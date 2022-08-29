Сегодня в Абхазии последний день целой четырехдневки выходных. Но обсуждение в интернет-сообществе волнующих людей тем продолжается, как известно, и в будни, и в выходные. Одной из таких тем в эти дни стало обсуждение заявления президента Абхазии Аслана Бжания, сделанного в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву о готовности Абхазии вступить в состав Союзного государства России и Белоруссии.

Зазвучали, что называется, диаметрально противоположные мнения. Вот некоторые из них:

«Ну, наконец-то свет в конце тоннеля... Полностью поддерживаю А. Г.»;

«Я не вижу целесообразности в изменении статуса нашего государства, а поэтому не вижу смысла в обсуждении частностей…»;

«Это самый мудрый, верный, реальный шаг к процветанию нашей горячо любимой и многострадальной Абхазии. Исторический поворот в жизни РА, о котором будут писать в учебниках истории»;

«О каком вхождении в какое Союзное государство идет речь, если Белоруссия не признает независимость Абхазии, а белорусский Батька то и дело пытается заигрывать с Грузией? Кто нас, помимо прочего, туда приглашал? Все это бла-бла-бла…»;

«Если провести референдум, то большинство будет за присоединение к союзному государству России и Белоруссии. Народ понимает, что если останемся один на один с Грузией, то дела наши будут плохи. Потеряем и землю, и недвижимость, и Родину»;

«Уже нет сил от этих диванных политиков, псевдоюристов и разных экспертов. Упрекают президента, что тот говорит от имени народа, но он хотя бы на это действо уполномочен. А кто такие все остальные, говорящие о том, что «народ против», дающие комментарии, используя местоимение «мы» – «мы обеспокоены»;

«Мы помним, что некоторая потеря суверенитета президента не страшит, но он хоть в какой-то форме попытался до этого узнать мнение народа Абхазии о таком вхождении?»

Но вот что удивительно (хотя как раз, может, и совсем неудивительно): все бурно обсуждавшие заявление президента Абхазии, выступавшие как «за», так и «против», похоже, напрочь не помнили, что с такой же по сути идеей аккурат пять месяцев назад выступал председатель общественной организации «Абхазское народное движение», которого многие называли и называют лидером оппозиции Абхазии, Адгур Ардзинба.

«На мой взгляд, в среднесрочной перспективе Абхазия должна стремиться к присоединению к договору «О создании Союзного государства» между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 1999 года. Тем более что по многим целям, указанным во второй статье этого договора, Россия с Абхазией добилась куда большей динамики и продвижения, нежели с Республикой Беларусь», – сказал он 31 марта «Газете.Ru».

Тогда, надо учесть, последовательность событий была такой. Незадолго до этого тогдашний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, пытаясь, как считают многие наблюдатели, поднять перед выборами свой рейтинг в тамошнем электорате, заговорил о проведении еще одного референдума о вхождении республики в состав России. Господин Калашников из Госдумы России в каком-то интервью пристегнул сюда почему-то и Абхазию. Российские СМИ стали обращаться с вопросами к абхазским политикам. «Уходящий» спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, естественно, сказал, что «вопрос вступления Абхазии в Российскую Федерацию на повестке не стоит». Адгур Ардзинба присоединился к его словам, но заговорил на тему Союзного государства.

Почему же тогда не было ничего подобного нынешнему шквалу протестов в значительной части общества? Наверное, у каждого будут свои ответы на этот вопрос. Но ясно, что слова главы государства воспринимаются иначе, чем других политиков. А еще на это восприятие наложились слова из комментария зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который допустил, что после вхождения Абхазии в союзное государство «будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в этой стране», явно обращенные к неабхазской аудитории.

Кстати, в целом Адгур Ардзинба отнюдь не отказался от высказанной им идеи вхождения Абхазии в состав Союзного государства. Об этом косвенно, но убедительно говорит его интернет-комментарий к пятничному интервью «Эху Кавказа» на данную тему юриста Саида Гезердава: «Очень поверхностный подход. Это если говорить мягко». А когда некоторые его политические единомышленники удивились, даже не поняли, о ком он, Ардзинба пояснил:

«Со стороны юриста. Давая подобные комментарии, необходимо ссылаться на конкретные статьи соглашения, из которых вытекает смысл озвученных выводов. Это относительно соглашения о Союзном государстве».

Сегодня «Эхо Кавказа связалось, чтобы поговорить на эту тему, с абхазским общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. Он не исключает, что сама по себе идея о вхождении Абхазии в состав Союзного государства России, Белоруссии и еще, возможно, в будущем каких-то других государств, возникла, как принято говорить, в одной из башен Кремля. Ну, а наши политики и во власти, и стремящиеся к ней, конечно, контактируют с российской властью:

«Они все такие. И любую парадигму подведут под свободу, под то, как хорошо будет, если мы там будем находиться… Но у меня есть такое предчувствие, что Батька в любой момент может сделать там какой-то подвох.

– Нет, ну, во-первых, он еще и не сказал: «Я согласен». Он что, признал уже Абхазию?

– А возможно, это надо расценивать как тактический ход нашей власти… И глава государства в этом смысле прав».

А вот мнение сотрудницы Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Нателлы Акаба:

«Ну, честно говоря, я являюсь сторонницей такого вхождения. Но, конечно, это не должно означать, что Абхазия потеряет свой суверенитет. Абхазия должна, конечно, сохранить независимость. Но в принципе такой союз – это было бы для Абхазии неплохо. Но я все-таки считаю, что, если такой вопрос будет поставлен, необходимо референдум провести».

Блогер и общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа заметил, что у нас очень любят высказывать публично мнения, причем часто категоричные, тогда, когда еще нет предмета обсуждения:

«Ну, пока рано, мне кажется, вообще тут что-то обсуждать. Потому что чтобы обсуждать этот вопрос, нужно знать детали соглашения, на каких условиях Абхазия может стать частью этого Союзного государства, какие политические, экономические, социальные преимущества будут приобретены. Соизмерить это с издержками, которые мы понесем в части суверенитета. Безусловно, прежде всего для осуществления этого проекта Белоруссия должна признать независимость Абхазии. Потом должен быть очень длинный, серьезный период переговоров о создании единого экономического пространства, какие центральные наднациональные органы будут существовать в этом союзе. Степень свободы национальных государств в этом союзе. Там очень много вопросов. И, не имея этих вводных, очень сложно давать характеристику того, положительно это скажется на Абхазии или отрицательно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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