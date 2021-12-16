В Абхазии учреждают национальную авиакомпанию – «Абхазские авиалинии»

Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия дал согласие министерству экономики на учреждение республиканского унитарного предприятия «Абхазские авиалинии».

Представляя документ, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что, несмотря на всю сложность реализации проекта открытия Сухумского аэропорта и возобновления авиасообщения, абхазская сторона проводит большой объем работы с министерством транспорта РФ и Росавиацией.

По её словам, для дальнейшей работы в этом направлении необходимо создать национальную авиакомпанию, которая будет с абхазской стороны принимать участие в переговорах с российской стороной.

Глава абхазского правительства Александр Анкваб отметил, что эта работа очень важная на перспективу. Он также указал на необходимость подготовки квалифицированных кадров для авиакомпании.

Озган ответила, что Минэкономики формирует запрос на подготовку кадров и переобучение абхазских специалистов в соответствующих учебных заведениях РФ. Также направлен запрос в министерство образования РФ на поступление абитуриентов из Абхазии в профильные российские вузы на следующий год.

Анкваб отметил, что необходимо обучение летчиков гражданской авиации, пишет агентство «Апсныпресс».

«У нас есть молодые военные летчики, а нам также необходимы молодые пилоты и другие специалисты гражданской авиации», – сказал он.

Накануне абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что до конца года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта.

«Нам мешают силы извне, есть определённые силы воздействия нашего стратегического портрета, поэтому это заняло столько времени. Мы будем с вами согласовывать все позиции. Через год мы будем иметь проектную документацию. Аэропорт вдохнёт новую жизнь в страну. Это тысячи рабочих мест, возможность развивать курортную сферу и в целом экономику страны», – сказал Бжания.



Ранее Бжания говорил, что Абхазии придется создать свою авиакомпанию. Он надеется, что сухумский аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.