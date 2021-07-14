В Грузию доставили 28 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech

Грузия получила вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в первой партии 28 тысяч доз вакцины, которые будут использованы для 14 тысяч человек. Гамкрелидзе говорит, что до конца июля в страну доставят дополнительные партии вакцины.

Регистрация на прививку для граждан старше 18 лет начнется сегодня, в 15:00 по тбилисскому времени на портале Минздрава. Непосредственно вакцинация начнется с 16 июля в четырех тбилисских клиниках, а также в Гори, Батуми и Кутаиси. Количество клиник, в которых будет доступна вакцина Pfizer, вскоре увеличится и до конца июля достигнет 95, – заявляет Амиран Гамкрелидзе.

После того, как в страну поступит еще одна партия Pfizer, вакцина станет доступна и для подростков старше 16 лет, – сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний.

Ранее грузинские власти заявляли, что достигнуто соглашение с Pfizer о поэтапной доставке в страну миллиона доз вакцины. Кроме того, Грузия получит Pfizer в качестве подарка от Соединенных Штатов Америки (количество доз уточняется).

В Грузии для вакцинации граждан старше 18 лет уже доступны китайские препараты Sinopharm и Sinovac, для лиц старше 45 лет также AstraZeneca.

По данным на утро 14 июля, в Грузии уже использовано 317 537 доз вакцины. Двумя дозами вакцинированы 122 180 человек, одной дозой – 195 357. Накануне в стране привили 6992 человека.

За минувшие сутки в стране выявили 1663 новых случая коронавируса, 769 пациентов выздоровели, 13 скончались.