В Грузии работодателей призвали дать выходной привившимся от COVID-19 сотрудникам

Работодатели должны обеспечить сотрудникам один или два выходных после вакцинации, – об этом глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил на брифинге после Межведомственного координационного совета.

По его словам, это только рекомендация для работодателей, а не постановление, – пишет Общественный вещатель.

«Мы представили несколько разных рекомендаций, здесь никто не изобретает новый велосипед. Необходимо, чтобы у человека после вакцинации был один или два выходных. Работодатели должны обеспечить, чтобы человек был дома после вакцинации. В Центрах по контролю заболеваний я, например, даю выходной тем, что проходит вакцинацию. 61 процент людей, работающих в Центрах по контролю заболеваний, вакцинированы сегодня, и мы хотим достичь 80-85 процентов к концу августа», – отметил он.

По словам Гамкрелидзе, в мире также принята практика проведения различных лотерей, поощрительных мероприятий.

«То же самое касается определенных льгот для дважды вакцинированных, чтобы они легче принимали участие в различных мероприятиях. Это зависит от работодателя. Это просто рекомендации, а не постановления. Мы просим работодателей больше поощрять сотрудников», – заявил Амиран Гамкрелидзе.