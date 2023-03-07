Генеральная прокуратура Абхазии рассмотрела обращение общественных организаций, требовавших провести проверку законности соглашения о передаче в собственность России территории Пицунды, на которой находится государственная дача. Следователи установили, что нарушение имело место, но в возбуждении уголовного дела отказали. Ответ правоохранительного ведомства прокомментировал лидер Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, он считает, что прокуратура фактически подтвердила, что в нынешнем виде соглашение не может быть ратифицировано.

В Генеральную прокуратуру обратились три абхазские политические организации – «Аидгылара», «Аиааира» и Комитет по защите суверенитета Абхазии. Они просили провести процессуальную проверку действий должностных лиц по факту нарушения законодательства при подписании «Соглашения между правительством Абхазии и правительством России о передаче в собственность РФ объекта «Пицунда» на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

Председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа пояснил суть этого обращения:

«Пицундское соглашение должно было пройти ратификацию в парламенте, но не прошло его по ряду причин и под общественным давлением, потому что в этом соглашении нарушались и Конституция Республики Абхазии, и ряд гражданских правовых актов, и закон об особых территориях, там был целый перечень нарушений. И венцом всех этих нарушений были координаты, которые были указаны неверно, по которым и дорога, ведущая в село Лдзаа по Пицунде, попала в это соглашение, и проходная в курорт Пицунда и так далее.

– А жилые дома?

– Жилые дома и так были предусмотрены в нарушение ряда конституционных прав наших жителей. Соглашение не прошло обсуждения в обществе, не было экспертизы. Чтобы определить степень ответственности чиновников за принятие таких решений, чтобы и в будущем им неповадно было халатно и в нарушение всех законов Республики Абхазии подписывать такие соглашения, мы обратились в прокуратуру, выделив специально вопрос координат. Это связано с тем, что все другие вопросы требуют доказательств, а вопрос координат – это математика, с ней не поспоришь. И это четкое доказательство безответственного отношения к подписанию таких документов».

И вот, по истечении нескольких недель, Генеральная прокуратура ответила общественности. Она установила факт несоответствия координат и назвала два ответственных ведомства – Госкомитет РА по управлению государственным имуществом и приватизации и Госуправление по землепользованию и кадастру. Известно, что соглашение подписал руководитель Госкомитета Беслан Кубрава. Однако в возбуждении уголовного дела Следственное управление прокуратуры отказало, не обнаружив состава преступления, поскольку соглашение не ратифицировано парламентом и не вступило в силу.

Прокуратура направила правительству представление об устранении допущенных нарушений в отношении деятельности Госкомитета по управлению имуществом и приватизации и Госуправления по землепользованию и кадастру.

Леван Микаа прокомментировал ответ прокуратуры. Он считает, что в нем есть как положительные, так и отрицательные стороны:

«Возбуждение уголовного дела – это когда выясняются все детали соглашения. То есть это повод для того, чтобы начать разбирательство по этому вопросу, почему оно в тайне от всех было подписано… После этого разбирательства все факты должны были быть изложены в суде, и суд должен был принимать решение. Это давало бы общественную огласку, общество узнало бы о деталях этого соглашения, о том, почему и в какой форме это все происходило.

– То есть, вы просили возбудить уголовное дело?

– Да, мы просили возбудить уголовное дело по факту халатности.

– Тот ответ, который вам предоставила прокуратура, как бы вы его оценили?

– И положительно, и отрицательно. Положительный момент в том, что прокуратура признает факт нарушения, но говорит о том, что, так как соглашение не ратифицировано и не вступило в силу, ущерб не был нанесен. Исходя из этого посыла, они отказывают в возбуждении уголовного дела. Положительная сторона в том, что было признано, что в соглашении есть стратегические ошибки, что нельзя было это соглашение в том виде, в котором оно есть, ратифицировать, на чем настаивала власть.

– А подписывать?

– Вернемся к вопросу подписывать… Я хотел бы здесь отметить гражданское общество, которое выступило с требованием не ратифицировать это соглашение. Общество оказалось право, и прокуратура это признала. Раз прокуратура не находит в этой подписи уголовного преступления, мы не будем настаивать, мы и не стремились к тому, чтобы обязательно уголовно наказать, дать срок и так далее. Мы стремились показать всему обществу, что за такие действия должна быть ответственность».

По словам Левана Микаа, в дальнейшем последует обращение в вышестоящие инстанции с требованием освободить от занимаемой должности безответственных чиновников. Совершающие подобные ошибки люди должны подавать в отставку.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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