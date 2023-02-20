Изида Чаниа

В ночь с 19 на 20 февраля пресс-служба президента Абхазии разразилась неким информационным сообщением. «Неким» – потому что в нем, как всегда, не содержалось сведений о каких-либо событиях. Это была отповедь оппонентам в стиле пропрезидентской партии «Амцахара»: заткнитесь, без вас разберемся.

Пресс-служба напоминала, что 14 февраля президент Бжания отбыл в Москву и о визите, и его целях граждане страны были своевременно проинформированы. «Своевременно» – в понимании пресс-службы это спустя два дня (а может и более) после того, как глава государства покинул страну. Ну, не будем мелочиться и поговорим хотя бы о целях визита, которые, как утверждает пресс-служба, оглашены. Дословно это выглядит так: «В рамках рабочего визита Глава государства проведет ряд встреч в Администрации Президента Российской Федерации».

В этих весьма загадочных условиях из страны отбывают не только глава государства, но и глава внешнеполитического ведомства (обсудить с представителями органов госвласти России актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия) и секретарь Совета Безопасности. Из Южной Осетии в Москву отправляется президент Гаглоев. Одновременно российские СМИ сообщают о встрече Путина с Лукашенко. Интрига подогревается еще более, когда депутат Госдумы, член Комитета по обороне Дмитрий Кузнецов заявляет российским СМИ, что Россия, Беларусь, Абхазия и Южная Осетия могли бы составить основу для создания союзного государства.

После этого информационные ресурсы начинают выдавать на-гора свои версии происходящего паломничества: об интеграции Абхазии в Россию, о договоренностях России с Турцией, согласно которой Абхазия и Осетия войдут в состав России, а Армения будет превращена в буферное государство и так далее. Если сверяться с Конституцией и законами стран, о которых идет речь, то абсолютный бред. Но российские депутаты, как и все другие, часто грешат имперскими амбициями, не подкрепленными никакими представлениями и знаниями.

Однако любопытно здесь другое. Пока российские депутаты аналитики и политологи мешали в кучу «коней и людей», рисовали нам проекты нового устройства нашей страны, пресс-служба президента, МИД и Совбез Абхазии сохраняли полное спокойствие, то есть никак не реагировали на происходящее. Тем временем напряжение в Абхазии растет, так как все эти сумбурные заявления падают на благодатную почву стремительно растущего недоверия народа к президенту и его окружению. Я не буду в очередной раз перечислять все бжаниевско-анквабовские и озганово-кубравовские истории, свидетельствующие о том, что руководство не ориентированно на самостоятельное существование абхазского государства. Думаю, что вполне достаточно напомнить заявления президента Бжания о необходимости поделится суверенитетом и главы МИДа Инала Ардзинба – стать частью союзного государства России и Белоруссии. Для всех в Абхазии очевидно, что власть пытается изменить статус нашей страны, но, делая заявления подобного рода, ни президент, ни его окружение не раскрывает скобки, полагая, что таким образом оставляют себе пространство для маневра.

Авторы обращения отмечают, что в условиях частичной признанности, до широкого признания международным сообществом и ООН рассматривать варианты вступления Абхазии в какие-то союзные государства невыгодно для страны.

В такой ситуации все, что остается общественности, – обозначить красные линии для президента, вызывающего недоверие, и его команды. Это она и сделала в минувшее воскресенье: ряд общественных организаций и деятелей, среди которых, подчеркну, нет оппозиционных движений, подписались под обращением, в котором говорится, что статус страны определен, записан в Конституции страны и не подлежит обсуждению. Авторы обращения отмечают, что в условиях частичной признанности, до широкого признания международным сообществом и ООН рассматривать варианты вступления Абхазии в какие-то союзные государства невыгодно для страны.

Только после этого обращения появилось «сообщение» от президентской пресс-службы. В нем содержится угроза в адрес подписантов, которые, оказывается, «пытаются голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя». Более того, выясняется, что управление по связям со средствами массовой информации администрации президента Абхазии предоставляет всем желающим открытый доступ к достоверной официальной информации о деятельности президента. И, видимо, в подтверждение своего намерения, публикует на пятый день его визита «информацию» о встрече Бжания с Нургалиевым, на которой «обсуждались вопросы актуальной повестки и двустороннего абхазско-российского сотрудничества в области безопасности».

Интервью абхазским СМИ Бжания не дает, обращений к парламенту и общественности не делает, предложения оппозиции и специалистов, экспертов и общественности игнорирует, про свои «приказы» регулярно забывает, в упор не видит коррупции, не исполняет своих обещаний...

Я, как и все наши граждане, не входящие в ближайший круг Аслана Бжания, понятия не имею, зачем наш президент раз месяц (а иногда и на месяц) ездит в Москву. Обсуждать свои планы по распродаже страны или пожить дома, в нормальных условиях со светом и водой? (Второе меня устраивает больше). Отчетов по визитам пресс-служба не публикует, интервью абхазским СМИ Бжания не дает, обращений к парламенту и общественности не делает, предложения оппозиции и специалистов, экспертов и общественности игнорирует, про свои «приказы» регулярно забывает, в упор не видит коррупции, не исполняет своих обещаний, не призывает к ответственности за нарушение законов – как себя, так и свое окружение. К тому же, у нас есть печальный опыт кулуарного подписания документов и лоббирования законов, которые никак не отвечают интересам государства. Все это вкупе и создает имидж президента, к которому нет никакого доверия, а фраза пресс-службы «Аслан Бжания осуществляет свои полномочия в строгом соответствии с законами и Конституцией Республики Абхазия, гарантом исполнения которой является» выглядит все более иронично. Я бы даже сказала, как насмехательство над страной и народом.

Потому как президент и МИД Абхазии должны говорить о том, что является «основой конституционного строя Республики Абхазия» не гражданам своей страны, а депутатам российской Государственной думы, некоторым политическим деятелям, которые позволяют себе подобные высказывания в адрес другого государства. А мы, граждане Абхазии, в отличие от наших чиновников, которые ищут варианты, как поделится суверенитетом страны и превратить ее в рай для олигархов, прекрасно помним, что даже обсуждение вопроса об изменении суверенитета Абхазии – уголовно наказуемое деяние.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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