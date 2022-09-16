В Вашингтоне ждут четкого ответа на вопрос: согласны ли власти с последними высказываниями и обвинениями отколовшейся от правящей «Грузинской мечты» четверки. Они неоднократно обвиняли и продолжают обвинять посольство США во вмешательстве во внутренние дела государства, попытке повлиять на процессы и даже желании открыть второй фронт на территории Грузии.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы война распространилась на Грузию, и никогда не говорили об открытии второго фронта», – сказала посол США в Грузии Келли Дегнан в эфире телеканала «Имеди». В последние месяцы дипломат неоднократно выступала с подобными заявлениями, отвечая на нападки отколовшейся от правящей «Грузинской мечты» четверки депутатов. Однако, несмотря на это, квартет, образовавшийся, по их же утверждениям, с целью доносить до граждан информацию, на озвучивание которой не решаются представители власти, продолжает наступление. А в США между тем явно не видят грани между правящей командой и четверкой, поясняет Келли Дегнан:

«В последние недели мне задают вопросы высокопоставленные чиновники Вашингтона о мотивах тех лиц, которые продолжают говорить о теориях заговора и распространять ложь, основанную на российской дезинформации. Чиновники не понимают, почему правительство не дистанцируется от этого более резко и четко. Если правящая партия и правительство не согласны с этими, явно ложными обвинениями в адрес стратегического партнера Грузии – США, то есть ожидание того, что они четко отстранятся от этого. Повторение этих теорий заговора лишь сеет путаницу, углубляет поляризацию и вызывает вопросы у грузин и американцев о мотивах, стоящих за этими нападками».

Дегнан в последнее время довольно часто повторяет, что открытие второго фронта не входит в интересы США. Впрочем, один из «отколовшихся» – Дмитрий Хундадзе продолжает обвинять «американцев» в «нечестности».

«Американка Дегнан говорит нам, что они хотят мира в Грузии, второй американец – Кинзингер призывает воюющих на Украине грузин приехать в Грузию и свергнуть власть, третья американка – Фаркас, говорит нам об утверждении дополнительных санкций и призывает нас быть на передовой вместе с Украиной: «ну и что, если Россия вторгнется в Грузию, все равно она не победит». Будто Россия планирует с нами играть в нарды. Кому из них верить? Или нам опять замолчать?» – написал Дмитрий Хундадзе в очередном письме грузинской общественности.

Причем в правящей партии явно не собираются «резко и четко» отстраняться от слов своих бывших однопартийцев. На их защиту сегодня встал член фракции «Грузинская мечта» Алуда Гудушаури:

«Меня удивляет позиция госпожи посла, согласно которой заявления четверки якобы российский нарратив. Очень жаль, я считаю, что это очень неприятные обвинения и одновременно совершенно необоснованные. Вы сами хорошо видите, что целый ряд вопросов, которые задают эти депутаты, – это позиция и вопросы очень большой части населения».

Часть оппозиции от представителей правящей партии иного и не ждала. Там призывают высокопоставленных чиновников Вашингтона последовать их примеру, поскольку формально «отколовшаяся» от правящей партии четверка остается частью «Грузинской мечты», утверждает член партии «Единое национальное движение» Бачо Долидзе:

«Даже теоретически ожидать того, что посол получит какие-то ответы от правящей партии о ее отстранении от этих заявлений, я считаю, не стоит. Эти сообщения придумала сама «Грузинская мечта». (Ираклий) Кобахидзе сам признал, что есть вопросы, о которых правящая команда не желает говорить, и для этого была создана эта якобы отколовшаяся группировка. Все письма, все заявления, которые распространяют эти люди, – и я хочу, чтобы все это хорошо понимали, – согласованы с Бидзиной Иванишвили и пройдены с господином Кобахидзе».

Ожидать, что «Грузинская мечта» открестится от заявлений квартета, можно лишь в случае поражения РФ в войне в Украине, а до тех пор власти будут продолжать политику отдаления от Запада, считает политолог Гия Хухашвили:

«США являются практически единственным гарантом незыблемости вектора развития и нашей безопасности. Если бы не было фактора США, Россия на сегодняшний день уже бы вынудила нашу власть написать т.н. «Трактат 2», и мы бы легально стали зоной влияния РФ. Единственное, почему Россия этого не делает, – это потому, что она боится каких-то контршагов со стороны США. Так что вся эта кампания направлена на то, чтобы максимально ослабить влияние Америки в Грузии, максимально дискредитировать США в глазах общественности, и это методично делает власть (Грузии). Не четверка, а именно властная пропаганда».

Впрочем, сейчас США приходится лишь отбиваться от нападок. Любой резкий ответ с их стороны несет с собой серьезные риски, продолжает Хухашвили, поскольку «Грузия может более интенсивно склониться в сторону России», считает политолог, в чем, скорее всего, и заинтересованы действующие власти Грузии.

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