В абхазском обществе продолжают обсуждать переполох, вызванный сообщениями так называемого сарафанного радио, телеграм-каналов и даже некоторых СМИ о том якобы, что в эти дни главы Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии неспроста съехались в Москву. Дескать, во вторник 21 февраля в ходе послания президента РФ Владимира Путина будет объявлено о расширении Союзного государства до четырех субъектов, а то и о вхождении РА и РЮО в состав Российской Федерации.

Представители не только общественности, но и властных структур Абхазии резко негативно отреагировали на распространение такой информации. Так, в интервью информагентству «Апсны-иахьа» секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба сказал:

«Все эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются: поехал президент, и мы уже в составе РФ. У нас есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему. Кроме того, за постановку таких вопросов предусмотрена уголовная ответственность. Это просто нереально. Президент поехал с рабочим визитом в Москву, у него сегодня пройдет встреча в Совете безопасности РФ. Я тоже должен выехать на днях на встречу с коллегами из Совета безопасности. Мы готовим план мероприятий по совместным действиям... Обсуждаются различные вопросы на уровне экспертных оценок о возможных будущих конфигурациях в Евразийском Союзе по типу Европейского Союза. Мы даже не получали подобные предложения. Это все домыслы, которые сейчас даже трудно обсуждать».

Комментарий Сергея Шамба, а также ответ пресс-секретаря российского президента на вопрос одного из СМИ, что «в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания», успокоили взбудораженное общественное мнение в Абхазии.

На протяжении ряда последних лет в информационном пространстве не раз витала идея инкорпорации Абхазии, которая время от времени высказывалась отдельными российскими политиками второго и третьего ряда (и неизбежно получала негативную реакцию на это в республике). Легко представить себе, как обрадовались эти околокремлевские мечтатели новости, что вся «нужная» четверка руководителей государств соберется в Москве!

По версии источника автора этого материала в Москве, знакомого с нюансами российской политтехнологической кухни, эти вбросы – результат неуклюжих действий каких-то московских пиарщиков, которым поручили снизить негатив от информвбросов о предстоящем президентском послании. Накануне российский сегмент Телеграма был наполнен слухами, что в ходе послания Путин объявит то ли о введении военного положения, то ли о новой волне мобилизации, то ли о мобилизации всеобщей. Все это нервирует российское общество. И не исключено, что кто-то, явно не подумав, решил переключить внимание россиян на якобы позитивную повестку.

Что касается визитов Аслана Бжания и Алана Гаглоева, то если второй действительно долго добивался встречи с Путиным, то первый поехал в Москву по текущим вопросам российско-абхазского взаимодействия.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем, Героем Абхазии Асланом Кобахия – одним из тех, кто моментально откликнулся в соцсетях на описанный переполох. На вопрос, откуда что берется, по его мнению, он ответил:

«Эти слухи обычно приходят из российских информационных агентств, различных телеграм-каналов, которые прощупывают… Но давно пора понять, что судьбу Абхазии кулуарно никому никогда не удастся решить. Этого не будет никогда, ни при каких обстоятельствах. Если даже кто-то, понимаете ли, что-то захочет, у ничего не получится. Вот Сергей Шамба вчера давал комментарий, я целиком и полностью согласен… Статус Абхазии изменить невозможно, за это можно сесть в тюрьму. А поездки в Москву часто бывают, многие вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики, обсуждаются, но статус Абхазии ни президент, ни парламент, ни кто-либо другой в Абхазии изменить уже не могут. В той же Российской Федерации надо это раз и навсегда понять. Мы – дружественная страна, это наш стратегический партнер, но…

– При этом в Абхазии высказываются разные точки зрения на то, стоит ли Абхазии входить в Союзное государство с Россией, Белоруссией, Южной Осетией…

– У нас есть очень добрые союзнические отношения с нашим великим северным соседом. Все договора подписаны, просто их надо реализовывать. А входить в еще какое-то образование, я думаю, нам абсолютно не нужно».

Мы заговорили о контрпродуктивности, нелепости самого желания для РФ присоединить маленькую Абхазию, в которой столько раз высказывалось активнейшее сопротивление этому. Аслан Кобахия говорит:

«Президент Российской Федерации Владимир Путин является авторитетнейшим политиком для Абхазии. Его мнением абхазское общество дорожит. Никогда ничего подобного Владимир Путин себе не позволял. А вот какие-то помощники, советники и разного характера националисты, или я не знаю кто, они все время хотят весь мир к чему-то присоединить. Это все аферисты разных мастей типа Суркова, который был во власти… Кто такой Сурков? Сурков в свое время влиял на серьезную кремлевскую политику. А сегодня он какие заявления делает по Минским соглашениям? Вот они, проходимцы! Когда кресло уползает, они начинают говорить все, что в голову взбредет. И вот таких, блуждающих вокруг Кремля, полно. И они будоражат наше общество».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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