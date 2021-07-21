Военные учения НАТО Agile Spirit пройдут в Грузии в десятый раз

Высокопоставленный представитель российских властей – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, который курирует тему российско-украинских отношений, – в интервью французскому изданию Politique International призвал Украину и страны Запада "перевернуть страницу" в отношениях с Россией и признать существующий в аннексированном Крыму статус-кво. В то же время он сказал, что Украина имеет право вступать во внешнеполитические союзы без оглядки на мнение России.

Весной нынешнего года, когда Киев и страны Запада были обеспокоены наращиванием российских войск в Крыму и у границ с Украиной, Козак заявлял, что возможное наступление Украины на позиции сепаратистов в Донбассе станет разрушительным для украинского государства. Многие комментаторы расценили его слова как угрозу вторжением российских войск. В интервью французскому изданию Козак заявил, что имеет в виду под разрушительными последствиями "не внешнее вмешательство, а внутриполитическую ситуацию на Украине". На вопрос о российском военном вмешательстве Козак ответил уклончиво: по его словам, к обострению ситуации в Донбассе "безучастными не будет не только Россия, но и все мировое сообщество".

Козак также призвал власти Украины вести прямые переговоры с руководством так называемых "ДНР" и "ЛНР" о воплощении в жизнь Минских соглашений. При этом он допустил, что эти соглашения могут и измениться - если обе стороны с этим согласятся. По словам Козака, "позиция Москвы в отношении ДНР и ЛНР остается неизменной", то есть Россия официально не признаёт сепаратистские образования. Представитель Кремля сказал, что Россия оказывает сепаратистам только гуманитарную помощь, и отверг обвинения в оказании военной поддержки.

На вопрос о Крыме Козак сказал, что его обсуждение "сегодня неуместно", а саму аннексию Россией Крыма необходимо рассматривать с позиций "историзма" как свершившийся факт. "Многие проблемы лечит время", – заявил он.

Говоря о возможном вступлении Украины в ЕС и НАТО, Козак сказал, что это вряд ли произойдёт "в обозримом будущем". При этом он заявил: "В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях, – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным".

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно давал понять, что гипотетическое вступление Украины в НАТО – это красная черта для Москвы. Обосновывая аннексию Крыма, в 2014 году он, в частности, заявлял, что Россия не могла допустить создания в Севастополе базы НАТО. В недавней статье "Об историческом единстве русского и украинского народов" Путин заявлял о неприемлемости "военного освоения" территории Украины и её превращения в плацдарм для противостояния России. Означают ли слова Козака некое изменение официальной российской позиции – пока неясно, другие российские представители их не комментировали.

В Politique International опубликованы также интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" Денисом Пушилиным. Их тексты пока не опубликованы в Сети. Согласно пересказу ТАСС, Зеленский в интервью призывает страны ЕС и НАТО принять Украину в свои ряды, а Пушилин отрицает российское военное присутствие в Донбассе и говорит о "праве на самоопределение".