проблемы никак не влияют на взаимоотношения чиновников Абхазии и России. У них это именуется сотрудничеством.

А теперь попытаемся все увязать вместе – бюджет, границу, планы руководства страны. Если посмотреть на проект бюджета 2023, который будет принят на этой неделе, то несложно увидеть, что основную часть доходов страны составляет импорт товаров. То есть Абхазия стала для России рынком сбыта. При этом правительство делает акцент не на поддержку сельского хозяйства, малое и среднее предпринимательство, восстановление энергетики, реформы и борьбу с коррупцией, а на собственное содержание, на которое направлено больше средств, чем зарабатывает страна. Вывод очевиден: развитие не запланировано. Именно таким видят будущее Абхазии нынешние ее руководители. Так что для тех, кто трудится на ниве низведения независимости Абхазии, год был действительно успешным. А всем остальным пора вырубать мандарины и продавать землю.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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