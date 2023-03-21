Бжания: оппозиция в Грузии хочет свергнуть власть, открыть «второй фронт»

Грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт», заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая на съезде политической партии «Амцахара».



«Вы очень хорошо осведомлены, что грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт». Как известно, действующая грузинская власть против этого. Международная военно-политическая обстановка крайне сложная. Россия вынуждена проводить специальную военную операцию. Против нашего союзника (прошу вдуматься в это) выступает более 50 государств, в том числе почти вся Европа и Соединённые Штаты. На этом фоне эти же силы хотят свергнуть правительство Грузии и открыть второй фронт. В этих целях готовятся крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-мае текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. В этих условиях нам необходимо постоянно укреплять всемерное, разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и её регионами», – сказал Бжания.

Нам война не нужна, но мы готовы ко всему

Абхазский лидер говорит, что возможности по укреплению оборонной мощи Абхазии, созданию единого пространства обороны и безопасности, заложенные в договоре с Россией от 24 ноября 2014 года, «не были использованы в должной мере».

«Прежде всего, я имею в виду то, что в 2019 году в Абхазии было заблокировано решение о строительстве совместной военной базы в селе Меркула Очамчырского района, а вместе с ним модернизация и материально-техническое обеспечение подразделений вооруженных сил Абхазии. Это серьёзное упущение. Я бы очень не хотел, чтобы последствия этой ошибки испытали на себе наши граждане. Несмотря на это, враг не пройдёт, кто бы его там ни подталкивал. И мы обеспечиваем единство внутри», – сказал Бжания.

Он добавил, что в Абхазии проводится масштабная работа по повышению мобилизационной и боевой готовности Вооружённых сил.

«Нам война не нужна, но мы готовы ко всему», – заключил он.

Бжания в ходе выступления также упомянул, что необходимо «в сжатые сроки решить вопросы, которые создают неблагоприятный фон» в отношениях с Россией.

«Они вам хорошо известны», – сказал Бжания, имея в виду, предположительно, и ратификацию соглашения о передаче России объектов в Пицунде.