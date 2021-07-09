Брестское «Динамо» не сыграет в Батуми – матч перенесли в Ереван

Домашний матч брестского «Динамо» против чешской «Виктории» из Пльзени во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА снова перенесен, на этот раз в Ереван. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Как пишет РИА Новости, встреча пройдет 29 июля на стадионе Ереванской футбольной академии. Зрители на игру допущены не будут.

Изначально матч по решению УЕФА был перенесен из Бреста в грузинский Батуми, но, как отмечается, по ряду причин организация игры в данном городе не представляется возможной.

Ряд белорусских СМИ со ссылкой на фан-аккаунт брестского клуба сообщает, что матч перенесен из Батуми в Ереван «по причине неожиданного отказа грузинской стороны».

«Грузия отказала брестскому «Динамо» в проведении матча в Батуми», – пишет портал «Белорусский партизан».