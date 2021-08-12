Ковид-ограничения, прививки для беременных и 42% дефицита информации

В Грузии вновь вводят ковид-ограничения. С 14 августа по 4 сентября в стране будет приостановлена работа общественного транспорта, ограничено рабочее время ресторанов и других развлекательных объектов, а также отменены спортивные и культурные мероприятия.

Все фестивали, концерты и спортивные мероприятия, кроме тех, что проводятся под международной эгидой, – отменены. На три недели будет приостановлена и работа общественного транспорта внутри городов, впрочем, междугороднего это не коснется. В то же время, для того чтобы это ограничение не помешало людям добираться до пунктов вакцинации, как говорят власти, в крупных городах планируется пустить автобусы к клиникам из различных районов.

Объекты питания, которые ранее закрывались в полночь, с 14 августа будут работать до 11 часов вечера. Госслужбам дано поручение по мере возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы. С такой же рекомендацией межведомственный координационный совет обращается и к частному сектору.

«Для максимального расширения вакцинации и увеличения ее доступности к процессу будут подключены военврачи. Бригады, укомплектованные ими, будут делать прививки в разных муниципалитетах. Будет максимально увеличен контроль выполнения действующих правил. В том числе за проведением таких социальных мероприятий, как поминки и свадьбы. Я напоминаю, что объекты, в которых пройдут такие мероприятия, будут оштрафованы на 10 тысяч лари», – заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

Совет, по его словам, рассмотрит еще одну рекомендацию Центра по контролю заболеваемости. Она подразумевает введение ограничений на посещение невакцинированными лицами объектов питания, спа-салонов, фитнес-центров и других объектов. Им, если правило введут, придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антиген, сделанного в течение последних 24 часов.

Глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе подчеркивает, что в этом случае тестироваться гражданам придется за свой счет:

«Государство дает возможность населению привиться бесплатно, но если мы не прививаемся и в то же время хотим ходить в рестораны и другие учреждения, тогда, будьте добры, сами платите или за счет своего нанимателя оплачивайте тестирование».

В настоящее время в Грузии, по словам Амирана Гамкрелидзе, функционируют 184 прививочных пункта, в которых работают 354 бригады. Глава Центра по контролю заболеваемости призвал граждан прививаться не только в порядке предварительной записи через сайт https://booking.moh.gov.ge/, но и напрямую:

«Сегодня открылся очень хороший и крупный прививочный центр во Мцхета. Завтра еще один внушительный центр начнет работать в седьмом корпусе Технического университета. Он будет укомплектован десятью бригадами. Такие же центры появятся в нескольких больших университетах. В Кутаисском государственном университете, батумском и в других, чтобы люди без какой-либо предварительной записи смогли прийти и привиться. 15% привившихся сегодня людей вакцинировались без предварительной записи».

Гамкрелидзе также призвал не отказываться от возможности вакцинироваться и беременных. 10 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась беременная женщина 28 лет. А накануне 31-летняя женщина на седьмом месяце беременности, лечившаяся от ковида в кутаисской больнице, потеряла ребенка.

«Когда ей сделали томографию, повреждение легких было оценено в шесть баллов. Ситуация была стабильна, вчера утром она чувствовала себя нормально. А вечером сама позвонила мне, сказала, что сердцебиение у ребенка остановилось. Спустились врачи, сказали, что ребенок погиб. После этого у нее взяли анализы, чтобы провести операцию, и увидели, что уровень D-димера катастрофически увеличился. Поднялся до 39 тысяч, когда утром был около 500», – рассказал супруг женщины Акакий Хведелидзе.

Врачи клиники «Бомонди» говорят, что, предположительно, гибель плода была вызвана тромбом. В настоящее время, по словам медиков, состояние женщины стабильное. Обсуждается возможность ее перевода в столичную клинику.

Вакцинация беременных в Грузии допустима только одним препаратом – Pfizer. По словам Амирана Гамкрелидзе, в стране есть достаточный запас этой вакцины:

«Всех беременных женщин и женщин, планирующих беременность, призываю обязательно привиться. К сожалению, у нас есть случаи смертей от ковида среди беременных».

Между тем о настроениях в обществе касательно вакцинации речь идет в исследовании NDI, результаты которого были обнародованы сегодня. Согласно им, 47% населения говорят, что не стали бы делать прививку, 35% согласны на вакцинацию, 11% затрудняются ответить, а 7% уже вакцинировались. Результаты опроса также показали, что далеко не у всех граждан есть полная информация о вакцинации. В частности, 42% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, достаточно ли у них информации относительно этого процесса.