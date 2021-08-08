«Какой же цинизм должен быть, чтобы обратиться к РФ отозвать признание?!»

В Южной Осетии прошли траурные мероприятия в 13-ю годовщину августовской войны 2008 года. В них приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По словам абхазского лидера, события августа 2008 года показали всему миру, что Россия не оставляет своих друзей в беде. Югоосетинский президент Анатолий Бибилов, в свою очередь, отметил, что практически сразу после призывов западных стран отозвать признание Абхазии и Южной Осетии Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Москвой и Цхинвалом, тем самым подтвердив неизменность курса.

Традиционно траурные мероприятия начались с возложения цветов к монументу «Музей сожженных душ». Здесь собраны останки машин жителей Цхинвала, которые были в упор расстреляны грузинскими танками на Зарской дороге. Вместе с руководством Южной Осетии в памятной церемонии приняли участие президент Абхазии и врио главы Северной Осетии.

На этом месте произошло самое массовое убийство югоосетинских граждан в августе 2008 года. Подталкиваемые слухами о том, что Грузия предоставила безопасный коридор, жители решились покинуть подвалы и спастись из города. Участок дороги от Хетагурово до села Тбет уже был занят грузинской армией.

Лена с соседями выехала из Цхинвала 9 августа:

«В подвале уже никого не было, кроме нас. Все выезжали, мы тоже решились. В одну легковую машину сели вдевятером. На том месте было очень много сожженных и еще горящих машин, по нам тоже начали стрелять. Когда я увидела все эти машины, пожалела, что выехала из города. Водитель затормозил, все выскочили из машины. У дороги было кладбище, мы доползли туда и провели ночь среди могил. Было мало веры в то, что выживем, над головами все время свистели снаряды. В Цхинвале было то же самое, мы очень пожалели, что уехали».

Все девять пассажиров благополучно добрались до Северной Осетии. Все это время родственники их разыскивали и уже считали мертвыми.

Элине с соседями и семьей повезло больше. Они выехали из города по проселочной дороге прямо на Зарскую:

«Выезжали мы через Кусрет и Квернет, так добрались до Зарской дороги. О том, что произошло в стороне Тбет, мы уже узнали от знакомых и по новостям. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, если бы мы выехали не по этой дороге, а рискнули выехать через Тбет и так добраться до Зарской дороги, было бы мало шансов спастись. Наша машина была большая, ее было видно. Вряд ли бы все сложилось так благополучно, как сложилось тогда».

Траурные мероприятия продолжились в центре Цхинвала на «Гергиевской» лестнице – так ее стали называть после знаменитого концерта-реквиема, который дал здесь в августе 2008 года всемирно известный дирижер Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра.

В своем выступлении президент Анатолий Бибилов провел параллели между цинизмом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и заявлениями лидеров тех стран, которые несколько дней назад призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии:

«Какой же цинизм должен быть у человека, который заявляет, что силового решения вопроса в Южной Осетии не будет, и через пару часов обрушил на спящий Цхинвал всю мощь, которая у него была благодаря его западным кураторам. И какой же цинизм должен быть, чтобы перед 7-м августа обратиться к РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии?! Вы, ценители «высоких» моральных ценностей, вам не стыдно? Вам не стыдно обращаться к России, которая спасла жизни десятков тысяч людей, чтобы это государство отозвало признание? А теперь давайте представим, что бы было с нами, если бы Россия прислушивалась к этим обращениям в 2008 году? Сколько бы жертв принесла Грузия на алтарь фашизма? Жизней наших граждан», – заявил Анатолий Бибилов.

Югоосетинский президент напомнил, как Москва ответила на эти обращения. Спустя несколько дней после этого Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией.

Президент Абхазии Аслан Бжания, в свою очередь, напомнил о внешних угрозах, которые никуда не делись:

«Сегодня наши страны свободно развиваются, однако мы не должны расслабляться. Все указывает на то, что Грузия до сих пор не оставила мыслей вернуть Южную Осетию и Абхазию. Об этом говорит и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписывать с нами мирный договор».

На памятной церемонии присутствовали два экс-президента – Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов. Эдуарда Кокойты, который возглавлял Южную Осетию в памятном 2008 году, среди них не было, но он то и дело мелькал в кадрах военной хроники, которые транслировали на мониторе, установленном на площади. Марат Кулахметов, командовавший российскими миротворцами в 2008 году, находился здесь уже в качестве посла России в Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии