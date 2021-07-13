«Парламент не в первых рядах по вакцинации»

Коронавирус добрался до парламента Южной Осетии. Спикер Алан Тадтаев заявил о заболевании большого количества сотрудников аппарата законодательного собрания и намерении отправить депутатов на каникулы раньше обычного – в конце июля.

Парламент Южной Осетии работает в ограниченном режиме в связи с ростом числа заболевших среди сотрудников законодательного органа. Об этом сегодня агентству «РЕС» сообщил спикер парламента Алан Тадтаев.

Он отметил, что было решено временно освободить от работы сотрудников старше 65 лет, людей, которые находятся в зоне риска, и сотрудников, контактировавших с заболевшими коллегами:

«В аппарате парламента заболело ковидом большое число сотрудников. Мы вынуждены были закрыть четыре кабинета. На сегодняшний день законодательный орган не может работать в полном объеме, мы не можем получить заключения по тем законопроектам, над которыми работаем, так как многие болеют».

«Эхо Кавказа» попросило прокомментировать эпидемиологическую ситуацию в парламенте врача «красной зоны», вице-спикера и главу комитета по социальной политике и здравоохранению Александра Плиева:

«В правовом управлении у нас заболело несколько человек, тяжело болела руководитель управления, сейчас ей уже лучше. И в других отделах парламента по два-три человека заболели, из-за этого страдала работа. Не скажу, что это была какая-то серьезная вспышка, но надо понимать, что среди наших консультантов, специалистов много возрастных людей. Чтобы не подвергать их рискам, были введены ограничения.

– Вы не пытались перевести возрастных работников на дистанционную работу?

– Есть такие специалисты, с которыми не получается дистанционная работа, они нужны на месте, когда идет формирование законопроекта. Сейчас накопилось много проектов, которые нужно вынести на сессию до каникул. Но в принципе уже легче стало, идет работа. Я сегодня был в парламенте, часть сотрудников вышла на работу. На самом деле ажиотаж был на прошлой неделе. Сейчас работа уже нормализовалась».

По словам Алана Тадтаева, завтра состоятся президиум и сессия с соблюдением всех санитарных норм, но в конце июля депутатский корпус все-таки уйдет в отпуск:

«Учитывая то, что в парламенте растет количество заболевших, мы, наверное, вынесем на сессию парламента вопрос о парламентских каникулах. В конце этого месяца мы собираемся отправить на каникулы депутатский корпус и потом, учитывая эпидобстановку, решим, когда парламент сможет вернуться к полноценной работе».

Спикер добавил, что в законодательном органе накопилось много важных вопросов, которые надо рассмотреть. Поэтому, по его словам, до ухода депутатов на каникулы состоится еще одно заседание.

И здесь, кончено, напрашивается вопрос: войдет ли в число этих важных дел, которые необходимо рассмотреть до каникул, законопроект об амнистии, инициированный частью парламентариев, в том числе оппозицией.

Сегодня удалось связаться с несколькими депутатами. Никто из них не слышал о заражении коллег, но, считает Александр Плиев, эта угроза существует из-за упорного нежелания депутатов следовать рекомендациям медиков:

«И по телевизору выступаю, и в интервью другим СМИ не раз говорил, что необходимо вакцинироваться, и лично к коллегам обращаюсь, тем не менее парламент стоит не в первых рядах по вакцинации, может, даже в последних. К сожалению, нет у депутатов такой дисциплины, чтобы они пошли и массово привились», – отметил Плиев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия