Дельта-штамм против младенцев

В Тбилиси скончался двухмесячный младенец, инфицированный коронавирусом. В Детскую клинику им. Цицишвили он был доставлен из Абхазии. Пятью днями ранее в этой же больнице скончался еще один младенец с подтвержденной ковид-инфекцией. При этом сегодня в стране был зафиксирован самый высокий показатель новых случаев заражения за сутки в этом году.

Ковид у младенца был подтвержден еще в Абхазии 24 июня. Он проходил лечение в сухумской клинике, а после ухудшения состояния переведен в Тбилиси. Уже через несколько дней после поступления в Детскую клинику им. Цицишвили младенца пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания, говорит ее директор Давид Рехвиашвили:

«В дальнейшем (его состояние) было тяжелым. К сожалению, пациента спасти не удалось, и вчера ночью была зафиксирована смерть».

Согласно предварительным исследованиям, у скончавшегося ребенка был выявлен т.н. индийский вариант коронавируса – штамм дельта. Он сильнее поражает детей, чем другие варианты коронавируса. И, как говорит Давид Рехвиашвили, единственный способ защитить их – пройти вакцинацию совершеннолетним членам семьи.

«В 99% случаев источник инфицирования – бытовой, контакт с членами семьи, с близкими семье людьми. Как вы знаете, вакцинация детского контингента не проводится. Кроме как вакцинироваться тем, с кем контактируют дети, другого способа, чтобы защитить их, нет».

При этом цифра дня – 2616. Рекордная в этом году. Как говорит глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, в настоящее время ситуация походит на ту, что наблюдалась во время пика третьей волны. Пока рассматривается возможность вновь сделать обязательным ношение масок на открытом воздухе в местах большого скопления людей.

«Мы, согласно всем индикаторам, перешли в «красную» зону. Это один из главных тревожных показателей, и должны быть приняты соответствующие меры. Совет обсудил это, и, конечно, ужесточение ряда (ограничений) будет. В первую очередь это касается выполнения (уже действующих) правил. Люди расслабились, не носят маски даже в закрытых помещениях, и сегодня было решено внести рекомендацию о ношении масок на открытых пространствах, там, где будет собираться определенное количество человек, где будут проходить коллективные собрания. Штаб проработает этот вопрос, и, вероятно, соответствующие изменения войдут в постановление», – сказал Гамкрелидзе.

На вопрос журналистов о том, почему не контролируется как следует то, как выполняются уже действующие правила, Гамкрелидзе сказал лишь, что этот контроль должен быть максимально эффективным.

Между тем нагрузка на госпитальный сектор возрастает. В настоящее время, как говорит замглавы Минздрава Тамар Габуния, дефицита в койках нет, но не исключено, что, если рост случаев продолжится, он может возникнуть:

«В настоящее время 18 тысяч активных случаев, мобилизовано шесть тысяч коек. На этом этапе этого вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузку, впрочем, конечно, надо принять во внимание последующий рост (случаев). Если это будет быстрый и интенсивный рост, разумеется, проблемы с коечным фондом могут возникнуть. Кроме того, я хочу добавить, что ранее мы активно использовали гостиницы (для ведения ковид-пациентов), а сейчас, ввиду развития туризма, коечный фонд гостиниц мобилизован лишь частично. Активно ведется работа, чтобы мобилизовать его».

Когда эпидемиологическая ситуация относительно стабильна, нахождение в клиниках пациентов, которые в этом остро не нуждаются, допустимо, говорит Вахтанг Калоян, руководитель департамента критической медицины New Hospital. Однако, когда нагрузка на госпитальный сектор резко увеличивается, наличие свободных коек в больницах – это вопрос жизни и смерти. Соответственно, полагает врач, пациенты, состояние которых позволяет обойтись без госпитализации, должны лечиться на дому.

В то же время, по словам Вахтанга Калояна, если не взять управление эпидемиологической ситуацией под эффективный контроль, госпитальный сектор, даже если он будет принимать только тяжелых пациентов, не справится.

«Мы можем мобилизовать 14-15 тысяч коек – это при очень тяжелом развитии событий. Но, если рост (случаев) продолжится в таком темпе, даже этого количества коек не хватит (…) В первую очередь должна проводиться информационная кампания по вакцинации – но целенаправленно и организованно. Она должна быть очень широкой – включать не только телевидение, надо максимально донести информацию о необходимости вакцинации до граждан. Второе, что можно сделать быстро, – это очень агрессивное тестирование как на границах, так и внутри страны. Проводить примерно от 50 до 70 тысяч тестов в день. И третье – это ношение масок в помещениях, контроль за тем, чтобы это (правило) реально соблюдалось», – говорит Вахтанг Калоян.

Впрочем, стратегически наиболее важным из этих трех пунктов, по словам врача, является увеличение темпов вакцинации. По данным Центра по контролю заболеваний, всего в Грузии полный курс вакцинации прошли 132 207 человек, еще 235 972 привиты первой дозой вакцины.