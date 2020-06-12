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В Украине резкий рост числа больных коронавирусом

В Украине резкий рост числа больных коронавирусом
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В Украине резкий рост числа больных коронавирусом

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Министр здравоохранения Украины говорит, что «такого антирекорда у нас еще не было», и сетует, что украинцы расслабились и забыли об элементарных правилах безопасности. А эпидемиолог уверен, что карантин не может длиться вечно, и украинцы теперь сами должны нести ответственность за свое здоровье.

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