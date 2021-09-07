В Грузию переехал адвокат Иван Павлов, защищавший ФБК и журналиста Сафронова

Адвокат Иван Павлов уехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу... Многое придётся начинать с нуля. Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь», – написал адвокат.

Как пишет «Дождь», в апреле 2021 года на Павлова завели уголовное дело о разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запретили общаться со свидетелями по его делу, в том числе с Сафроновым.

Павлов возглавлял правозащитное объединение «Команда 29», которое, в частности, представляло в суде ФБК, бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о шпионаже, ученого Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемых в госизмене.

Летом «Команда 29» объявила о прекращении деятельности. Это произошло после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт организации. По словам юристов, Генпрокуратура отождествила «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в список «нежелательных организаций».