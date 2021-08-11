Новости
Из-за срыва гастрольного тура Бибилов лишил званий двух деятелей культуры
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов издал указы о лишении почетных званий двух деятелей культуры.
В частности, званий «Заслуженный деятель культуры Республики Южная Осетия» и «Народный артист Республики Южная Осетия» лишен главный балетмейстер госансамбля «Симд» Тамерлан Мурацев, художественный руководитель ансамбля Родион Гуларов лишен звания «Заслуженный артист Республики Южная Осетия».
Как уточнили «Рес» в администрации югоосетинского президента, руководители ансамбля лишились званий за срыв гастрольного тура госансамбля «Симд». Родион Гуларов возглавлял ансамбль с августа 2019 года.
Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 5352 новых случая, 48 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6230 человек.
За сутки в стране выявили 5352 новых случая коронавируса (днем ранее – 5697). Накануне провели 50 430 тестов: PCR-тестов – 19 866, экспресс–тестов на антиген – 30 564.
Выздоровели еще 2635 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 461 198, выздоровевших – 409 110.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,61%, за последние 14 дней составляет 9,33%, за неделю – 10,27%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 23 935 человек, всего в Грузии применили 688 940 вакцин (полностью вакцинированы 210 776).
В Вильнюсе прошли массовые протесты против обязательной вакцинации
Несколько тысяч жителей Литвы начали утром в Вильнюсе акцию против решения властей ввести ограничения для граждан, которые не привились от коронавируса. Непривитые заболевшие COVID-19 не будут получать пособие по безработице.
Акция протеста была приурочена к созыву 10 августа внеочередной сессии парламента Литвы.
Представитель полиции Вильнюсского округа, сообщила, что днём у парламента собралось около 4500 человек, акция проходила без инцидентов. Об этом рассказывается на сайте Delfi.
Протестующие требовали отклонить проект постановления правительства, согласно которому с 13 сентября власти хотят ввести ограничения и запреты. Манифестанты также настаивали на отмене проекта о принудительной вакцинации детей и взрослых. Звучали и требования отменить обязательное тестирование.
Участники многолюдного и шумного митинга с использованием громкоговорителей, свистков, трещоток и кастрюль - требовали и полной отставки правительства Литвы.
По новым ограничительным мерам, принятым в последнее время в Литве, люди, прибывающие из Эстонии, Исландии, Финляндии и Швеции должны быть готовыми к тестированию и, если необходимо, карантину. Литовские власти внесли эти страны в красный список территорий, подвергшихся в последнее время новой волне эпидемии коронавируса. Об этом сообщает сайт "Шенгенвизаинфо".
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В США принят план модернизации инфрастуктуры стоимостью $1 трлн
Пакет предложений по модернизации автомобильных и железных дорог, аэропортов и вокзалов на сумму 1 триллион долларов в результате его принятия становится важной законодательной победой президента Джо Байдена. Проект нового закона набрал достаточно голосов для одобрения в Сенате - 69 сенаторов высказались "за", 30 - "против", сообщил "Голос Америки".
Предложенные обеими партиями инвестиции в обновление и развитие инфраструктуры, рассматриваются в США как крупнейшие за много десятилетий. Опросы показывают, что эти меры поддерживает и значительная часть гражан США, отмечают американские СМИ.
Во вторник днем президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступили с обращениями по поводу принятия Сенатом двухпартийной инфраструктурной сделки. Харрис заявила, что страна приблизилась к осуществлению исторических инвестиций в инфраструктуру США. Президент Байден поблагодарил сенаторов от Демократической и Республиканской партий за проделанную ими работу.
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Ресторан в Тбилиси оштрафовали на 10 тысяч лари за проведение свадьбы
Ресторан в районе Глдани на окраине Тбилиси оштрафовали на 10 тысяч лари (около 3220 долларов) за проведение массового мероприятия. Об этом сообщает Инспекция труда Минздрава Грузии.
По данным ведомства, в нарушение действующих ковид-регуляций 10 августа в заведении отмечали свадьбу, пишет сайт «Новости-Грузия».
«В данном случае было запрещенное социальное мероприятие и, соответственно, выявлен был организатор – юридическое лицо, которое осуществляло указанную запрещенную деятельность. К нему была применена санкция в размере 10 тысяч лари. На данном этапе объект опечатан не будет», – сказала глава департамента надзора за безопасностью труда Майя Микая.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. В понедельник власти объявили о введении новых ограничений. С 10 августа в стране снова стало обязательным ношение масок не только в помещениях, но и на открытых пространствах, где собираются более пяти человек. Строже стали контролировать запрет на проведение свадеб, поминок, юбилеев и других подобных мероприятий, а также запрет на работу клубов и ресторанов в ночное время. Физических лиц, организовавших многолюдное мероприятие, оштрафуют на 2 тысячи лари, а юридических – на 10 тысяч лари. В случае критического несоблюдения инспекторы могут опечатать ресторан или ночной клуб.
Губернатор Нью-Йорка, обвинённый в домогательствах, уходит в отставку
Отставка Куомо - чувствительный репутационный удар по Демократической партии
Губернатор Нью-Йорка, член Демократической партии Эндрю Куомо заявил о намерении в течение 14 дней уйти в отставку после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. Пост губернатора Нью-Йорка он занимал с января 2011 года.
Обвинения звучали в американских СМИ с конца 2020 года. Генеральный прокурор Летиция Джеймс провела специальное расследование, завершившееся в этом месяце. Следователи пришли к выводу, что от сексуальных домогательств Куомо в течение всего срока его работы на посту губернатора пострадали 11 женщин, среди которых и сослуживицы по офису губернатора.
Коронавирус сделал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо национальной знаменитостью, считает автор публикации на сайте Би-би-си. Ежедневные брифинги об эпидемиологической ситуации принесли ему премию "Эмми" и любовь телезрителей далеко за пределами его штата.
Политологи видели в Куомо потенциального кандидата в президенты, его недавняя книга стала бестселлером, а либеральные колумнисты признавались ему в симпатиях.
Лионель Месси подписал контракт с «Пари Сен-Жермен»
Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Он рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом сообщается на сайте ПСЖ.
После подписания контракта Месси заявил, что с нетерпением ждёт выхода на поле стадиона "Парк де Пренс" в Париже. По словам одного из лучших нападающих в истории мирового футбола, ПСЖ полностью соответствует его футбольным амбициям. "Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков",— сказал Месси.
По информации СМИ, зарплата футболиста составит 35 миллионов евро за сезон.
Таким образом, завершится главный трансфер нынешнего спортивного сезона, сообщает "Международное французское радио".
Во вторник сотни французских футбольных болельщиков встретили Лионеля Месси в парижском аэропорту Ле Бурже Футболист прилетел из Барселоны на частном самолете вместе с женой и тремя детьми. Месси вышел на балкон здания Ле Бурже в белой футболке с надписью "Здесь – Париж", слоганом футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен".
В июле у Месси закончился контракт с испанским футбольным клубом "Барселона", в котором он провёл 21 год - фактически всю свою профессиональную карьеру. Руководство клуба объявило, что несмотря на обоюдное желание подписать новый договор, "это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий", связанных с нормами испанской футбольной лиги. Зарплата Месси составляла более 75 миллионов евро в год. Футболист был готов сократить жалованье вдвое, но даже этого оказалось недостаточно.
Коронавирус в Абхазии: 105 новых случаев, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 422 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 159 пациентов. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались три женщины - 38, 79 и 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 37, состояние 10 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 74 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 199 человек. Зарегистрировано 334 летальных случая. Выздоровели 18 427 человек.
Племянник Путина снялся с выборов по совету «самого уважаемого человека»
Двоюродный племянник президента России предприниматель Роман Путин, планировавший выдвигаться в Госдуму по одномандатному округу Санкт-Петербурга, отказался от участия в выборах.
По словам родственника президента, он принял решение снять свою кандидатуру «после встречи с самым уважаемым человеком» и по его «рекомендации». Роман Путин не уточнил, что это за человек, добавив лишь, что продолжит заниматься «общественно-политической деятельностью».
- Роман Путин – бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров четырех банков, у каждого из которых были отозваны лицензии. В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через один из этих банков – Русский земельный банк – 350 миллиардов рублей.
- В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение – месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.
- Позже Роман Путин создал партию «Народ против коррупции». Осенью прошлого года Верховный суд России ликвидировал ее, поскольку она не смогла обеспечить участие в выборах как минимум в 10% регионов. В декабре прошлого года племянник Путина учредил новую политическую партию – «Россия без коррупции» и был избран ее председателем.
- В 2014 году родственник президента основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. Кроме того, он возглавляет компанию «Звезда Ойл», которая производит нефтепродукты, является владельцем компаний по оптовой торговле топливом «Арбат Нефтегаз», а также возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.
СГБ Грузии заявило о начале следствия в целях превенции разглашения гостайны
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала следствие по факту разглашения гостайны. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 10 августа.
«Как известно, в последнее время участились факты публичного раскрытия информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц Службы государственной безопасности, что является очевидным нарушением Закона о государственной тайне.
Служба госбезопасности на основании полученной оперативной информации начала расследование. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к возможным преступным действиям, правового реагирования и превенции дальнейшего разглашения сведений, представляющих государственную тайну», - сказано в заявлении.
Следствие ведется по части второй статьи 320 УК Грузии. Дело ведет Генинспекция СГБ. В ведомстве не уточняют, о каких именно фактах публичного раскрытия информации идет речь.
На прошлой неделе с громкими обвинениями в адрес СГБ выступил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия. В частности, медиаменеджер утверждает, что ведомство прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии «Грузинская мечта», бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни.
В эфире программы «Мтавари акцентеби» от 1 августа Гварамия зачитал документ, который, по его словам, является рапортом сотрудников СГБ, осуществлявших тайную слежку, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Службе госбезопасности назвали эти материалы «дезинформацией», которая служит их «преднамеренной дискредитации, введению в заблуждение общественности и разжиганию недоверия к государственным институтам».
На Камчатке депутат признался в непреднамеренном убийстве
Депутат Заксобрания Камчатки от партии "Единая Россия", предприниматель Игорь Редькин признался в непреднамеренном убийстве местного жителя. Издание ИА "Кам 24" опубликовало его сообщение.
Инцидент произошёл 2 августа. По словам Редькина он узнал, что на свалке около поселка Озерновский бродит медведь. Депутат решил отогнать его, чтобы не пострадали местные жители. "Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд", – написал Редькин.
Он отметил, что долгое время был депутатом от "Единой России", но теперь решил приостановить свое членство в партии.
По данным издания, 2 августа на свалке поселка Озерновский был убит 30-летний Андрей Толстопятов. Из его тела извлекли пулю, выпущенную из карабина, принадлежащего Редькину. Депутата задержали.
- Игорь Редькин за последние три года отчитался о доходе более чем в 1,5 миллиарда рублей. Он совладелец ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий.
Патриархия Грузии опровергла информацию о планах Илии II привиться от COVID
Патриархия опровергает информацию о планируемой вакцинации от коронавируса предстоятеля Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии Второго.
«Информация о вакцинации патриарха 13 августа не соответствует действительности», – написал на своей странице в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сообщения о том, что 88-летний Католикос-Патриарх всея Грузии 13 августа намерен сделать прививку Pfizer появились ранее в социальных сетях. При этом в последнее время многие пользователи из Грузии обращались напрямую к Патриархии, призывая благословить паству на вакцинацию.
В ГПЦ озвучили свою позицию касательно вакцинации от коронавируса весной текущего года. Тогда в Патриархии заявили, что не будут пропагандировать прививки, поскольку этот процесс является добровольным и каждый должен сам сделать свой выбор.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 664 997. Это более 17,8% от всего населения Грузии. Полностью вакцинированы 204 234 гражданина (5,3% населения).
Более 500 овец пали в Самцхе-Джавахети от удара молнии. ВИДЕО
530 овец пали накануне вечером на горе Абули в грузинском регионе Самцхе-Джавахети от удара молнии. Об этом пишет местное издание Jnews.
Часть павшего скота принадлежит местному фермеру из села Тамбовка Ниноцминдского муниципалитета, а часть – фермерам из Кахети.
Фермер Николай Леванов, потерявший 160 голов скота, уже обратился к местным властям с просьбой о помощи. В мэрии создана комиссия, которая оценит размер ущерба. Как пишет Jnews, одна овца сегодня стоит около 350 лари (100 долларов).
В КНР устроившее долгую прогулку стадо слонов возвращается домой
На юге Китая свыше 150 тысяч жителей были эвакуированы из населённых пунктов, расположенных на маршруте миграции стада слонов в провинции Юньнань.
За передвижениями стада, состоящего из 15 особей, следят свыше 25 тысяч полицейских. Ведётся мониторинг с использованием дронов.
Почти полтора года назад группа азиатских слонов, охраняемых государством, покинула расположенный в регионе природный заповедник. С тех пор животные прошли путь в 500 километров, и в мировых СМИ периодически можно было встретить заголовки с новостями о них.
Стадо проходит через сельхозугодья, крупные и небольшие города. В миллионы долларов оценивают ущерб, который слоны нанесли урожаю и строениям, поврежденным ими, пишет "Би-би-си".
Как только животные подходят к очередному населённому пункту, жителей эвакуируют, так как многие из них пытаются защитить свои дома и посадки, и это приводит к опасным ситуациям.
К июню слоны подошли к административному центру провинции – городу Куньмин. Изначально усилия развернуть их и направить обратно в заповедник Мэнъянцзы не давали результатов, но сейчас стадо находится уже на пути домой.
Эксперты говорят, что до сих пор точно не ясно, почему слоны покинули привычное для них место обитания и отправились в долгий поход. Некоторые считают, что изначально мог сбиться с пути неопытный лидер. Другие не исключают, что животным просто надоело жить там, где они жили.
Оппозиция призвала жителей Абхазии готовиться к акциям протеста в октябре
Руководитель организации ветеранов «Аруаа» Тимур Гулия призвал жителей Абхазии готовиться к акциям протеста к концу октября текущего года. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.
В «Аруаа» считают, что абхазские власти не справляются с решением многих проблем, а при помощи акций они заставят правительство считаться с мнением народа.
«К энергетическому кризису добавился ещё и топливный. Такого резкого повышения цен не было никогда», – сказал Тимур Гулия.
При этом в «Аруаа» говорят, что оппозиция не готовится к беспорядкам или к захвату Администрации президента самопровозглашенной республики.
Въезд в Россию разрешили иностранцам, находящимся в Абхазии
Въезд на территорию России разрешили иностранцам, находящимся на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Соответствующее распоряжение опубликовано на российском портале правовой информации.
В документе отмечается, что эти граждане должны быть включены министерством экономического развития России (МЭР) в список, подготовленный на основании сведений абхазского МИДа и направленный в МЭР с использованием единого портала государственных муниципальных услуг. Еще одним условием въезда в РФ иностранцев является предъявление ими отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия, пишет «Интерфакс».
Ранее не раз сообщалось, что трудовые мигранты из стран Центральной Азии и члены их семей не могли покинуть Абхазию из-за закрытия границ в связи с пандемией.
Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия офиса Тайваня
Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина и намерен также вернуть главу своей дипмиссии в Вильнюсе, тем самым демонстрируя недовольство открытием в литовской столице официального представительства Тайваня.
Власти Китая выражают протест всякий раз, когда Тайвань упоминается как отдельная страна. Для Пекина это наиболее чувствительный территориальный вопрос в контексте принципа "одного Китая", отмечает агентство Reuters.
Тайвань управляется собственной демократической администрацией с 1949, когда на остров бежали остатки сил, потерпевших поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. КНР считает остров одной из своих провинций.
То, что Литва позволяет открыться офису с использованием названия Тайвань, было сделано вопреки неоднократным заявлениям Китая о возможных последствиях и серьёзно подрывает суверенитет КНР, говорится в заявлении китайского министерства иностранных дел. Решение Вильнюса в Пекине назвали ошибочным, призвав литовскую сторону немедленно исправить ситуацию, приняв меры во избежание ущерба для отношений.
Об открытии офиса в Вильнюсе Тайвань объявил в прошлом месяце. При этом название острова его власти используют впервые для своего представительства в Европе. Обычно употребляется Тайбэй – то есть название столицы Тайваня.
Литва ранее в этом году заявила о планах открыть свой офис в Тайване, а также предоставила этой территории 20 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
МИД Литвы во вторник выразил сожаление в связи с решением Пекина отозвать посла из Вильнюса. "Уважая принцип "одного Китая", Литва намерена развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, как большинство других государств ЕС и мира", - говорится в заявлении литовского МИД.
Формальные дипломатические связи с Тайванем сейчас имеют только 15 стран, но многие другие де-факто имеют там свои посольства, которые зачастую называются торговыми офисами. Это касается, в том числе стран Европейского Союза.
Грузию в июле посетили 230 902 международных визитера
По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июле текущего года страну посетили 230 902 международных визитёра.
По сравнению с июлем 2020 года число визитов увеличилось на 403,7%, по сравнению с июлем 2019 года уменьшилось на 73.8%.
По числу международных визитёров в июле лидирует Турция – Грузию из этой страны посетили 35 045 человек. Рост по сравнению с июлем 2020 года составил 91,3%, спад по сравнению с июлем 2019 года –77.6%.
Россия с годовым ростом в 498% вышла на второе место по числу визитёров в Грузию (25 059), Украина – на третье (24 485 визитов).
В десятку стран входят Армения (19 707), Израиль (17 554), Саудовская Аравия (12 894), Казахстан (9546), Беларусь (9422), Азербайджан (8397) и Индия (6897).
Отметим, что ряд стран внес Грузию в «красный список» из-за высоких темпов распространения коронавируса. Жителям Израиля, к примеру, запретили посещать Грузию без разрешения комиссии по исключениям.
Власти Греции извинились за просчёты в ликвидации лесных пожаров
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед согражданами за ход ликвидации крупных лесных пожаров в разных частях страны.
"Возможно, что мы делаем всё, то в человеческих силах, но во многих случаях этого недостаточно", - сказал Мицотакис на фоне растущего общественного недовольства действиями правительства. Критики властей заявляют о промедлениях и сбоях в работе экстренных служб, в частности, они указывают на недостаточное количество самолётов для тушения огня с воздуха.
Премьер Мицотакис заверяет, что каждый просчёт будет учтён и изучен. Но глава правительства настаивает, что пожарные сейчас "ведут борьбу с чрезвычайными природными силами", которые часто превышают их возможности.
В операции задействованы сотни пожарных, пытающихся справиться с возгораниями, которые вынудили покинуть свои дома тысячи жителей. Эвакуация затронула также туристов. Огнём уничтожено множество разных строений.
Этим летом Греция переживает сильнейшую жару за десятилетия. С конца июля зафиксировано свыше 580 очагов природных пожаров. Крупнейшие из них действуют на острове Эвбея, где выжжены дотла десятки жилых домов и гектары леса. Сотни жителей обязали покинуть остров, но многие решили остаться, чтобы защитить хозяйства.
Глава администрации одного из поселений на Эвбее, общины Монокария, высказала опасение, что район уже никогда не сможет восстановиться. "Это холокост. Всем деревням, целой территории пришёл конец", - заявила Клелия Димитраки.
Крупные пожары зафиксированы также в окрестностях Афин и на полуострове Пелопоннес.
На данный момент известно о троих погибших в результате лесных пожаров в Греции.
Глава правительства Мицотакис пообещал выделить сотни миллионов евро на поддержку жителей, которые лишились собственности. Пожары он называет следствием "климатического кризиса".
9-го августа группа экспертов ООН опубликовала обширный доклад по изменению климата. В нём экстремальные температуры объясняются деятельностью человека и подчёркивается, что ситуация может ухудшаться.
В связи со стихийным бедствием Евросоюз заявил, что организована одна из крупнейших в Европе операций по ликвидации огня, чтобы помочь Греции и другим странам справиться с пожарами.
Экс-премьер Северной Осетии задержан по делу о растрате
Сотрудники ФСБ и Главного следственного управления СКР задержали бывшего премьера Северной Осетии Сергея Такоева, сообщает пресс-служба Следкома РФ. Операция была проведена в рамках расследования уголовного дела о растрате денежных средств из бюджета республики в особо крупном размере.
Вместе с Такоевым после обысков были задержаны бывший министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева. По предварительной информации, Такоев подозревается в растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. Максимальное наказание по этой статье может достигать десяти лет лишения свободы.
Ранее Такоев уже оказывался под следствием. Ему вменяли растрату средств на местный ФК "Алания" за счет ликвидации полка по охране административной границы с Ингушетией.
Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с мая 2012-го по июнь 2015-го года.
- В конце июля этого года бывший глава Министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев приговорен к трем годам условно по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он распорядился выплатить из бюджета 406 миллионов рублей за невыполненные по госконтракту работы.
Грузия выдала России главного сутенера Иркутска по кличке Кос
Грузия выдала России лидера преступного сообщества, специализировавшегося на организации занятия проституцией на территории Иркутской области и находившегося в международном розыске. Об этом изданию Lenta.ru сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.
Речь идет о 34-летнем Алексее Ленивцеве по кличке Кос – главном сутенере Иркутска. Его депортировали на основании соответствующего решения суда Грузии.
По данным СКР, в 2015 году обвиняемый создал преступное сообщество, в состав которого вовлек знакомых, друзей и родственников, большинство из которых ранее уже были судимы. Группировка контролировала сеть фирм по оказанию интимных услуг, в которой работали в том числе несовершеннолетние девушки. В 2019 году правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества. Её лидер скрылся.
В январе текущего года в МВД Грузии заявили, что задержали в Батуми гражданина России, разыскиваемого «по красному циркуляру» Интерпола. В ведомстве тогда сообщили, что мужчина обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений: организация преступной организации и руководство ею; торговля людьми; вымогательство; вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией; непристойное действие, совершенное организованной группой в отношении несовершеннолетнего и причинение его здоровью вреда. Ленивцев проживал Грузии с января 2020 года.
В Лондоне после сбоя вновь открыто движение по Тауэрскому мосту
Мост застыл в открытом положении при проходе судна
В Лондоне возобновилось автомобильное движение по Тауэрскому мосту после почти 12 часов простоя, связанного, как заявили в городской полиции, с техническим сбоем.
В понедельник днём мост застыл в открытом положении при проходе высокого судна.
В результате инцидента в разных частях британской столицы возникли заторы. Водителям и пешеходам рекомендовали выбирать другие маршруты. Пока шли ремонтные работы, были закрыты и дороги, прилегающие к мосту.
В администрации исторического центра Лондона сообщили о начавшейся проверке ситуации.
Тауэрский мост – одна из визитных карточек Лондона. Он был открыт в 1894 году после 8 лет строительства. В наши дни конструкция разводится примерно 850 раз в год, отмечает "Би-би-си".
За последний год это уже второй случай, когда мост внепланово остался в открытом положении. В прошлом августе специалистам, чтобы решить проблему, потребовалось более часа.
В Грузии выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19
В Грузии за сутки выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса – 5697. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний. Ранее рекорд составлял 5450 случаев (5 декабря прошлого года).
За сутки скончались 54 пациента. Это также максимальный показатель за все время пандемии (19 декабря прошлого года – 53). Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6182 человек.
Выздоровели еще 2713 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 455 846, выздоровевших – 406 475.
За сутки вакцинированы от коронавируса 23 744 человека, всего в Грузии применили 664 997 вакцин.
СМИ: в Абхазии задержали предполагаемого убийцу «Япончика»
В Абхазии задержали Астамура Бутба, обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как «Япончик».
Как пишет РЕН ТВ, Бутба задержан по делу о разбойном нападении на дополнительный офис «Амра-Банка» в марте текущего года.
В январе текущего года в Следственном комитете России сообщили, что установлены лица, являющиеся исполнителями убийства «Япончика».
«Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия», – говорилось в заявлении.
В абхазской прокуратуре тогда заявили, что «задержание и выдача граждан Абхазии иностранному государству запрещена Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством».
В апреле текущего года Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца Абхазии Каху Газзаева. Он был признан соучастником убийства «Япончика».
- Уголовное дело по факту покушения на Вячеслава Иванькова было возбуждено 28 июля 2009 года. В тот день при выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Япончик получил сквозное ранение брюшной полости из СВД. Киллер стрелял в него из «Газели», припаркованной в 40 м от ресторана. «Законника» отвезли в расположенную неподалеку Боткинскую больницу, в реанимационном отделении которой он провел около месяца. После этого Япончик перенес несколько операций, но справиться с последствиями ранения не сумел, несмотря на все усилия врачей. Он умер в начале октября того же года. Уголовное дело не раз приостанавливалось и возобновлялось. Одной из приоритетных версий сразу же стал конфликт господина Иванькова с грузинскими лидерами криминального мира.
- Ограбление сухумского офиса «Амра банка» произошло 10 марта текущего года, когда четверо вооруженных лиц в масках совершили разбойное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. По информации МВД, с целью сокрытия преступления злоумышленники сожги автомашину на улице Армейской.
За два дня от коронавируса в Абхазии скончались 4 пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 522 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 120 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 163 пациента. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 4 пациента: мужчины - 62, 69 и 71 года, а также женщина 68 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 43, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 094 человека. Зарегистрировано 330 летальных случаев. Выздоровели 18 265 человек.
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