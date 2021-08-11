Из-за срыва гастрольного тура Бибилов лишил званий двух деятелей культуры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6230 человек.

За сутки в стране выявили 5352 новых случая коронавируса (днем ранее – 5697). Накануне провели 50 430 тестов: PCR-тестов – 19 866, экспресс–тестов на антиген – 30 564.

Выздоровели еще 2635 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 461 198, выздоровевших – 409 110.

По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,61%, за последние 14 дней составляет 9,33%, за неделю – 10,27%.

За сутки вакцинированы от коронавируса 23 935 человек, всего в Грузии применили 688 940 вакцин (полностью вакцинированы 210 776).