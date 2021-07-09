Афганский синдром достойного партнера

Грузия официально завершила миротворческую миссию в Афганистане. Торжественная церемония с участием первых лиц государства прошла на военной базе в Сенаки. За все эти годы службу в Исламской Республике прошли более 20 тысяч грузинских военных.

Грузия продолжит вносить вклад в укрепление глобальной безопасности во всех существующих форматах. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на церемонии по случаю окончания участия Грузии в миротворческой миссии в Афганистане. По словам главы правительства, роль, которую сыграли грузинские солдаты в деле обеспечения безопасности, в том числе самой Грузии, неоценима:

«Хочу искренне поблагодарить более двадцати тысяч наших солдат, наших героических солдат, которые приняли участие в миротворческой миссии в Афганистане. Вы защитили нашу родину, обеспечив безопасность в мире. Ваш профессионализм, целеустремленность и героизм еще больше приблизили нашу страну к Западу. Мы благодарны каждому из вас за достойную службу. Я хочу преклониться перед нашими 32 героями. Память о них займет важное место в истории нашей страны и нашей армии».

Со своей стороны, президент Саломе Зурабишвили заявила, что грузинские солдаты неоднократно доказывали, что Грузия – надежный и достойный партнер в преодолении региональных и глобальных вызовов. По ее словам, сегодня борьба за западный выбор и достойное будущее, борьба за независимость, стабильность и мир как в Грузии, так и за ее пределами продолжается, и грузинская армия – один из гарантов победы в этой борьбе:

«Важно, чтобы ветераны продолжали служить Грузии, участвовали в воспитании подрастающего поколения. Грузия никогда не перестанет стремиться в НАТО, она всегда будет добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. В заключение я с гордостью могу сказать, что современные, совместимые с НАТО Силы обороны еще больше приближают нас к членству в Североатлантическом альянсе. Наше участие в этой миротворческой миссии закончилось, 31 августа завершится сама миссия. Но нашему единству, нашей солидарности и совместной борьбе не настанет конец».

Командир 41-го пехотного батальона вице-полковник Парнаоз Сванидзе дважды проходил службу в Афганистане – в 2013 году он попал в провинцию Гильменд – центр мирового наркотрафика. В 2016 вернулся в составе новой миссии, на этот раз в столице страны – Кабуле.

По словам Сванидзе, первая миссия его батальона в Афганистане была одной из самых тяжелых. 30% всех грузинских потерь пришлись именно на это время. Вице-полковник вспоминает, как в 2013 году под завязку груженная взрывчаткой фура протаранила ограждение военной базы, где дислоцировались, в том числе, грузинские военные.

После мощного взрыва на базу ворвались террористы-смертники. В том бою он получил ранение. Всего было ранено 58 солдат, трое погибли. Все погибшие были грузинскими военными.

Через три недели, вспоминает Сванидзе, было еще одно нападение на другую, небольшую базу, которая была практически полностью разрушена в результате атаки. Тогда семеро грузинских военнослужащих погибли, а Парнаоз потерял друга – когда сержанта вытащили из-под обломков, он был уже мертв:

«Именно на этом месте, в это время мы ненадолго собирались каждый день – перекуривали, пили сок, разговаривали… Сам не знаю, почему я не вышел туда именно в тот день. Не могу объяснить…»

Всего за время участия Грузии в миротворческих миссиях в Афганистане погибли 32 грузинских военных. Отвечая тем, кто считает, что солдаты отдали свои жизни не на своей войне, Сванидзе говорит:

«Что забыли грузинские солдаты в Афганистане? Мы всегда хотели быть частью международного сообщества. Но когда ты чего-то хочешь получить, нужно уметь и что-то отдавать. И та международная поддержка, которая у нас сейчас есть, в большой степени заслуга наших военных, нашего участия в операциях».

Вице-полковник не согласен с утверждениями, что опыт, полученный в Афганистане, бесполезен в условиях Грузии. По его словам, операции проходили в реальной среде. А когда ты понимаешь, что в любой момент твой противник может открыть огонь на поражение или подорвать себя, ты усилием воли подавляешь свой страх. И это умение, считает Парнаоз Сванидзе, одно из самых важных на войне.

В задачи его подразделения также входило проведение так называемых подопераций. То есть в рамках общей миссии грузинские военные выполняли множество задач, в том числе по установлению связи с местным населением, и это, как признается Сванидзе, давалось нелегко:

«В условиях афганских реалий – это было очень сложно, так как в одной семье могли сосуществовать полицейский или военный и представитель Талибана или другой террористической организации».

Главной же задачей была охрана основных путей снабжения, или, как их называют американцы, – MSR (Main Supply Route). Контроль этих дорог был критически важным для успешного выполнения миссий. Бывали случаи, когда было необходимо зачистить какое-то конкретное здание или войти в населенный пункт. Такие моменты Сванидзе вспоминает неохотно:

«Во время зачисток часто были случаи, когда талибы, террористы прикрывались детьми. Мы знали, что это террористы, но не могли открыть огонь. Они использовали детей в качестве живых щитов».

У самого вице-полковника подрастает дочь, и теперь, после Афганистана, делится Парнаоз, у него совсем другое отношение к жизни. Он по-прежнему в армии, у него большая коллекция наград, в том числе международных, за доблесть и успешное выполнение поставленных задач, но самое ценное для него – те, кто ждет его дома:

«Во время второй миссии моя дочь была очень маленькой. Ей было всего шесть месяцев, когда я уехал. И я навсегда запомнил свое возвращение. Это был очень болезненный момент. Меня не было девять месяцев, и, когда я вернулся, она меня не узнала. Она была слишком мала, чтобы запомнить. Но я помню, как она испугалась меня и заплакала. И в тот момент я многое понял. Понял, что нужно проводить с детьми как можно больше времени».

Грузинские военные полностью покинули Афганистан, остальные участники миссии завершают вывод подразделений. Но мира в Исламской Республике нет. Районы, которые оставили силы ISAF, занимают талибы. Местные военные в одиночку не могут выстоять перед атаками террористических группировок и сотнями отступают через границу в соседний Таджикистан. И хоть миссия завершена, ее цели вряд ли можно назвать выполненными.