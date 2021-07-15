В югоосетинских селах зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В Южной Осетии, в селах Цхинвальского района зафиксированы случаи падежа свиней от африканской чумы. В министерстве сельского хозяйства самопровозглашенной республики заявили, что принимают все меры для предотвращения распространения заболевания за пределы очага инфекции.

Как рассказал агентству «Рес» глава ведомства Алан Маргиев, вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в селах Кохат (Кохати), Сарабук (Сарабуки), Ванат (Ванати).

«На прошлой неделе ветеринарными специалистами были отобраны пробы крови от живых свиней на территории указанных сел и патологического материала от трупа павшей свиньи, которые были направлены на исследования. Лабораторные исследования подтвердили, что это африканская чума свиней», – сказал Маргиев.

Случаи падежа свиней зарегистрированы еще в ряде сел. В ближайшие дни в них также будет проводиться отбор проб крови, которые будут направлены на лабораторные исследования.

Из сел, где зафиксированы случаи заражения, запрещен вывоз не только живых свиней, но и всех видов сельскохозяйственных животных и мясомолочной продукции. Маргиев при этом добавил, что африканская чума свиней не опасна для здоровья человека, ею также не болеют и другие виды сельскохозяйственных животных и птицы.

Последний раз вспышка африканской чумы свиней произошла в Южной Осетии в 2018 году – в Знаурском районе.