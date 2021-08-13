В Тбилиси эвакуировали десятиэтажный дом после обрушения склона

Эвакуация десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси была объявлена после обрушения части склона в зоне строительства.

Случай произошел накануне вечером. В результате происшествия никто не пострадал, но повреждены были коммуникации, лопнула газовая труба.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», примерно 90 семьям пришлось покинуть свои дома на неопределенный срок. Столичные власти обеспечили их перевод в гостиницы.

Поздно вечером мэрия Тбилиси распространила заявление, в котором «предположительной причиной инцидента» называлось начатое поблизости строительство.

Как отмечается, специалисты уже приступили к изучению склона, после чего будет подготовлено экспертное заключение. На основании этого документа будут приняты последующие решения.

«Если этому конкретному корпусу, откуда выводят людей, потребуются укрепительные работы, они будут незамедлительно начаты… Строительные работы в части корпуса остановлены, естественно. Единственные работы, которые будут начаты через несколько дней, – это укрепление обрушившегося склона», – сказал журналистам заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани, прибывший на место происшествия.

Жильцы говорят, что в течение последнего месяца регулярно жаловались на продолжающиеся работы, однако реагирования со стороны властей не последовало. Тяжелая техника работала в паре десятков метров от многоквартирного дома, на склоне велись бурильные работы, периодически происходили небольшие обрушения грунта.

Отвечая на вопросы журналистов, Бенделиани заявил, что пока рано говорить о чьей-либо ответственности и сейчас их первоочередная задача – перевод всех жильцов в безопасное место.