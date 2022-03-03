«Грузинская мечта»: в ЕС вслед за Киевом

«Грузинская мечта» неожиданно для всех сегодня подала заявку на ускоренное членство Грузии в ЕС. Этого требовали участники митинга в поддержку Украины в Тбилиси с 28 февраля, с того дня, как с подобным заявлением к Европарламенту обратился украинский президент Владимир Зеленский. Все последующие дни власти в противовес призывам общественности и оппозиции отказывались от этого шага, советуя не поддаваться излишним эмоциям.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и в этот исторический день, как он сам выразился, 3 марта, сумел разочаровать, а многих и разгневать в Грузии. В своей пятиминутной речи, перед тем как подписать заявку об ускоренном вступлении Грузии в ЕС, он не произнес ни слова о ситуации в Украине. Словно и нет войны в Украине, и что если бы не вторжение России и не обращение президента Владимира Зеленского к Европарламенту с просьбой ускорить процесс присвоения Украине статуса кандидата на членство в ЕС, то в повестке дня правительства «Грузинской мечты» этот вопрос не стоял бы до 2024 года.

Возможно, к концу третьего срока правления «Грузинской мечты» речь Ираклия Гарибашвили (при условии, что к тому времени он все еще оставался бы премьер- министром) оказалась бы более релевантной. Потому что сейчас на фоне прошлогодних погромов и походов на ЛГБТ-сообщество и журналистов, аннулирования соглашения Шарля Мишеля по выводу страны из кризиса, отказа от проведения судебной и избирательной систем тезисы из выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили многим показались слишком далекими от истины:

«Грузия, как ассоциированный партнер ЕС, успешно выполняет предусмотренные договором обязательства и испытывает значительный прогресс по сближению с ЕС с правовой, экономической и политической точки зрения. Демократия, верховенство закона, защита прав человека, хорошее правление – уже часть нашей ежедневной жизни. В политическую, экономическую, социальную – во все сферы страны активно внедряем европейские нормы и стандарты».

Премьер-министр Гарибашвили выразил уверенность, что путь евроинтеграции Грузия пройдет вместе с абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построит «единое, сильное европейское государство».

Оппоненты власти сегодня отмечали, что пребывать в своем мирке в отчуждении от происходящего свойственно и председателю властной партии Ираклию Кобахидзе. Так же, как делать противоречивые заявления. До вчерашнего позднего вечера он, а вслед за ним и другие представители «Мечты» убеждали, что не стоит поддаваться «эмоциональному ажиотажу» и в след за Киевом вносить заявку об ускоренном членстве Грузии в ЕС. Кобахидзе утверждал, что лучше будет, как планировала его партия, внести заявку через два года. И что речь идет лишь о статусе кандидата, а членства, в том числе и Киеву, придется ждать долгие годы.

«Грузинская мечта» шла наперекор всему и всем, не только оппозиции и митингующим, которые уже восемь дней собираются на проспекте Руставели в Тбилиси в знак солидарности с Украиной и с требованием, чтобы Грузия присоединялась к санкциям против РФ, согласилась на отправку добровольцев в Украину и подала заявку на ускорение членства в ЕС, но и президенту Саломе Зурабишвили.

Видимо, общественное давление и сигналы из Брюсселя, о которых говорили сами представители власти, сделали свое дело, предполагает оппозиционный депутат Саломе Самадашвили. Она, как и другие оппозиционные депутаты, готова поддержать этот шаг правительства. Однако для успеха в этом начинании «Грузинской мечте» предстоит сделать еще один важный шаг, говорит Саломе Самадашвили:

«Для того чтобы процесс двинулся вперед и ЕС решил, что Грузия должна стать членом Евросоюза, нужно провести обещанные реформы. Будет правильно, если власть заявит и о том, что «Грузинская мечта» возвращается к соглашению Мишеля и что она собирается в срочном порядке провести все те реформы, о которых мы договорились в этом соглашении. В противном случае эта заявка на долгое время останется просто пустым звуком».

К возвращению к соглашению Шарля Мишеля призвали и некоторые НПО. Один из авторов обращения, глава фонда «Открытое общество – Грузия» Кети Хуцишвили рекомендует властям для исправления пошатнувшегося имиджа следующее:

«Власть в срочном порядке должна исправить ситуацию в отношениях с Украиной. Мы считаем, что, если делается заявка, она принесет больше успеха при совместном обращении в формате так называемого ассоциированного трио – Грузия, Украина и Молдова. Все эти три страны являются жертвами российской агрессии. У всех трех государств есть оккупированные территории, поэтому необходимо совместное обращение к ЕС».

Многие правозащитники и наблюдатели сегодня резко критиковали представителей власти за то, что и ситуацию с Украиной они начали рассматривать в ключе внутриполитического противостояния с «Нацдвижением» и Михаилом Саакашвили.

О том, что в Европарламенте следят за позицией грузинских властей и будут обращать внимание, в том числе, и на взаимодействие политических оппонентов внутри страны, указывает и реакция европарламентария из Германии Майкла Гелера.

Под радужным селфи на странице Facebook депутата из «Грузинской мечты» Маки Бочоришвили и других партийных лидеров с оповещением о предстоящей заявке в ЕС европарламентарий Гелер написал: «Хорошо, тогда ведите себя тоже по-европейски при разработке политики – и это послание адресовано всем заинтересованным сторонам...»