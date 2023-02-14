Байден представил кандидатуру нового посла США в Грузии

Администрация президента США Джо Байдена не готова предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS из-за отсутствия излишек такого оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Журналисты издания поговорили с четырьмя людьми, знакомыми с ходом переговоров Украины и США относительно поставок оружия. По их словам, в Вашингтоне считают, что передача Киеву ракет ATACMS приведет к истощению американских арсеналов и снизит готовность США к возможным конфликтам в будущем.

В то же время источники издания отмечают, что Киев может попросить США одобрить покупку ATACMS у других стран, используя американскую финансовую помощь. В числе государств, имеющих эти ракеты на вооружении, Politico называет Польшу, Южную Корею, Румынию, Грецию, Турцию, Катар и Бахрейн.

Украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой о поставках ракет ATACMS, которыми можно стрелять из установок HIMARS, которые Украина уже получила. Однако Вашингтон отказывал, опасаясь, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны и втянуть США в конфликт.

Украина не раз говорила, что в обмен на поставку таких ракет готова отказаться от их применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в их число цели на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.

По данным источников The Financial Times, во вторник в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн», посвященной военной помощи украинской армии, главное внимание будет уделено поставкам Украине боеприпасов и систем ПВО на фоне активизировавшегося наступления российской армии.

Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина расходует больше боеприпасов, чем производится странами блока, а Россия использует в ходе своего наступления в четыре раза больше.

По словам Столтенберга, страны НАТО должны увеличивать запасы вооружений - не только для помощи Украине, но и для пополнения собственных складов.

«Эта война превратилась в артиллерийскую дуэль, в которой обе стороны используют огромные объемы артиллерийских снарядов, — сказал FT американский чиновник. — Международное сообщество будет и дальше снабжать Украину артиллерией, которая ей необходима для самозащиты», — добавил он.