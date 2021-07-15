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За двое суток в Южной Осетии выявили 79 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за двое суток выявили 79 новых случаев коронавируса. Накануне в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики сообщили о 43 случаях заражения, сегодня – о 36.
Глава ведомства Марина Кочиева говорит, что «рост заболеваемости коронавирусом продолжается».
«Из общего количества лабораторных исследований, проведенных за (последние) две недели, 16 процентов – подтвержденные случаи COVID-19», – отметила Кочиева.
Как пишет агентство «Рес», коечный фонд инфекционной больницы Южной Осетии на сегодняшний день полностью занят пациентами с COVID-19 (всего 90 человек).
При этом первым компонентом вакцины от коронавируса в Южной Осетии привились лишь 656 человек, двумя – 240.
Другие новости дня
В югоосетинских селах зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
В Южной Осетии, в селах Цхинвальского района зафиксированы случаи падежа свиней от африканской чумы. В министерстве сельского хозяйства самопровозглашенной республики заявили, что принимают все меры для предотвращения распространения заболевания за пределы очага инфекции.
Как рассказал агентству «Рес» глава ведомства Алан Маргиев, вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в селах Кохат (Кохати), Сарабук (Сарабуки), Ванат (Ванати).
«На прошлой неделе ветеринарными специалистами были отобраны пробы крови от живых свиней на территории указанных сел и патологического материала от трупа павшей свиньи, которые были направлены на исследования. Лабораторные исследования подтвердили, что это африканская чума свиней», – сказал Маргиев.
Случаи падежа свиней зарегистрированы еще в ряде сел. В ближайшие дни в них также будет проводиться отбор проб крови, которые будут направлены на лабораторные исследования.
Из сел, где зафиксированы случаи заражения, запрещен вывоз не только живых свиней, но и всех видов сельскохозяйственных животных и мясомолочной продукции. Маргиев при этом добавил, что африканская чума свиней не опасна для здоровья человека, ею также не болеют и другие виды сельскохозяйственных животных и птицы.
Последний раз вспышка африканской чумы свиней произошла в Южной Осетии в 2018 году – в Знаурском районе.
Глава абхазского МИДа отбыл с рабочим визитом в Никарагуа
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа.
Как сообщается на сайте абхазского ведомства, в рамках рабочего визита планируется проведение ряда встреч с руководством страны, в ходе которых пройдет «обсуждение вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества».
«Глава МИД Абхазии Даур Кове также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 42-ой годовщине Сандинистской революции», – говорится в сообщении.
Республика Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а 10 сентября 2009 года Абхазия установила с Никарагуа дипломатические отношения.
Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Пашинян обвинил Азербайджан в намерении помешать миру в регионе
Позиция властей Азербайджана показывает, что в Баку не хотят разблокировки региональных коммуникаций, а намерены держать Армению в блокаде. Об этом в своем выступлении в начале заседания правительства Армении заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.
Он говорит, что рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана проводит довольно конструктивную работу для открытия коммуникаций. В этой связи он выразил недоумение в связи с заявлениями Азербайджана о так называемом Зангезурском коридоре, которые, по словам Пашиняна, никак не связаны с работой комиссии, а также с содержанием заявления лидеров трех стран от 11 января.
«Мое толкование происходящего однозначно: Азербайджан делает подобные заявления, чтобы сорвать работу трехсторонней группы и не допустить открытия коммуникаций. Их цель - продолжить политику блокады Армении. Но мы продолжим работу в трехсторонней группе, чтобы прорвать эту блокаду и с российскими и международными партнерами достичь открытия коммуникаций», – добавил Пашинян.
Армянский лидер также выразил готовность к продолжению переговоров вокруг статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ. Пашинян напомнил, что известны три принципа – право наций на самоопределение, неприменение силы и территориальная целостность. Он также подчеркнул: «Ясно, что мы будет ревностно добиваться реализации права народа Арцаха [Карабаха – ред.] на самоопределение».
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «согласно поступающей по неофициальным каналам информации, Армения не готова к подписанию мирного договора».
Он также добавил: «Должно быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, должна начаться работа по делимитации. Должен также сказать, что сейчас международные организации позитивно реагируют на делимитационную работу. Если Армения не хочет этого делать, она может, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно».
Кремль заявил, что ввоз иностранных вакцин в Россию не обсуждается: «своих хватает»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не ведут переговоров о допуске иностранных вакцин от коронавируса COVID-19 на рынок, так как в стране "своих вакцин хватает". Он добавил, что тема допуска иностранных вакцин в Россию "пока никак не обсуждается", а поставки отечественных препаратов ведутся "достаточно регулярно". Его слова приводит "Интерфакс".
Согласно заявлению Пескова, у россиян есть возможность выбрать из четырёх российских препаратов. Сейчас в России зарегистрированы два варианта вакцины "Спутник" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" центра имени Чумакова. При этом все стадии испытаний прошёл только "Спутник".
В четверг Шереметьевский профсоюз летного состава попросил премьер-министра России Михаила Мишустина допустить в РФ иностранные вакцины от коронавируса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо организации.
Глава профсоюза Игорь Дельдюжов отмечает в письме, что российские вакцины еще не одобрены профильными международными организациями. Из-за этого члены летных экипажей вынуждены "непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов", что затрудняет их работу.
В аппарате правительства заявили, что письмо пока не получили. О взаимном признании вакцин Пескова заявил, что тема взаимного признания вакцин "сейчас на повестке дня".
- В начале июля сразу несколько российских регионов заявили о нехватке вакцин от коронавируса: 1 июля объявления о приостановке иммунизации населения выпустили медицинские учреждения Республики Коми, а в минздраве Карелии людей попросили отнестись с пониманием к нехватке вакцин и запастись терпением. О нехватке ранее сообщали в Свердловской и Новосибирской областях, Тамбовской области, Хабаровском крае, Удмуртии и Чечне.
- Один из участников фармацевтического рынка в интервью газете "Коммерсант" оценивал общую потребность России приблизительно в 140 миллионов доз вакцины в год. Даже по самым оптимистичным оценкам, рынок запланировал производство только 100 миллионов доз препаратов от COVID-19, сообщало издание.
- 13 июля агентство Reuters сообщило, что регистрация вакцины "Спутник V" в Евросоюзе откладывается, так как разработчики вакцины не предоставили Европейскому агентству по лекарственным средствам важные документы об испытаниях вакцины, например, о том, как отслеживалась статистика пациентов, получивших плацебо и формы для учета побочных эффектов. Срок сдачи документов давно прошел, и в регуляторе не ожидают, что рассмотрение документов закончится раньше конца лета. Хотя изначально предполагалось, что препарат может быть зарегистрирован в июне.
Суд ЕС ограничил работу ветки «Северного потока» в Германии
Суд Евросоюза отклонил апелляцию Германии и поддержал требование Польши ограничить на 50 процентов мощность газопровода Opal – продолжение "Северного потока" по Германии до границы с Чехией.
Суд на основании принципа энергетической солидарности решил, что судебное постановление от сентября 2019 года по иску Варшавы было обоснованным.
У "Северного потока" два сухопутных продолжения по Германии — Nel в Нидерланды и Opal в Чехию. Opal подчиняется третьему энергопакету ЕС, согласно которому российский "Газпром" может претендовать только на половину мощности газопровода.
В 2016 году Еврокомиссия разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 30 процентов мощности. Решение оспорила Польша. В 2019 год иск был удовлетворён. Германия подала апелляцию.
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Посольства: события последних дней «бросили тень на отношения Грузии и ЕС»
Посольства 24 европейских стран и Делегация Европейского Союза в Грузии направили сегодня письмо министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури, в котором призвали правительство Грузии выполнять принципы Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В письме, копия которого направлена премьер-министру, главам МИД и Минюста, говорится, что события последних дней «бросили тень на отношения между ЕС и Грузией и имидж Грузии как страны, защищающей основные права человека».
«Право на мирные собрания и свободу выражения мнений являются ключевыми универсальными правами человека и гарантируются Конституцией Грузии. Однако 5 июля участники ЛГБТКИ+ «Тбилиси прайда» не смогли реализовать свои права перед лицом неминуемой угрозы их безопасности», – сказано в заявлении.
Как пишет «Новости-Грузия», посольства указывают, что контрдемонстранты проводили организованное насилие против гражданских активистов и журналистов, тревогу вызывали «физические посягательства на безопасность обеих групп».
«В этом контексте мы напоминаем, что журналисты должны иметь возможность безопасно и надежно выполнять свою работу в любой демократической стране. Насилие недопустимо и не может быть оправдано», – говорится в заявлении.
Посольства выразили скорбь по поводу трагической гибели телеоператора Лексо Лашкарава и заявили, что ждут результатов расследования причины его смерти.
«Мы сожалеем о том, что власти публично не призвали к защите тех, кто мирно отмечает мероприятия Прайда, не предприняли других необходимых действий для предотвращения или сдерживания разжигающих ненависть высказываний или, в конце концов, не обеспечили достаточную защиту, когда были совершены насильственные действия против активистов и журналистов», – пишут дипломаты.
«Европейский Союз и Грузия разделяют приверженность универсальности и неделимости прав человека для всех без различия, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Мы разделяем фундаментальную веру в защиту конституционного права каждого гражданина на свободу выражения мнений и собраний, а также свободу средств массовой информации. Эти общие ценности закреплены в Соглашении об ассоциации между ЕС и Грузией и в Европейской конвенции о правах человека. Они объединяют нас и заставляют гордиться, но также обязывают нас действовать в их защиту и защищать наиболее уязвимых людей в наших обществах», – сказано в заявлении.
Дипломаты считают, что усиленная риторика против этих ценностей представляет угрозу для национальной безопасности страны, «повышая уязвимость грузинской демократии, которая уже столкнулась с серьезными проблемами дезинформации».
«На этом фоне мы призываем к дальнейшим немедленным и надлежащим политическим и юридическим действиям. Все инциденты с применением насилия и преступные действия должны эффективно и быстро расследоваться и надлежащим образом преследоваться по закону», – сказано в заявлении.
Посольства призывают Грузию усилить борьбу с разжиганием ненависти и нетерпимости, действовать ответственно и «воздерживаться от действий, которые могут еще больше усугубить ситуацию».
«Наконец, мы с тревогой отмечаем осквернение флага Совета Европы / Европейского Союза возле парламента Грузии. Этот флаг олицетворяет фундаментальные ценности, на которых строятся отношения между Европейским Союзом и Грузией и ЕС. Таким образом, два нападения на флаг также являются прямым нападением на демократические и проевропейские устремления Грузии», – отмечено в документе.
Письмо подписали: Делегация Европейского Союза в Грузии, посольства Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества. Кроме того, за несколько дней до событий на Руставели эти группировки пытались помешать закрытым мероприятиям «недели прайда» – показу кинофильма и семинару.
Обвиняемый в изнасиловании гражданки Казахстана Асель Айтпаевой скончался в больнице
Обвиняемый в изнасиловании 26-летней гражданки Казахстана Асель Айтпаевой Бесик Тордуа скончался в клинике. О точной причине смерти пока не сообщается, пишет СОВА.
По словам адвоката Лаши Шукакидзе, его подзащитный был госпитализирован из пенитенциарного учреждения в больницу неделю назад. Когда защитник хотел встретиться с обвиняемым, ему сказали, что Тордуа находится в бессознательном состоянии.
«Врачи сказали мне, что у Тордуа были кровоподтеках на голове», – утверждает Шукакидзе.
26-летняя Асель Айтпаева была найдена мертвой 5 мая. Тело девушки было обнаружено у одного из жилых домов в Тбилиси. Предварительная версия сводилась к тому, что, находясь в тяжелом психотравматическом состоянии, она бросилась из окна девятого этажа и скончалась. Семья погибшей, однако, заявляла, что Асель убили.
7 мая обвинение в изнасиловании и доведении до самоубийства было предъявлено гражданину Грузии Бесику Тордуа. Ему грозило от 8 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, заочно обвинение было предъявлено родственнику погибшей – Мурату Меирбекову. Ранее он был арестован в Казахстане.
«Нет прямых контактов с грузинской стороной, приходилось общаться через посредников» – Бибилов
В эфир телекомпании «Ир» вышел сюжет о встрече президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с 39-летним Вадимом Гобозовым.
Как сообщалось накануне, именно Гобозова грузинская сторона передала Цхинвали в рамках сделки по освобождению гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
В отличие от вчерашнего заявления югоосетинского МИДа, в котором говорилось, что Гобозов – гражданин Южной Осетии, в телевизионном сюжете сказано, что он житель североосетинского села Эльхотово. В Цхинвали его встретили приехавшие из России мать и дядя.
Гобозов и Бибилов на встрече поблагодарили российского патриарха Кирилла и всех участников переговорного процесса.
«Без сомнения, у нас прямых контактов нет с грузинской стороной, приходилось общаться через посредников. За то, что результат мы получили, я благодарен богу, всем тем людям, которые участвовали (в этом процессе), благодарен Патриарху Московскому и всея Руси», – заявил Анатолий Бибилов.
- О трагедии, произошедшей на нейтральной территории российско-грузинской границы, СМИ сообщили в сентябре прошлого года. Недалеко от грузинского КПП «Дарьял» (Верхний Ларс) 39-летний Алан Музашвили после ссоры нанес телесные повреждения 64-летнему Алику Гобозову, в результате чего последний скончался на месте. После этого сын убитого Вадим Гобозов, в состоянии аффекта с использованием холодного оружия и тупого предмета нанес множество смертельных ранений убийце своего отца, сообщали российские интернет-порталы.
- В МВД Грузии тогда заявили о возбуждении дела по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
- По версии Цхинвали, в ответ на обращение Патриарха Кирилла, югоосетинский лидер Анатолий Бибилов дал поручение проработать вопрос обмена гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на Вадима Гобозова – учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. В Цхинвали говорят, что Гобозов «был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом».
- 34-летнего гражданина Грузии Зазу Гахеладзе, задержанного в прошлом году, накануне освободили из цхинвальской тюрьмы. Гахеладзе был приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконное пересечение государственной границы». После освобождения Гахеладзе заявил журналистам, что не стрелял в пограничника и не нарушал де-факто границу.
Буш вспомнил главное разногласие с Меркель: вопрос о ПДЧ для Грузии
43-й президент США Джордж Буш–младший в интервью Deutsche Welle рассказал о дружбе с канцлером Германии Ангелой Меркель и о разногласиях с ней.
«Наверное, (главным разногласием с Меркель) был вопрос о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО. Она твердо верила, что это было бы ошибкой. Я думал, что это было бы правильно. Но мы сумели не перейти на личности. Дружба – выше политики», – сказал Буш.
Вопрос о предоставлении Грузии и Украине Плана действий по членству лидеры НАТО обсуждали в 2008 году. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что альянс должен был предоставить ПДЧ Грузии и Украине на саммите в Бухаресте.
ВОЗ: В мире началась третья волна пандемии коронавируса
Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что четыре недели подряд растет количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире, также увеличивается число умерших. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считают штамм "дельта", который присутствует уже в 111 странах. Ожидается, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19.
Гебрейесус также обратил внимание на проблему неравномерного распределения вакцин между странами – из-за отсутствия доступа к вакцинам значительная часть населения мира становится восприимчивой к инфекции. Страны, где вакцинация наиболее доступна для населения, постепенно отменяют ограничения, хотя остаются большие риски для непривитых групп.
Глава ВОЗ призвал вакцинировать как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, 40% к концу года и 70% к середине следующего года. Для достижения этой цели потребуется 11 миллиардов доз вакцин.
- Во всем мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 187 миллионов случаев заболевания. Всего от коронавируса скончались более четырех миллионов человек. За последние сутки в России выявлено более 25 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего заболевших выявлено в Москве – 5237. Умерли 791 человек.
- Смерти, наступившие в результате вакцинации от COVID-19, не попадут в общую статистику смертности от новой коронавирусной инфекции, пишет "Медицинский вестник". В новой версии методических рекомендаций по кодированию Минздрав объясняет, как регистрировать необходимость иммунизации и неблагоприятные последствия прививок.
Верховная Рада Украины утвердила отставку Арсена Авакова
Верховная рада Украины отправила в отставку министра внутренних дела Арсена Авакова. Он занимал должность более 7 лет и считается одним из самых влиятельных украинских политиков.
Аваков написал заявление на увольнение 13 июля. Его отставку поддержал 291 народный депутат. 7 проголосовали против, 17 человек воздержались, передаёт Украинская служба Радио Свобода.
Аваков — бывший банкир, бывший руководитель Харьковской области и народный депутат. В феврале 2014 года он был назначен министром внутренних дел Украины, почти сразу после событий на Майдане.
Он пообещал принять в руководство МВД руководителей националистического Правого сектора (организация запрещена в России) и сил самообороны Майдана, восстановил военизированную Национальную гвардию и оказал поддержку батальонам территориальной обороны, принимавшим участие в боевых действиях против пророссийских сепаратистов и российской армии на востоке Украины.
При Авакове была проведена реформа МВД, при которой милиция была переименована в полицию. Согласно изначальной задумке, из ведомства, регулярно обвиняемого в коррупции и пользующегося низким доверием населения, должны были быть уволены старые кадры.
Реформы пользовались значительной поддержкой общества. Однако большей части уволенных удалось восстановиться на службе, а скандалы вокруг ведомства не прекратились. Сейчас большинство украинцев, согласно опросу фонда "Демократические инициативы", негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов.
- На место Авакова президент Украины Владимир зеленский рекомендовал главу правоохранительного комитета Рады Дениса Монастырского. За его назначение народные депутаты будут голосовать в пятницу. С 2014 по 2019 год Монастырский был помощником-консультантом действующего заместителя главы МВД Антона Геращенко, что даёт ряду украинских СМИ повод предполагать, что новы йкандидат на пост министра близок к уволенному.
Переданный югоосетинской стороне Вадим Гобозов обвинялся в умышленном убийстве
Вадим Гобозов, которого грузинская сторона передала властям самопровозглашенной республики Южная Осетия, обвинялся в умышленном убийстве.
О трагедии, произошедшей на нейтральной территории российско-грузинской границы, СМИ сообщили в сентябре прошлого года. Недалеко от грузинского КПП «Дарьял» (Верхний Ларс) 39-летний Алан Музашвили после ссоры нанес телесные повреждения 64-летнему Алику Гобозову, в результате чего последний скончался на месте. После этого сын убитого, 40-летний гражданин России Вадим Гобозов, в состоянии аффекта с использованием холодного оружия и тупого предмета нанес множество смертельных ранений убийце своего отца, сообщали российские интернет-порталы.
В МВД Грузии тогда заявили о возбуждении дела по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Вадим Гобозов находился в предварительном заключении. Его дело рассматривал районный суд города Гори. Портал Qartli.ge пишет, что обвиняемый и его адвокат потребовали суда присяжных. По состоянию на июнь, шел процесс отбора присяжных.
Во вчерашнем сообщении югоосетинского МИДа указано, что Гобозов – гражданин Южной Осетии.
По версии Цхинвали, в ответ на обращение Патриарха Кирилла, югоосетинский лидер Анатолий Бибилов дал поручение проработать вопрос обмена гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на Вадима Гобозова – учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. В Цхинвали говорят, что Гобозов «был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом».
После освобождения Гобозов прибыл в Цхинвали, встретился с Анатолием Бибиловым, выразил ему «огромную благодарность за свое освобождение, а также всем, кто поддерживал его, когда он находился в заключении».
Грузинская сторона о деталях освобождения Зазы Гахеладзе и передаче югоосетинской стороне Вадима Гобозова не говорит.
- 34-летнего гражданина Грузии Зазу Гахеладзе, задержанного в прошлом году, накануне освободили из цхинвальской тюрьмы. Гахеладзе был приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконное пересечение государственной границы». После освобождения Гахеладзе заявил журналистам, что не стрелял в пограничника и не нарушал де-факто границу.
Число жертв COVID-19 в Грузии превысило 5500 человек
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 11 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5503 человек.
За сутки в стране выявили 1398 новых случаев коронавируса. Накануне провели 30 867 тестов: PCR-тестов – 14 700, экспресс–тестов на антиген – 16 167.
Выздоровели еще 1164 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 382 734, выздоровевших – 362 491.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,53%, за последние 14 дней составляет 4,21%, за неделю – 4,65%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7228 человек, всего использовано вакцин – 324 802.
Бибилов представил кандидатуру Эмилии Гагиевой на должность главы ЦИК
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия на следующей неделе рассмотрит кандидатуру Эмилии Гагиевой на должность главы Центризбиркома, представленную президентом Анатолием Бибиловым. Об этом сообщил спикер законодательного органа Алан Тадтаев.
«Соответствующее представление президента, поступившее к нам в начале недели, мы рассмотрим до 23 июля», – уточнил спикер.
Агентство «Рес» пишет, что югоосетинский парламент рассмотрит вопрос о формировании нового состава Центральной избирательной комиссии на последнем перед каникулами заседании. Ранее в ведомстве сообщили о вспышке коронавируса.
«Количество больных увеличивается. В связи с этим парламент вынужден уйти на каникулы раньше. Сессия состоится на следующей неделе, будет рассматриваться вопрос формирования Центральной избирательной комиссии. Мы должны утвердить семь членов ЦИК и главу комиссии по представлению президента», – добавил Тадтаев.
- Белла Плиева занимает должность председателя ЦИК с 2001 года. Срок её полномочий истекает в конце июля.
- Эмилия Гагиева с 2017 года по настоящее время занимает должность начальника государственно-правового управления президента, с августа 2016 года – член ЦИК.
- Весной 2022 года в Южной Осетии должны пройти президентские выборы. Ранее Анатолий Бибилов заявил, что до конца этого года определится, будет ли баллотироваться на второй срок.
Офис канцлера ФРГ ответил на письмо жителей омского села о ремонте дороги
Жители омского села, обратившиеся к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, получили ответ из федеральной канцелярии. Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.
Представитель властей ФРГ Надин Вахтер поблагодарила за письмо и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер "не может ответить лично в связи с большим количеством обращений". "Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", – говорится в письме (копия имеется в распоряжении редакции).
Жителям села также предложили обратится в московский офис "Международного союза немецкой культуры". Ирина Дроздова, выступившая инициатором обращения, признается, что письмом жители остались довольны, поскольку ждали "отписку в духе российских чиновников", а в этом случае получили аргументированный ответ. Кроме того, селяне уверены, что если асфальт решением местных властей всё же появится, то "сделано это будет исключительно благодаря Меркель". "Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", – отметила Дроздова.
В начале июня жители Верхнего Карбуша отправили на имя канцлера Меркель два обращения – в электронном виде и обычным письмом, а также записали видеообращение к политику. Позже власти района сообщили, что в 2021 году подготовленный Троицким сельским поселением проект строительства дороги на улице Дмитрия Карбышева успешно прошел экспертизу. Однако областной Минстрой вернул его назад в связи с тем, что стоимость работ изменилась, и в расчеты требуется внести коррективы. Реконструкция дорожного полотна перенесена на 2022 год.
ЮНИСЕФ: более девяти миллионов россиян недоедают
В России более девяти миллионов человек находятся в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Это следует из доклада, подготовленного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
По данным организации за 2018-2020 годы, в России проживают 400 тысяч человек, которые испытывают острую нехватку еды. То есть они по меньшей мере вынуждены пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. Еще 8,8 миллионов россиян (6% населения страны) не пропускают приемы пищи, но вынуждены сокращать количество еды.
Оба показателя снизились за последние шесть лет. В 2014-2016 годах, сказано в докладе, в России на грани голода находился один миллион человек, ещё почти 12 миллионов испытывали умеренную нехватку пищи.
Согласно данным исследования "Тинькофф Data", опубликованным в апреле этого года , россияне значительно урезали траты на покупку базовых продуктов питания. Главная причина сокращения расходов, по мнению экспертов, рост инфляции. По данным Росстата, только за февраль стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16 процентов, а прожиточный минимум за этот же период был проиндексирован лишь на семь с половиной процентов.
На фоне сокращения доходов населения в России уже несколько лет обсуждают возможность введения продуктовых карточек для малоимущих. Над этим предложил подумать и президент Владимир Путин.
Согласно мартовскому исследованию "Левада-центра" (включён российскими властями в список иностранных агентов), положительно к этой идее относятся 54 процента россиян.
По данным Росстата, 17,8 миллиона россиян (12 процентов населения) имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Двух российских пловцов отстранили перед Олимпиадой
Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается 15 июля на сайте FINA. Спортсмены были заявлены для участия в Олимпиаде в Токио.
Решение принято на основании сведений, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые были получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Она содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год. На основании изучения этой базы WADA в 2020 году открыло 298 дел в 27 видах спорта.
На Олимпиаде в Токио 25-летний Александр Кудашев должен был выступить на дистанции 200 метров баттерфляем, 30-летняя Вероника Андрусенко - в эстафете 4х100 вольным стилем.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что федерация будет делать всё возможное, чтобы российские пловцы были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх. Расследование в отношении Андрусенко и Кудашева продолжается.
Ранее Федерация гребного спорта России исключила из состава команды Никиту Моргачева и Павла Сорина из-за положительных допинг-проб.
В инструкции, которую получили российские олимпийцы для общения с иностранными журналистами на вопросы про допинговые скандалы следует ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а тему должны комментировать те, кто вводил санкции против российского спорта.
Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Старт соревнований запланирован на 23 июля, последний день Олимпиады - 8 августа. Зрителей на трибунах в Токио не будет.
Президент Европейского совета Шарль Мишель вновь посетит Грузию
В Грузию в ближайшее время прибудет президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил в интервью телекомпании «Рустави 2».
По его словам, власти Грузии предоставят президенту Евросовета информацию о событиях 5 июля в Тбилиси – 53 журналиста пострадали во время беспорядков, устроенных в центре города радикальными гомофобными группировками, протестовавшими против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества. Эти события вызвали острую критику правительства Грузии на западе – в Евросоюзе и в США, пишет «Новости-Грузия».
«Визит планируется, как я знаю, он прибудет в Грузию 18 или 19 июля. Мы непосредственно предоставим Шарлю Мишелю полную информацию по событиям 5 июля: какие риски ожидались, и как действовали правоохранительные органы. Также мы предоставим информацию, перед какими рисками стояло государство после того, как насилие уже было совершено», – сказал Кобахидзе.
По его словам, президенту Европейского совета будет предоставлена полная информация о расследовании и задержаниях виновных.
- Шарль Мишель является автором соглашения по выходу из политического кризиса, подписанного частью оппозиции и правящей партией 19 апреля. Выполнение этого документа также вызывает много дискуссий – проблема стала особенно актуальной после назначения судей Верховного суда Грузии вопреки рекомендациям Евросоюза.
- Накануне Еврокомиссия распространила сообщение, в котором не исключается приостановка Грузии финансовой помощи в случае отказа от проведения реформ.
- На фоне обострившегося политического кризиса две оппозиционные фракции в парламенте Грузии вновь объявили бойкот заседаниям парламента. Кроме того, акции протеста с требованием отставки премьера проводят и четыре оппозиционных грузинских телекомпании.
Шахтеры в Ткибули прекратили 11-дневную забастовку
Добыча угля на обеих шахтах Миндели и Дзидзигури в Ткибули (регион Имерети), восстановлена спустя 11 дней забастовки шахтеров, сообщает горнодобывающая компания «Сакнахшири».
С 3 июля около 400 сотрудников шахты проводят забастовку, добиваясь повышения заработной платы на 300 лари (95 долларов). Они выступали против системы бонусов, которая дает надбавку к зарплате не больше 30-40 лари (10-13 долларов). Компании «Сакнахшири» назвала требования рабочих необоснованными, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Все вопросы, связанные с заработной платой будут рассмотрены на рабочей встрече Консультационного совета», - заявили в компании, и отметили, что работа предприятия и встречи Совета проходят по прописанному в конце июня графику.
В забастовке участвовали шахтеры, которые не добывают уголь, но обеспечивают его вывоз на поверхность. Из-за этого обе шахты в Ткибули были парализованы, и добывать уголь не было смысла, до решения вопроса с его вывозом.
Президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе пояснил журналистам, что те шахтеры, которые непосредственно добывают уголь, не требуют повышения зарплат, так как у них оплата труда вдвое больше, чем у бастующих. Так, у бастующих зарплата 450-800 лари (140-250 долларов), а у горняков, добывающих уголь, доходит до 1300 лари (415 долларов).
- В последний раз зарплату работникам компания «Сакнахшири» повысила в прошлом году на 20-30%. По словам Долаберидзе, на данном этапе у компании нет денежных ресурсов, потому что мощность производства упала. Горняки добывают 20-22 тысячи тонн в месяц, а для пересмотра оплаты труда, производственную мощность нужно поднять до 30 тысяч тонн в месяц.
- Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий, в которых погибли рабочие. В компании «Сакнахшири» работают 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.
Избитый 5 июля оператор Общественного вещателя Грузии ослеп на один глаз
Избитый 5 июля оператор Общественного вещателя Грузии Илья Твалиашвили ослеп на один глаз. Он не знает, когда сможет вернуться к работе, рассказал оператор в интервью телекомпании «Рустави 2».
По словам Илии, на него напали с разных сторон, когда он снимал репортаж. «Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно избивать абсолютно незнакомого человека, который ничего плохо тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то колотил… Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове», - вспоминает Твалиашвили.
По его словам, после одного из таких ударов он завопил от боли, а потом потерял сознание.
Сегодня был задержан уже второй человек по обвинению в нападении на оператора Общественного вещателя. Всего по фактам нападения на журналистов задержан 21 человек. Они обвиняются по трем статьям УК Грузии – «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), «преследование, совершенное с применение насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и «участие в групповом насилии» (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).
Во время беспорядков 5 июля в Тбилиси пострадали 53 сотрудника СМИ: журналисты, операторы, фотографы, сообщают «Новости-Грузия».
Среди них был и оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 11 июля, после перенесенной сложной операции, скончался у себя дома. Эта смерть вызвала общественный резонанс - журналисты трех оппозиционных телеканалов организовали акцию протеста возле парламента. Они потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и обвинили власти в неспособности защитить права граждан. К акции присоединились около пяти тысяч человек.
В селе Эргнети Зазу Гахеладзе встретил премьер Грузии
Освобожденного из цхинвальской тюрьмы гражданина Грузии Зазу Гахеладзе в селе Эргнети встретили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и митрополит Горийский и Атенский Андрия (Гвазава).
Гахеладзе заявил журналистам, что чувствует себя хорошо. Он поблагодарил бога, Патриарха Грузии и правительство.
По словам главы Кабмина Ираклия Гарибашвили, Заза Гахеладзе был освобожден в результате интенсивной работы правительства Грузии.
«Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе. Спасибо нашему патриарху, президенту, всем министерствам, сотрудникам МИД, руководителю СГБ, главе МВД. Но, в первую очередь, я хочу сказать спасибо семье нашего героя», – отметил Гарибашвили.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня помиловал гражданина Грузии Зазу Гахеладзе. По информации югоосетинской стороны, помиловать Гахеладзе Бибилова попросил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также сообщается, чтогрузинская сторона передала Цхинвали гражданина В. Гобозова.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
Помиловать Зазу Гахеладзе Анатолия Бибилова попросил патриарх Кирилл
Помиловать гражданина Грузии Зазу Гахеладзе президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова попросил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили в югоосетинском МИДе.
Отметим, что в конце июня Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении Зазы Гахеладзе. В письме говорилось, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».
«В ответ на обращение Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, А.И. Бибилов дал поручение соответствующим компетентным органам республики проработать вопрос обмена гражданина Грузии З. Гахеладзе на гражданина Южной Осетии В. Гобозова, учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. Гражданин Южной Осетии В. Гобозов был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом.
Принимая во внимание ходатайство Его Святейшества Патриарха Кирилла и руководствуясь гуманными соображениями, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал Указ о помиловании гражданина Грузии З. Гахеладзе, тем самым проявив акт доброй воли в отношении раскаявшегося нарушителя.
Осужденный З. Гахеладзе собственноручно написал прошение о помиловании на имя Главы государства – Президента Республики Южная Осетия А.И. Бибилова, в котором принес извинения за свои действия и поблагодарил осетинские власти за гуманное отношение», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.
Зазу Гахеладзе передадут грузинской стороне в селе Эргнети в 19:00 по тбилисскому времени. Грузинские власти уже передали Цхинвали гражданина В. Гобозова.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- Накануне в селе Эргнети прошло 101-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе сказал, что по делу Гахеладзе «намечаются определенные возможности».
Грузинская сторона передала Цхинвали гражданина Гобозова – югоосетинский МИД
По информации МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия, грузинская сторона передала Цхинвали гражданина В. Гобозова.
«(Он) уже прибыл в Южную Осетию. На встрече с президентом республики Южная Осетия В. Гобозов выразил огромную благодарность Анатолию Бибилову за свое освобождение, а также всем, кто поддерживал его, когда он находился в заключении», – говорится в заявлении югоосетинского МИД.
В ведомстве заявляют, что «гражданин Южной Осетии В. Гобозов был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом». Родственники Гобозов, по информации МИД, неоднократно обращались к властям с просьбой о помощи в его освобождении.
Ранее стало известно, что югоосетинский президент Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии Зазу Гахеладзе.
Ираклий Гарибашвили: «Заза Гахеладзе освобожден!»
«Заза Гахеладзе освобожден!» – написал в социальной сети Facebook премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Информацию об освобождении Гахеладзе подтверждают и в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства.
По имеющейся информации, Гахеладзе могут передать грузинской стороне в селе Эргнети в 19:00 по тбилисскому времени.
Указ о помиловании гражданина Грузии был опубликован на сайте президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- В конце июня Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. В письме говорилось, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».
- Накануне в селе Эргнети прошло 101-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе сказал, что по делу Гахеладзе «намечаются определенные возможности».
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