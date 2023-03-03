Премьер Грузии назвал евроинтеграцию страны «необратимой»

Год назад, 3 марта 2022 года Грузия подала официальную заявку на вступление в ЕС. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, подписавший документ, опубликовал сегодня заявление, выразив уверенность, что «необратимый процесс» евроинтеграции «увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе».

Гарибашвили говорит, что ему выпала особая честь подписать документ, «воплощающий мечту многих поколений грузин, многовековое стремление» грузинского народа.

«В этот день была перевернута новая страница нашей истории. Вскоре признание европейской перспективы Грузии Советом ЕС еще больше приблизило нас к членству в европейской семье свободных наций. В прошедшем году мы активизировали наши усилия для достижения цели, которая определяет всю нашу историю и, естественно, деятельность нашей власти. Мы предприняли все шаги, чтобы приблизиться к европейскому образу жизни и стандартам, институциональным механизмам и законодательству, выполнить взятые на себя обязательства», – отметил Гарибашвили.

Он говорит, что власти чувствуют поддержку народа и это «является сильнейшим стимулом для повседневной деятельности правительства» и политической команды «Грузинской мечты».

«Мы благодарны нашим европейским друзьям, правительствам стран-партнеров и людям, которые поддерживают нас в достижении этой цели. Расширение ЕС – это процесс, основанный на заслугах, и именно это дает нам наибольшую надежду. Европейская страна со всей своей историей, культурой, ценностями, органическая часть западной цивилизации и сотворец ее великой культуры – ​ Грузия, несомненно заслуживает справедливого признания своим настоящим, масштабными реформами, темпами и качеством развития. Я глубоко верю, что исторический процесс, ставший год назад необратимым, вскоре увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе», – добавил Гарибашвили.

Отметим, что в США и ЕС уверены, что принятие закона об «иноагентах» в Грузии подорвет евроатлантические устремления страны.