Волна. Четвертый сезон. Скоро

Эпидемиологическая ситуация в Грузии продолжает ухудшаться. Число случаев, выявленных за последние сутки, приближается к двум тысячам. При этом возросло количество случаев госпитализации детей. В столице пришлось выделить для них дополнительные койки.

«Страна стоит перед серьезной угрозой – с большой вероятностью мы на грани очень тяжелой четвертой волны», – заявил сегодня глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«Коронавирус не разделяет позицию и оппозицию, вредит одинаково всем и, к сожалению, забирает очень много жизней. Поэтому я призываю всех к большей солидарности, к внимательности, чтобы совместно остановить инфекцию и как-то выйти из положения».

По словам Амирана Гамкрелидзе, темпы вакцинации пока слишком низкие. Прививаются, по данным центра, около 6500 человек в день, и необходимо, чтобы эта цифра увеличилась по меньшей мере втрое. При этом в настоящее время дефицита в вакцинах нет, говорит глава центра: есть полмиллиона доз Sinovac, столько же – Sinopharm, а в пятницу было доставлено 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Ожидаются дополнительные поступления вакцин. Среди них – Pfizer, как сказал Амиран Гамкрелидзе, который должен быть доставлен уже на днях.

«Я подтверждаю, что в ближайшие дни поступит Pfizer. Я, конечно, знаю дату, но, пока самолет не сядет, не могу сказать. Это будет первая партия, за ней скоро последует вторая, третья, и, по нашим расчетам, до конца октября у нас будет полтора миллиона доз Pfizer. Сейчас уже от населения зависит, насколько активными мы будем. Мы серьезно готовимся к администрированию Pfizer. Были переподготовлены клиники, где администрировался Pfizer, будет добавлено еще около 150 бригад. До этого Pfizer администрировали 32 бригады. К концу июля их будет около 150, а в августе – около 300».

Несмотря на напряженный фон в обществе, вакцинация входит в интересы всех и каждого, заявила сегодня в свою очередь замглавы Минздрава Тамар Габуния. Штамм «Дельта», который в настоящее время распространяется в Грузии, сильнее поражает молодых пациентов и детей. По словам замминистра, количество случаев госпитализации детей в последние дни возросло. В связи с этим пришлось выделить для них дополнительные койки в столице.

«В течение последних 2-3 дней нам пришлось мобилизовать дополнительные педиатрические койки. Это указывает на высокий показатель распространения инфекции среди детей. (Ранее) в Тбилиси было мобилизовано до 200 педиатрических коек, которые были практически свободны. Сейчас они все заняты, нам пришлось мобилизовать дополнительные. В плане распространения инфекции риски возрастают», – сказала замминистра.

«Закрывать и открывать страну, как магазин, – это не выход из положения», – говорит профессор Георгий Пхакадзе – эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Он убежден в том, что тех знаний, которые накопились в мире, по идее, должно было быть достаточно, чтобы грузинским властям научиться управлять вирусом. Впрочем, каждый раз, порой, ведомые политическими интересами, они наступают на одни и те же грабли. Сейчас, как полагает Георгий Пхакадзе, не исключено, что Грузия может повторить индийский сценарий.

«Мы смотрим на ошибки, но мы не учимся на них, а повторяем одно и то же, наступаем на одни и те же грабли (…) Нужно применять меры, которые самые эффективные. Первое – это маски. Медицинские маски везде, поголовно! Далее – эффективная вакцинация. Что это означает? Некоторые мои коллеги говорят, что нужно делать любую вакцину. Я с этим не согласен. Нам нужны эффективные вакцины. Я считаю, что, если человек делает слабоэффективную вакцину, – китайские или AstraZeneca, то третья доза или даже вторая должна быть Pfizer».

По данным Центра по контролю заболеваний, на сегодняшнее число в Грузии более 120 тысяч человек привились двумя дозами и еще около 190 тысяч – одной.

За сутки было проведено более 35 тысяч тестов, из них 1862 оказались положительными.