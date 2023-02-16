Президент Абхазии Аслан Бжания приехал в Москву одновременно с лидерами Беларуси и Южной Осетии. Российские СМИ приурочили этот визит к посланию Путина и предполагают, что целью его может быть решение вопроса о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации или нового союзного государства. О том, как подобная инициатива будет воспринята в Абхазии и насколько это соответствует национальным интересам, рассказали «Эху Кавказа» общественный деятель Тенгиз Джопуа и председатель политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц.

Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с официальным визитом, на сайте президента есть об этом короткое, в две строки, сообщение, где говорится, что в столице России у него состоится «ряд встреч в администрации президента».

В российских СМИ появилась информация о том, что к посланию Путина в Москву приехали лидеры Беларуси, Южной Осетии и Абхазии.

В СМИ можно найти и версию синхронного появления в Москве трех президентов. Так, например, есть ссылка на депутата Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрия Кузнецова, который «надеется, что очень скоро будет решен «вопрос об историческом воссоединении России с Беларусью», а также с Абхазией и Южной Осетией.

Информационное агентство Екатеринбурга URA.RU опубликовало статью Антона Артемьева «В ходе послания от Путина ждут заявления об объединении трех государств», где сообщается о том, что Александр Лукашенко, Аслан Бжания и Алан Гаглоев ожидают в Москве встречи с Владимиром Путиным.

По словам Артемьева, «политические аналитики усматривают в этих встречах вопрос объединения этих государств или присоединения их к России». Рассматриваются разные варианты, в том числе, создание нового государства CСР, другие политические обозреватели говорят о подготовке тройственного союза с Абхазией и Южной Осетией. Автор статьи считает, что «объединительные процессы продиктованы вопросами национальной безопасности государств на фоне противостояния с Западом».

На вопросы о том, как в Абхазии относятся к возможному объединению с Российской Федерацией, ответили общественный деятель Тенгиз Джопуа и лидер политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц.

Тенгиз Джопуа считает, что вхождение Абхазии в состав любого крупного объединения приведет к растворению абхазов как этноса, а стратегическим направлением развития должны быть независимость и суверенитет:

«Я лично против, я считаю, что Абхазии не нужно никуда вступать, у нас и так достаточно дружественные отношения с Российской Федерацией и нет необходимости вступать в союзное государство. Наша основная задача – построить независимое суверенное государство, а не становиться частью какого-нибудь другого. У нас есть такая возможность, и ее нужно реализовать.

– Чем это чревато для Абхазии, на ваш взгляд?

Это очень сложно, мы не сможем конкурировать в такой среде. У нас нет никаких шансов, понимаете, мы опять останемся в меньшинстве

– Ну, мы растворимся просто в масштабах огромного государства, союзного государства. В любом случае, если там будет централизованная внутренняя политика, экономическая политика, национальная политика, для нас, для маленького народа – это очень сложно, мы не сможем конкурировать в такой среде. У нас нет никаких шансов, понимаете, мы опять останемся в меньшинстве. Какие-то вопросы, возможно, будут облегчены, но с точки зрения долгосрочного развития нашего народа у нас были уже примеры нашего нахождения в составе других государств, и, честно говоря, ничего полезного от этого мы не получили. Да, был экономический рост, индустриализация была, но все-таки меньше возможности для развития нации, мне так кажется. Для кого-то это легкий путь, у нас, к сожалению, такая практика сложилась, мы всегда стремимся решать проблемы как проще, возложить все наши проблемы на чьи-то плечи. И для многих в Абхазии это, наверное, покажется привлекательным решением, пусть они все решают, а мы будем частью этого государства. Я лично считаю, что мы сами должны развиваться, это мое мнение.

– А если предположить, Тенгиз, что такой вопрос встанет, вы можете представить себе, как будет реагировать общество?

Но все также зависит от того, какое будет союзное государство, на каких условиях оно будет построено. Но все-таки я считаю, что самый лучший для нас вариант – это независимость и суверенитет

– Я думаю, что будет очень серьезный раскол. Чтобы вы понимали, какая ситуация в политической элите, которая у нас есть. На самом деле, ей невыгодно становиться частью другого государства, потому что в этом смысле начнется процесс замещения, пертурбации, возникнет угроза наказания, потому что административный центр перемещается далеко и высоко, и многим это может не понравиться. В маленькой стране они чувствуют себя царьками, а там они не цари, и даже никто, и может приехать человек, как это на Северном Кавказе было, вертолет приземлится на площади, высадят нового руководителя республики и все. Вот такое может быть. Я думаю, это многие понимают и поймут, кто сейчас не понимает. И я думаю, что особенно дружелюбно эта новость не будет воспринята. Но все также зависит от того, какое будет союзное государство, на каких условиях оно будет построено. Если там будут достаточно серьезные свободы, какая-то степень суверенитета, необходимого для нашего самостоятельного развития, более интегрированные экономические процессы, единая таможенная территория, там есть о чем подумать. Но все-таки я считаю, что самый лучший для нас вариант – это независимость и суверенитет».

Аслан Барциц считает, что закрытость власти от общества оставляет очень мало надежд на то, что кто-то честно расскажет о том, какие прошли в Москве встречи и что там решалось. При этом он напомнил, что изменение государственного статуса Абхазии является уголовно наказуемым преступлением:

Наша стратегическая линия должна быть такой, чтобы мы не потерялись в битве титанов, чтобы сохранить свою государственность, сохранить все то, что мы сегодня имеем, и развивать

«Мне кажется, что могут произойти какие-то судьбоносные вещи, мы с вами понимаем, в какой стадии сейчас находится глобальный мир, и эти тектонические процессы Абхазию, естественно, не обойдут. Наша стратегическая линия должна быть такой, чтобы мы не потерялись в битве титанов, чтобы сохранить свою государственность, сохранить все то, что мы сегодня имеем, и развивать. По-другому не скажешь, потому что отсутствие информации не дает нам пока такой возможности. Может быть, эта поездка станет исключением, остается только на это надеяться, и кто-то нам расскажет, непосредственно тот человек, который туда поехал, может быть, в полной мере нам расскажет, зачем поехал и что там происходит.

– Вопрос вхождения Абхазии в состав союзного государства может быть воспринят в Абхазии положительно, как, по-вашему?

– У нас прописана в законе, в Конституции и в других законодательных актах незыблемость государственного строя, и любое движение, направленное на нарушение и изменение государственного строя, – есть уголовное преступление. Я, по-моему, ответил на ваш вопрос».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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