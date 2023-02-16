Новости
Госдеп США резко раскритиковал грузинский законопроект об иноагентах
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с резкой критикой законопроекта об т.н. иностранных агентах, внесенного в парламент Грузии движением «Сила народа».
Принятие документа «создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии», считают в Вашингтоне.
«У нас есть обеспокоенность. У нас есть серьезная обеспокоенность. Мы располагаем информацией о внесенном в парламент Грузии законопроекте, и нас глубоко беспокоит его возможные последствия для свободы слова и демократии в Грузии. Мы поделились этими опасениями с правительством Грузии. Предлагаемый закон стигматизирует и заглушит независимые голоса граждан Грузии, которые стремятся создать лучшее будущее для своего общества. Мы верим, что такой закон создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии.
Заявления о том, что этот законопроект в США основан на акте FARA о регистрации иностранных агентов, являются заведомо ложными. Более того, этот законопроект, похоже, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве, а не на FARA или каком-либо американском законодательстве», – заявил Нед Прайс.
- В США подобный закон (FARA) был впервые принят накануне Второй мировой войны для предотвращения нацистской пропаганды. Позднее закон претерпел не одно изменение, ныне поле его действия сужено. На сегодня его основные положения распространяются лишь на работу иностранных лоббистских организаций.
- Политическое объединение «Сила народа» создано в прошлом году группой депутатов, объявивших себя «третьей силой в парламенте». Ее основатели заявляют, что остаются единомышленниками «Грузинской мечты», но озвучивают то, что правящая партия не решается прямо сказать народу.
- Депутаты от движения «Сила народа» все еще входят в состав парламентского большинства.
Другие новости дня
Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному соглашению
Армения накануне, 15 февраля завершила работу над текстом договора об установлении мира и отношений с Азербайджаном и направила предложения азербайджанской стороне. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Глава армянского правительства сообщил, что документ также передан странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ.
«Под предложениями следует понимать проект полного документа с нашими предложениями. Мы работаем над проектом со следующей логикой: получить документ, который мы готовы подписать в любое время. Понятно, конечно, что этот документ должен быть приемлем для Азербайджана. Надеемся, что определенный прогресс, наблюдаемый по итогам трех раундов переговоров, удастся развить», – заявил он.
Как пишет Радио Азатутюн, несколько дней назад министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в Берлине, что Азербайджан ответил на предложения армянской стороны по проекту мирного договора и сейчас над ним работает Ереван.
«Армения активно участвует в этих переговорах, и мы намерены продолжать наши активные усилия по построению стабильного и прочного мира в нашем регионе», – сказал Мирзоян.
Сегодня Пашинян представил видение Армении: документ должен содержать такую логику договоренностей, такую эффективную систему сдержек и противовесов, которая исключала бы любой сценарий нарушения прочного и стабильного мира.
«Подписание документа не должно привести к новой войне, но уже на основе этого мирного договора. Это звучит абсурдно, но может быть и такой сценарий. Наоборот, это действительно должно означать прочный мир», – заявил Пашинян, подчеркнув готовность армянского правительства и его личную готовность к подписанию такого договора как можно скорее.
Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что в тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном есть упоминание о Нагорном Карабахе, но «этот документ еще не окончательный».
Путин, предположительно, встретится с Лукашенко, Бжания и Гаглоевым
Президент России Владимир Путин, предположительно, проведет встречи с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко, а также с президентами самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии – Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым.
Абхазский лидер отбыл в Москву 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе Бжания, в рамках рабочего визита он «проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации». О возможной встрече с Путиным в сообщении не говорится.
Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с Александром Лукашенко. Сегодня Лукашенко подтвердил, что встретится с Путиным 17 февраля.
Телеграм-канал БОНВ[Ӕ]РНОН накануне сообщил, что югоосетинский лидер Алан Гаглоев проведет в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля.
Российский телеграм-канал МИГ России написал, что «в Москву готовятся приехать главы нескольких государств». «Деталей не будет. Ждем официальной информации», – сказано в сообщении.
Тот же источник опубликовал пост со словами депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова от партии «Справедливая Россия — За правду», который надеется, что очень скоро будет решен «вопрос об историческом воссоединении» России с Беларусью.
Позже Кузнецов написал в своем телеграм-канале:
«Хочу надеяться, что 21-ого февраля решится именно это. Уже лет 25 надеюсь. Должно же исполниться? Ещё есть Южная Осетия и Абхазия. Может вообще СССР 2.0 и Владимир Владимирович гениально переворачивает шахматную доску. Если поживем – увидим».
21 февраля Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Москве. 21 февраля прошлого года Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Спустя три дня началось широкомасштабное российское вторжение в Украину.
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи. Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Задержанного в Домодедове гея из Чечни передали чеченским властям
Задержанного в московском аэропорту «Домодедово» гея из Чечни Идриса Арсамикова увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает кризисная группа СК SOS, которая помогает ЛГБТ-персонам Северного Кавказа и их близким.
Предположительно, по данным правозащитников, Арсамикова везут в отдел МВД по Шелковскому району Чечни, где он уже подвергался пыткам и где ему грозит смертельная опасность.
Оперативник, который пришёл за Арсамиковым в дежурную часть в Домодедове, не предъявил никаких документов сотрудникам полиции аэропорта и отказался предоставить адвокату информацию о статусе задержанного.
К Арсамикову вызвали врачей из-за панической атаки. Как рассказывают в кризисной группе СК SOS, подписавший на него ориентировку начальник полиции Шелковского района ранее при задержании в Чечне пытал его электрическим током, чтобы добиться признания в гомосексуальности.
Московские полицейские приняли заявление Арсамикова о пытках со стороны чеченских полицейских.
Правозащитники утверждают , что Арсамикова могут обвинить по делу о мошенничестве в крупном размере. Ориентировку на него подписал начальник ОМВД по Шелковскому району Чечни, а заявление, по которому возбуждено дело, написано в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, сообщили в СК SOS.
Полиция задержала Идриса Арсамикова в московском аэропорту «Домодедово» в ночь на четверг, когда он возвращался в Нидерланды из Чечни , где был на похоронах отца.
Перед тем, как связь с ним оборвалась, 28-летний Арсамиков успел сообщить правозащитникам, что пограничники увели его в подвал. Полицейские сообщили ему, что за ним отправили сотрудников чеченских силовых ведомств и что задержание связано с «некоторыми проблемами» в Чечне.
Адвоката, который приехал в аэропорт, не допустили к Арсамикову до приезда «инициаторов» задержания — представителей Чеченской Республики. По словам полицейских, Арсамикова задержали по ориентировке из Чечни, сообщил адвокат.
Сам Арсамиков объясняет, что его преследуют из-за гомосексуальности. В Чечне ему грозит смертельная опасность, отмечают правозащитники.
По данным «СК SOS» впервые Арсамикова задержали под Грозным летом 2018 года. Его удерживали в подвале и пытали, поскольку стало известно о его интимной связи с мужчиной. Тогда Арсамиков смог покинуть Чечню с помощью правозащитников и эмигрировать в Нидерланды.
- Власти Чечни на регулярной основе преследуют представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Информация об этом содержалась в докладе австрийского эксперта Вольфгана Бендека для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он напрямую связал кампанию против чеченских геев с позицией как республиканских, так и федеральных властей. В числе ответственных за преследования он назвал лично Рамзана Кадырова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.
- Правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав.
ООН подтвердила, что у Аль-Каиды новый лидер Саиф аль-Адель
Саиф аль Адель, бывший офицер египетского спецназа, согласно новому докладу ООН, признан «неоспоримым» лидером «Аль-Каиды». Его предшественник Айман аз-Завахири, был убит прямым попаданием американской ракеты 31 июля 2022 года в Кабуле.
Как сообщает Reuters, в январе 2023 года официальные представители спецслужб США говорили о неопределённости относительно того, кто же стал руководить «Аль-Каидой». Однако, как отмечается в докладе ООН о рисках терроризма в мире, ещё в ноябре и декабре прошлого года многие государства ООН признавали Аделя фактическим руководителем операций «Аль-Каиды» и её безоговорочным лидером.
В ноября 1998 года в США большое федеральное жюри обвинило Аделя в террористическом нападении на посольства США в Танзании и Кении. Жертвами терактов стали более 220 гражданских лиц, более 5 тысяч получили ранения.
По словам американских следователей, на счету Аделя, кроме операций в Африке, причастность к убийству американского журналиста Дэниела Перла в Пакистане в 2002 году.
Государственный департамент США сообщал, что Адель базируется в Иране. На сайте программы Госдепартамента «Награда за правосудие» говорится, что после взрывов в Африке бывший подполковник египетской армии переехал на юго-восток Ирана. Там он жил под охраной Корпуса стражей исламской революции. США объявили о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию о месте, где скрывается Адель.
Иранское представительство при ООН в сообщении, опубликованном в среду в Twitter, отрицало, что Адель находится в Иране. «Адрес так называемого новоназначенного лидера «Аль-Каиды» неверен. Эта дезинформация потенциально может помешать усилиям по борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении, которое цитируется агентством Reuters.
Бывший специальный агент ФБР Али Суфан, который отслеживал агентов «Аль-Каиды», написал на сайте Центра по борьбе с терроризмом (Combating Terrorism Center), что экстремист, псевдоним которого, Саиф аль Адель, означает «Меч справедливости», характеризуется как проницательная фигура с бесстрастным лицом. Его настоящее имя Мохаммед Салахуддин Зейдан.
Бывшие соратники Усамы бин Ладена по джихадистскому движению рассказывают, что Адель начал свою долгую кровавую карьеру в 1981 году. Тогда его подозревали в причастности к убийству президента Египта Анвара аль-Садата. Группа заговорщиков открыл огонь по президенту во время военного парада в Каире, когда телевидение показывало происходящее в прямом эфире.
В Черногории сорваны концерты «Ляпис Трубецкой» в поддержку Украины
В Черногории отменены концерты белорусской группы «Ляпис Трубецкой» в поддержку Украины, которые должны были состояться в городах Будва и Котор 14 и 15 февраля соответственно. Об этом сообщается в официальных аккаунтах коллектива в социальных сетях.
Причиной отмен названо «беспрецедентное политическое давление на концертные площадки, связанное с гражданской позицией группы. Все площадки, одна за другой, отказались проводить концерт».
В чём именно заключается «политическое давление» в заявлении группы не уточняется. Однако черногорское издание CDM сообщило, что за несколько часов до выступления в Будве перед клубом собралась толпа людей, скандировавшая «Сербы и русские – братья навеки».
На произошедшее отреагировало украинское посольство в Черногории. «Любое давление на владельцев клуба, где должно было состояться выступление, и на украинских гостей, а также публичное проявление агрессии и разжигания ненависти абсолютно недопустимы и должны быть категорически осуждены. Акция, которая произошла вечером 14 февраля перед зданием клуба, может быть расценена как прямая угроза украинским гостям Будвы. Призываем власти Черногории оперативно отреагировать на этот инцидент и сделать всё для обеспечения безопасности проживающих в Черногории украинцев».
Ранее концерт группы «Ляпис Трубецкой» также был отменён в столице Сербии Белграде. По данным СМИ, это могло быть связано с недовольством представителей националистического движения «Двери српске». «Фронтмен «Ляписа» Сергей Михалок известен как враг России и сторонник киевского майдана. Он написал песню «Воины света», которая стала гимном государственного переворота в Украине в 2014 году», – говорилось в сообщении движения.
- Несостоявшиеся концерты в Черногории и Сербии – часть европейского турне группы «Ляпис Трубецкой» в поддержку Украины. Ряд участников коллектива, включая его лидера, Сергея Михалка, последние годы проживают в Киеве. На родине, в Беларуси, их преследуют за поддержку протестов против власти Александра Лукашенко, а в России группа находится под запретом из-за публичной критики политики Владимира Путина и развязанной им войны. В 2013 году группа «Ляпис Трубецкой» участвовала также в митинге-концерте в поддержку Алексея Навального. 23 октября 2022 года концерт группы прошел в Тбилиси.
Урсула фон дер Ляйен объявила о содержании нового пакета санкций
Новые санкции против России предусматривают ограничения на многие промышленные товары, в которых нуждается Россия и которые она не может получить за счет поставок из третьих стран. С таким заявлением выступила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В перечень жизненно важных товаров, которые не будут поставляться в Россию, входит электроника, специализированные автомобили, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей. По словам главы Еврокомиссии в пакет санкций также включены товары для строительного сектора, которые могут быть направлены на нужды российских вооруженных сил, например антенны или краны".
Дополнительные ограничения также вводятся на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Речь идёт о дополнительном контроле в отношении 47 электронных компонентов, которые можно использовать в российских системах вооружений – это беспилотники, ракеты, вертолеты.
«Мы будем отслеживать олигархов, пытающихся скрыть или продать свои активы, чтобы избежать санкций, – заявила фон дер Ляйен. – Вместе с государствами-членами ЕС мы проведем анализ всех замороженных активов российского центрального банка, находящихся в ЕС». По словам главы Еврокомиссии, это крайне важно для возможного использования государственных российских активов для восстановления в Украине, сообщил «Голос Америки».
Венгрия заблокировала решение ЕС по делу Саакашвили - СМИ
Венгрия заблокировала выражение протеста ЕС властям Грузии по делу заключенного экс-президента Михаила Саакашвили.
Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, пишет «Европейская правда».
Согласно сообщению, Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за рубежом. Это предложение должно было быть включено в дипломатический протест ЕС, который планировали выразить Тбилиси.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий на прошлой неделе после саммита ЕС заявил, что Польша готова принять Саакашвили на лечение.
Однако, предложение Польши поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии.
Дипломаты ЕС заверили, что прилагают все усилия, чтобы убедить Будапешт изменить свое мнение.
Отмечается, что после возможного достижения единодушия внутри Евросоюза инструментом влияния на Тбилиси, к которому может прибегнуть ЕС, является тот факт, что Грузия имеет европейские стремления.
Пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Борреля Петер Стано не стал комментировать информацию о запланированном демарше ЕС по делу Саакашвили.
Отметим, что депутаты Европарламента в утвержденной 15 февраля резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.
Никки Хейли бросит вызов Трампу на праймериз республиканцев
Бывший губернатор штата Южная Каролина и посол США в ООН Никки Хейли официально объявила о выдвижении своей кандидатуры в президенты Соединенных Штатов на выборах, которые пройдут в ноябре будушего года.
Первый предвыборный митинг Хейли прошел в городе Чарльстон (Южная Каролина). В своем выступлении она сделала акцент на том, что Америку должно возглавить новое поколение политиков.
51-летняя Хейли стала вторым претендентом на выдвижение в президенты от Республиканской партии - после бывшего президента Дональда Трампа. Тот ведет кампанию с осени прошлого года.
Ранее Хейли заявляла, что не будет соперничать с Трампом, но изменила свое мнение. При Трампе она занимала должность посла США в ООН и сохраняла хорошие отношения с бывшим президентом и после его ухода из Белого дома.
О том, что Хейли выдвинет свою кандидатуру, стало известно во вторник, когда она выпустила видео, где заявила о намерении баллотироваться. Среди прочего, она пообещала «давать отпор» Китаю и России, отметив, что «удар ногой, обутой в обувь на высоких каблуках, чувствительнее обычного». Женщины еще никогда официально не номинировались республиканцами на пост президента.
Опросы пока дают Хейли только 4-хпроцентный уровень поддержки. Трампа готовы поддержать более 43% республиканцев. Еще 31% выступают в поддержку губернатора Флориды Рона Десантиса, но он пока не объявлял о намерении баллотироваться.
Действующий президент США, демократ Джо Байден, пока официально не выдвинул свою кандидатуру, хотя представители Белого дома неоднократно говорили, что он намерен это сделать. Байдену в год выборов будет 81 год, Трампу 77.
В Карабахе возбуждено уголовное дело в отношении Виталия Баласаняна
В Нагорном Карабахе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего секретаря Совета безопасности непризнанной НКР Виталия Баласаняна, сообщили сегодня Радио Азатутюн в прокуратуре Карабаха, не уточнив, что это за уголовное дело и предъявлено ли Баласаняну обвинение.
Начальник отдела по связям с общественностью прокуратуры Ким Габриелян сказал, что эта информация не разглашается в связи с тайной предварительного следствия, также в настоящее время они не считают целесообразным обнародовать подробности дела.
Радио Азатутюн пока не удалось связаться с самим Баласаняном, чтобы выяснить, какое дело возбудили карабахские правоохранители и каково мнение по этому поводу бывшего высокопоставленного чиновника.
«Представляю следующие вопросы: во-первых, увеличить усилия, предпринимаемые в направлении выведения правовой безопасности и защиты правовой системы в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] на качественно новый уровень», - ранее распорядился президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.
Связано ли уголовное дело в отношении Баласаняна с предполагаемыми злоупотреблениями, о которых заявил президент Арутюнян? В прокуратуре Карабаха этот вопрос также оставили без ответа, призвав направить письменный запрос.
В начале прошлой недели Араик Арутюнян поручил правоохранителям выявить возможные злоупотребления со стороны некоторых владельцев гидроэлектростанций, перешедших под контроль Азербайджана, а также найти лиц, присвоивших средства фондов инвестиций и поддержки села Карабаха, и возместить ущерб, причиненный государству. «Я думаю, что не может быть никакого должностного лица или государственного органа, который мог бы воспрепятствовать возмещению причиненного государству ущерба, привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступное деяние. Этот процесс будет под моим контролем», - заявил президент Карабаха.
В прокуратуре Карабаха лишь сообщили, что есть уголовные дела и в отношении других должностных лиц, не назвав при этом имен.
«Я как депутат, чтобы быть в курсе подробностей, должна направить запрос в прокуратуру, пока они ответят, пройдет много времени. Возможно, за это время мы сможем получить какую-то официальную информацию. На данный момент у меня нет никакой информации о том, в связи с чем или по какой причине возбуждено дело», - сказала Радио Азатутюн секретарь оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Нагорного Карабаха Метаксе Акопян.
По ее словам, такой стиль работы для них уже не новость. Оппозиционный депутат уверена, что власти и Карабаха, и Армении пытаются унизить героя Карабаха. «Пока существуют эти власти, пока в двух армянских государствах есть Никол Пашинян и Араик Арутюнян, которые должны были быть главными обвиняемыми, против которых на сегодняшний день должны были быть возбуждены многие уголовные дела, и они давно должны были сидеть в тюрьме... Пока они на свободе, герои будут в тюрьме. Я даже не сомневаюсь в этом».
Оппозиционная партия «Справедливость» на выборах 2020 года выдвинула кандидатом в президенты Виталия Баласаняна. Акопян уточняет, что они не являются членами одной команды.
63-летний Виталий Баласанян был освобожден от занимаемой должности в январе этого года. Причина его увольнения официально так и не была озвучена.
Член правящей фракции «Свободная Родина» Национального собрания Карабаха Арамаис Агабекян хоть пока и не знаком с уголовным делом, но убежден, что процесс прововой и других мотивов здесь нет. «Все должно происходить в рамках закона и без различия того, кем является данное лицо. Если с точки зрения закона человек виновен, то виновен, если не виновен, то не виновен. Это не политическое событие, чтобы его комментировать», - сказал Агабекян.
Баласанян, назначенный секретарем Совета безопасности Карабаха после 44-дневной войны 2020 года, похоже, был единственным официальным лицом, ведущим переговоры с азербайджанской стороной в основном по гуманитарным вопросам. Во всяком случае, в начале декабря прошлого года, когда азербайджанцы впервые на несколько часов перекрыли Лачинский коридор - дорогу Степанакерт-Горис, согласно официальному сообщению, именно Баласанян участвовал во встрече с азербайджанскими и российскими миротворцами.
Глава МИД Армении посетил Адыяман и встретился с армянскими спасателями
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил пострадавший от землетрясения турецкий город Адыяман, где встретился с армянской спасательной группой, которая там с 8 февраля осуществляет поисково-спасательные работы, сообщает Радио Азатутюн.
Мирзояну представили работы, проведенные армянскими спасателями в пострадавшем от бедствия городе, в результате которых удалось вытащить из-под завалов трех человек.
Глава МИД Армении также ознакомился с процессом распределения гуманитарной помощи, направленной накануне из Армении.
Число жертв разрушительного землетрясения 6 февраля в Турции превысило 35 тысяч человек. Армения направила гуманитарную помощь в районы, пострадавшие от стихии, через мост Маргара, закрытый с 1993 года. Ранее в Турцию вылетела группа из 27 армянских спасателей.
Сегодня в Анкаре глава МИД Армении также встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего подтвердил готовность Армении к полной нормализации отношений с Турцией.
Кадыров призвал глав регионов не комментировать потери в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей российских регионов перестать сообщать о гибели жителей регионов на войне в Украине.
«Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько. Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери», – написал в своем телеграм-канале Кадыров.
Глава Чечни также заявил, что участники войны выбрали этот путь «самостоятельно и осознанно», - сообщает Кавказ.Реалии. При этом в боевых действиях участвуют не только военнослужащие-контрактники и добровольцы, но и мобилизованные россияне.
Еще в начале вторжения правозащитники неоднократно заявляли, что призыв в Чечне имеет принудительных характер. Сообщения о принудительной отправке жителей Чечни на войну с Украиной поступают и после объявления российскими властями завершения мобилизации.
Засекретить данные о данные о родственниках военных, погибших в Украине, планировало Минобороны. 6 июня суд в Калининграде признал список погибших из Псковской области, который вело издание сети «Городские порталы Shkulev Media Holding», запрещенным материалом, и счел, что сведения в нем относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность, даже если они взяты из открытых источников. После этого ряд региональных СМИ, которые раньше вели свои списки погибших, удалили их.
Однако многие СМИ, чиновники и правозащитники продолжают публиковать данную информацию. Исходя из этого, а также из данных других источников Би-би-си и «Медиазона» на 12 февраля установили имена 14 093 российских военных, погибших в Украине. В их числе более 1 тысячи мобилизованных. Реальное число убитых может быть существенно большим. Журналисты отмечают, что с момента публикации предыдущей сводки 27 января в список добавилось 1555 погибших - это самый большой прирост за все время войны.
- Минобороны России в последний раз называло официальное число потерь 21 сентября, в день объявления мобилизации. Тогда утверждалось, что в Украине были убиты около 5 тысяч российских военных.
- Генштаб Украины утверждает, что убиты были уже более 100 тысяч российских военных. Западные разведки говорят о похожем числе, однако включая раненых.
- Виталий Вотановский за последние полгода опубликовал фотографии более семисот могил российских военных, о смерти которых не сообщали региональные СМИ и районные администрации. Найденные им захоронения расположены на кладбищах Анапы, Краснодара, Крымска, Хадыженска, Туапсе, Каневской, Ленинградской и других, а также в соседней Адыгее. В интервью сайту Кавказ.Реалии Вотановский рассказал, как и зачем он находит такие захоронения.
Бывший глава Казахстана Назарбаев лишен пожизненных привилегий
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому отменяется действие закона «О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы». Документ предполагал пожизненные привилегии для экс-руководителя страны Нурсултана Назарбаева и его семьи: в частности содержание за счет госбюджета и предоставление охраны.
Назарбаев также лишился права на неприкосновенность принадлежащей ему недвижимости, а его родственники - права на личную неприкосновенность.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в марте 2019 год. Он руководил страной почти 28 лет. При этом отставка была по сути формальной: Назарбаев сохранил за собой посты председателя Ассамблеи народа Казахстана и главы Совета безопасности, а потому продолжал оказывать значительное влияние на политику государства.
В январе 2022 года массовые протесты в крупных городах Казахстана против власти Назарбаева переросли в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией и армией. После этого экс-президент утратил свои позиции. Парламент страны одобрил изменения, которые отменили пожизненное председательствование Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, а также необходимость согласования с ним инициатив во внешней и внутренней политике. Кроме того, новый президент Касым-Жомарт Токаев, к которому перешла власть от Назарбаева, ограничил срок президентских полномочий до семи лет без права переизбрания, и назначил досрочные президентские выборы на ноябрь 2022 года. Токаев на них победил с большим перевесом.
- В последний год власти Казахстана развенчивают культ личности Нурсултана Назарбаева. Из Конституции страны были исключены упоминания о нем, как о «лидере нации» (Елбасы), республиканскую столицу переименовали из Нур-Султана обратно в Астану, День первого президента был исключен из государственных праздников. Кроме того, суд приговорил племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу об особо крупных хищениях государственных средств, а старшая дочь бывшего президента Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата нижней палаты парламента.
Российские бомбардировщики перехвачены в воздухе у Аляски
Несколько российских военных самолётов – истребителей и стратегических бомбардировщиков - были перехвачены во вторник в нейтральном воздушном пространстве у берегов Аляски. Самолётами США и Канады они были возвращены в пространство России.
По сообщению совместной команды Канады и США по воздушной защите (NORAD), российские самолёты не пересекли государственных границ этих стран и не представляли угрозы. Также в ведомстве отметили, что инцидент не имеет отношения к летающим объектам, несколько из которых были сбиты за последнюю неделю над территориями Канады и США.
Министерство обороны России не комментировало инцидент, однако сообщает, что 14 февраля стратегические ракетоносцы российских ВВС проводили плановые полёты в нейтральном воздушном пространстве над Беринговым морем. В министерстве подчеркнули, что полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Днём раньше похожий инцидент случился над Балтийским морем: 13 февраля российский самолёт-разведчик Ил-20М в сопровождении двух истребителей был замечен силами НАТО в непосредственной близости к воздушной границе Польши. Нидерландские истребители, дислоцированные на польской военной базе Мальборк, были подняты в воздух и отвели российские самолёты в глубь нейтрального пространства. По утверждению Минобороны Нидерландов, самолёты вылетели с базы российских ВВС в Калининградской области.
Европарламент призвал освободить Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили
Европейский парламент утвердил резолюцию «О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили».
Документ содержит призыв к властям Грузии освободить политика и разрешить ему лечиться за границей.
Европарламентарии утвердили и поправку о необходимости введения санкций против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Её инициировали пять политических групп Европарламента.
«(Европарламент) подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся заключении Михаила Саакашвили в рамках личной вендетты, повторяет свой призыв к (Европейскому) Совету и демократическим партнерам рассмотреть вопрос о введении санкций против Иванишвили за его роль в деградации политического процесса в Грузии», – сказано в документе.
За принятие резолюции проголосовали 577 депутатов, против – 33. При этом поправку о введении санкций против Иванишвили поддержали 362 депутата, против выступил 121.
Заявления представителей «Грузинской мечты» по отношению к Михаилу Саакашвили в документе оцениваются как «неадекватные и неприемлемые». Говорится и о том, что ситуация вокруг бывшего президента, отказ отправить его на лечение за границу отразятся на имидже и европейских перспективах страны. Отмечая, что грузинские власти до сих пор отвергают многочисленные призывы международных организаций и экспертов не подвергать опасности жизнь Саакашвили, в проект резолюции первым пунктом внесли следующее:
«Европарламент выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватной реакции грузинских властей на данный момент и считает, что обращение с заключенными, такими как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой для выявления приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в ЕС».
- 14 декабря 2022 года Европарламент принял резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия. Европарламент и тогда призвал к освобождению из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и введению санкций против экс-премьера Бидзины Иванишвили.
- В июне 2022 года Европарламент утвердил резолюцию о «Нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии», в которой говорилось о «деструктивной роли олигарха Бидзины Иванишвили в политике и экономике Грузии, его контроле над правительством и его решениями, в том числе по политически мотивированным преследованиям журналистов и политических оппонентов». В документе речь шла об обеспокоенности в связи с «личными и деловыми связями Иванишвили с Кремлем, которые определяют позицию нынешнего правительства Грузии в отношении санкций против России». Власти Грузии тогда назвали «оскорбительной» резолюцию Европарламента.
Абхазский Кабмин выделит на помощь Турции и Сирии 300 тысяч долларов
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшим во время землетрясения в Турции и Сирии.
Представители исполнительной ветви власти, приглашенные на заседание парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, сообщили о проделанной работе по сбору гуманитарной помощи и решению организационных вопросов.
Замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава представил информацию о наиболее востребованных товарах. Это – мука, сахар, масло, сухие смеси для детей, теплые одеяла, пледы и трансформаторы.
Полномочный представитель абхазского президента в парламенте Анри Барциц заявил, что по поручению Аслана Бжания правительством принято решение о выделении финансовой помощи Турции и Сирии в размере 300 тысяч долларов.
«100 тысяч долларов планируется направить Турции, а 200 тысяч долларов – Сирии», – сказал он.
Участники заседания отметили, что вопрос поставки гуманитарного груза и денежной помощи пострадавшим в Турции и Сирии будет решен в ближайшие дни.
«Участники заседания выразили уверенность, что совместная скоординированная работа представителей законодательной и исполнительной ветвей власти даст положительный результат», – пишет агентство «Апсныпресс».
Власти Грузии опубликовали новые кадры из палаты Михаила Саакашвили
Пенитенциарная служба Грузии заявила, что сообщения о том, что бывший президент Михаил Саакашвили не может передвигаться самостоятельно, не соответствуют действительности.
Ведомство говорит о «ложной информационной кампании с целью вызвать общественные волнения и нанести ущерб положительному имиджу страны».
В доказательство своих утверждений служба публикует новые кадры с Михаилом Саакашвили в клинике «Вивамед», где он находится с мая прошлого года.
Кадры датированы 17 декабря прошлого года, 1, 8 и 9 февраля этого года. На них видно, что Саакашвили передвигается самостоятельно. При этом за последние дни кадров нет.
Мать Саакашвили, Гиули Аласания, последнюю неделю заявляет, что Саакашвили еще больше ослабел и ему трудно передвигаться, и он практически все время лежит.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что на днях телекомпания CNN пустила в эфир кадры с Саакашвили, которые датированы 4 и 6 октября прошлого года — они были предоставлены американским адвокатом, который говорил в программе о критическом состоянии здоровья бывшего президента. На кадрах видно, как Саакашвили заходит в палату, теряет равновесие и падает.
Сам Саакашвили 1 февраля дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда – перед тем, как суд вынес решение об отказе в освобождении по состоянию здоровья. Саакашвили поднял рубашку, чтобы показать свое состояние, но судья прервал трансляцию через несколько секунд.
В Южной Осетии с 1 июля повысят тарифы на газ и свет
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия внесло изменения в постановление о тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Как пишет агентство «Рес», вопрос на рассмотрение Кабмина вынес министр экономического развития Дзамболат Тадтаев.
Он заявил, что российские ресурсоснабжающие организации увеличили отпускную цену для Южной Осетии на электричество и газ.
«Для населения увеличение тарифов произойдет с первого июля 2023 года. Принимая данное постановление, выполняется поручение президента о том, чтобы в зимнее время увеличение тарифов не коснулось населения», – сказал Тадтаев.
Он сообщил, что повышение отпускной цены на 1 кВт электроэнергии составит 30 копеек.
«С 2.5 рублей увеличивается отпускная цена до 2.8 рублей. Далее ресурсоснабжающие организации проводят все необходимые процедуры по составлению тарифного дела и включения, в том числе текущего содержания предприятия, в отпускной тариф», – сказал Тадтаев.
Югоосетинские власти предложили установить экономически обоснованный тариф на уровне 4.23 рублей с 1 марта 2023 года.
«До этого мы утверждали экономически обоснованный тариф на уровне 3.87 рублей, удорожание идет в размере 36 копеек», – пояснил он.
Тадтаев отметил, что в связи с увеличением экономически обоснованного тарифа по электроэнергии приходится увеличить отпускной тариф и для населения.
«Это для населения, которое обеспечено природным газом, то есть преимущественно для тех, кто проживает в Цхинвале и частично поселке Дзау. Для них отпускной тариф составит 3 рубля 36 копеек. Ранее отпускной тариф по этой категории составлял 3 рубля», – отметил Тадтаев.
Говоря о категории населения, не обеспеченной природным газом, Тадтаев подчеркнул, что для них ранее был установлен отпускной тариф в размере 2.37 рублей, который поднимется до 2.65 рублей.
«Тарифы для населения увеличиваются с инфляционной поправкой 11, 9 процентов», – сказал глава югоосетинского ведомства.
По его словам, аналогичная ситуация и с природным газом, которая поставляется в Южную Осетию.
«Экономически обоснованный тариф с первого марта составит 6.33 рублей, до этого мы утверждали 5.9 рублей. Для населения отпускной тариф увеличивается с 4.51 до 5.05 рублей. Для населения это увеличение произойдет с первого июля 2023 года», – отметил Тадтаев.
Кремль не позовёт на послание Путина СМИ из «недружественных» стран
Кремль не пригласит СМИ из «недружественных» стран на послание Федеральному собранию, с которым президент России Владимир Путин планирует обратиться 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на мероприятие будут аккредитованы СМИ, которые представляют «дружественные» страны. «Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать. Они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», – пояснил Песков.
Российские власти признали недружественными более 60 государств за введение или поддержку ими санкций в ответ на вторжение России в Украину. В этот список входят в том числе США, страны Евросоюза, Великобритания, Канада и Япония. Грузия в список не попала.
В 2022 году Путин не выступал с обращением к Федеральному собранию в нарушение Конституции России. Путин объяснил это тем, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время». В СМИ утверждали, что отказ от послания связан с обстановкой на фронте в Украине.
Помимо послания, Путин в 2022 году отменил свою традиционную большую пресс-конференцию и ежегодную «Прямую линию», в ходе которой он отвечал на вопросы россиян.
ВОЗ остановила расследование о происхождении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила вторую фазу расследования о происхождении коронавируса из-за проблем со сбором данных в Китае. Об этом сообщила представитель организации Мария ван Керкхове в разговоре с журналом Nature.
Ван Керкхове отметила, что глава ВОЗ Тедрос Гебреисус продолжает контакты с китайскими чиновниками, чтобы убедить КНР делиться данными о вирусе. Сотрудники организации также связались с китайским центром по контролю заболеваний, чтобы наладить сотрудничество.
Вместе с тем Nature пишет, что для сбора необходимых данных об источнике COVID-19 прошло слишком много времени. При этом учёные имеют достаточно информации, чтобы предотвратить возможные вспышки в будущем.
Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятна». Учёные пришли к выводу, что болезнь вероятно передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.
Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории «необоснованным», и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.
С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.
Дания и Нидерланды не станут передавать Украине танки «Леопард»
Нидерланды и Дания не поставят Украине танки «Леопард-2» из своих запасов. Правительства стран пересмотрели своё решение о передаче Киеву современных боевых машин. Об этом сообщает газета Die Welt ссылаясь на запросы по адресу правительств Нидерландов и Дании.
Нидерланды собирались передать Украине 18 танков «Леопард-2», которые были взяты в лизинг у Германии и находятся на службе в германо-нидерландском батальоне. Теперь, в ответ на запрос газеты, представители властей страны ответили, что не смогут предоставить эти танки Украине. Источники издания в правительстве Дании также заявили, что страна не будет поставлять «Леопард-2» из своих запасов.
Die Welt сообщает, что обе страны в качестве компенсации возьмут на сеья часть расходов по ремонту 100 танков «Леопард-1», которые Германия намерена передать Украине.
По информации газеты, передавать Киеву танки «Леопард-2» также отказываются Швеция и Финляндия. Обе страны ждут вступления в НАТО и намерены отправить технику уже после того, как станут членами альянса.
- В январе США объявили о готовности поставить 31 танк «Абрамс», а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков «Леопард», а также даст разрешение другим странам на поставки «Леопардов» Украине. О готовности передать украинской армии часть танков «Леопард" из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако они не могли сделать это без разрешения Германии – страны производителя этой техники. Таким образом, Киев может получить не менее 112 единиц немецких танков. Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев. Киев и Берлин заявляли, что танки не будут использоваться на территории России в её официально признанных мировым сообществом границах. Техника будет задействована только для освобождения территории Украины.
Каладзе: если Грузии не дадут статус в ЕС, пусть оставят его себе
На пути к европейской интеграции правительство Грузии будет играть по грузинским правилам, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Политик прокомментировал заявление депутата Европарламента Андрюса Кубилюса. Литовский европарламентарий в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу «Мтавари» обратился к правящей партии «Грузинская мечта» – «вы не получите статус (кандидата в члены ЕС), если не будете играть по нашим правилам».
«Это часть игры и шантажа, которые мы наблюдаем все это время, и общественность тоже это видит. Власти Грузии будут играть по грузинским правилам, действовать в интересах страны и действовать в национальных интересах нашего народа. Наше правительство все делало и делает на этом нелегком пути. Однако если с их стороны будет принято политическое решение об отказе в статусе кандидата, если они не дадут нам этот статус, то пусть оставят его себе», — заявил мэр Тбилиси.
Каладзе говорит, для т.н. друзей Грузии власти страны неприемлемы, потому что они «не ввязались в войну». Возвращение экс-президента Михаила Саакашвили в страну он назвал «постановочным спектаклем».
«Это было сделано для того, чтобы вызвать конфронтацию, государственный переворот. Для т.н. друзей Грузии власти неприемлемы, потому что они не ввязались в войну, они делают все, что касается нашей страны и интересов нашего народа», — отметил Каха Каладзе.
- Лидеры стран ЕС в конце июня 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
«Армения в трудный период протянула руку дружбы жителям Турции» – Чавушоглу
Армения выразила солидарность и протянула руку дружбы жителям Турции на фоне последствий разрушительных землетрясений. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Анкаре.
Как пишет агентство «Анадолу», глава турецкой дипломатии дал высокую оценку работе спасателей из Армении, которым также удалось спасти из-под завалов жителей Турции.
«В зону бедствия из Армении прибыло 28 спасателей. Начиная с восьмого февраля, они работали с отдачей и спасли в Адыямане маленькую девочку и молодого жителя», – сказал Чавушоглу.
Турецкий министр отметил и факт поставки в зону землетрясения 100 тонн гумпомощи из Армении.
Глава МИД Армении в свою очередь отметил, что, находясь в этот непростой период в Турции, хотел бы вновь заверить в готовности своей страны к построению мира.
Мирзоян привлек внимание к открытию для поставок гумпомощи контрольно-пропускного пункта на армяно-турецкой границе, который оставался закрытым на протяжении десятков лет.
Отметим, что накануне Армения направила вторую партию гуманитарной помощи в Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Под завалами в Турции все еще находят живых людей
В Турции на десятые сутки после землетрясения из-под завалов все еще спасают людей. Об этом пишет агентство «Анадолу».
В городе Кахраманмараш спасли 42-летнюю женщину. Она провела под завалами обрушившегося дома 222 часа. Вызволенной из-под завалов оказали первую помощь и госпитализировали.
В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Она была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована.
В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции превысило 35,4 тыс. человек, в Сирии – 3,6 тыс. человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги приспущены на всей территории страны.
Расследование: хакеры из Израиля вмешивались в выборы по всему миру
Хакерская группа «Команда Хорхе» из Израиля вмешивалась в политические процессы по всему миру по заказу партий и частных компаний. Об этом говорится в совместно расследовании журналистов нескольких изданий, включая The Maker, Haaretz, Le Monde и Der Spiegel.
Руководитель хакерской группы Таль Ханан работает под псевдонимом Хорхе. По данным журналистов, он служил в израильском спецназе. Ханан говорил, что команда имеет шесть офисов по всему миру и может тайно манипулировать общественным мнением, говорится в расследовании.
Трое журналистов-расследователей обратились к «Команде Хорхе», представившись консультантами, работающими в Африке, и попросили помощи в отсрочке выборов в одной из стран.
На встречах участники «Команды Хорхе» рассказывали, как они умеют распространять дезинформацию в соцсетях, а также собирать информацию с помощью взлома аккаунтов в Gmail и Telegram – в том числе в сотрудничестве с местными операторами мобильной связи, пишут журналисты.
В отчёте упоминается, что группировка, в частности, запросила шесть миллионов евро для срыва выборов в Чаде. Речь при этом шла об организации взрыва на рынке в столице страны Нджамене.
«Команда Хорхе» также рассказала, что провела более 30 кампаний в разных странах и, в частности, организовала кибератаку, направленную на срыв референдума о независимости Каталонии в 2014 году. Тогда голосование не состоялось.
Журналисты также пишут, что израильские хакеры предлагали услуги британской аналитической компании Cambridge Analytica – в том числе по предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа в 2016 году.
В начале 2018 года СМИ обвинили Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. Информация могла использоваться для влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе на голосование по Брекзиту и в интересах националистической партии «Национальный фронт» во Франции.
После скандала основателю Facebook Майклу Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США, а Cambridge Analytica прекратила свою работу.
В общей сложности расследователи записали шесть часов бесед с «Командой Хорхе» и её руководством. Ханан свою причастность к незаконной деятельности отверг.
Форум