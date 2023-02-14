Движение «Сила народа» внесло в парламент законопроект об иностранных агентах. Он предусматривает создание соответствующего реестра, в который будут внесены все юридические лица и СМИ, которые более чем на 20 процентов финансируются из-за рубежа. Оппозиция раскритиковала законопроект, в «Грузинской мечте» к инициативе отнеслись с интересом.

«Сила народа» в своем заявлении сообщила, что законопроект затронет деятельность неправительственных организаций и СМИ с иностранным финансированием. Многие сравнивают это предложение с применяемым в России «Законом об иностранных агентах». Впрочем, сами депутаты говорят, что разработанный ими проект будет опираться на американское законодательство, а также будет отражать передовой опыт ряда других демократических стран.

Новый закон предполагает создание реестра агентов иностранного влияния, регистрация в котором будет обязательной для всех НПО и других субъектов, финансируемых из иностранных источников и пытающихся оказать влияние на принятие политических решений или формирование общественного мнения, заявил на брифинге депутат Гурам Мачарашвили:

«Регистрацию вышеуказанных лиц в качестве агентов иностранного влияния проводит Национальное агентство государственного реестра. Для лиц, уклоняющихся от регистрации, предусмотрены соответствующие административные штрафы. При этом уплата штрафа не освобождает лицо от обязанности зарегистрироваться в качестве агента иностранного влияния. Принятие указанного закона значительно повысит качество публичной информации, что поможет людям принимать правильные решения».

Кроме того, депутат анонсировал завершение работы над законопроектом, вводящим превентивные меры против лжи и ненормативной лексики в СМИ.

В оппозиции считают, что основные положения документа в целом копируют опыт путинской России и направлены на борьбу с теми СМИ и НПО, которые сотрудничают с западными фондами. По словам парламентария «Лело», бывшего спикера парламента Давида Усупашвили, инициатива исходит отнюдь не от раскольников «Мечты»:

«Я не вижу признаков того, что проект инициирован этой партией, за всем этим просматривается действия «Силы Бидзины Иванишвили», который теперь считает врагами тех, кого народ Грузии считает друзьями и партнерами. Где мы видели законодательство, которое подобными приемами и методами борется с инакомыслием? Правильно, только в России».

По мнению депутата «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, риторика партии власти и ее сателлитов идет вразрез с евроатлантическими устремлениями Грузии:

«Это законопроект «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили, который приказал старательно скопировать одиозные положения российского законотворчества, устанавливающего жесткие правовые рамки для юридических лиц, финансируемых из-за рубежа. Подтверждается то, о чем давно твердит оппозиция, – они не стремятся к интеграции в западное пространство, они готовятся утопить нас в российском болоте».

В партии власти сделали вид, что незнакомы с основными положениями законопроекта бывших соратников. При этом заместитель председателя фракции «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили нашел законопроект интересным, а обвинения оппозиции, которая, по его словам, финансируется из Москвы, беспочвенными.

«Любая инициатива, направленная на обеспечение большей прозрачности, приветствуется. Поэтому я с интересом ознакомлюсь с упомянутым законопроектом, и после этого у нас будет конкретная позиция. Что же касается беспочвенных обвинений оппозиции, то если они интересуются зарубежными финансами, то должны сначала спросить у своих лидеров об источниках российских рублей, откуда и как они финансируются. «Сила народа» заявила, что эта инициатива основана на действующем стандарте США, но в более мягком варианте, поэтому будет интересно с ним ознакомиться», – заявил депутат.

Более однозначно высказался глава комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе, по мнению которого, инициированный коллегами закон имеет право на существование.

«Общественность имеет право и должна знать, кто откуда финансируется, как осуществляет свою деятельность, поэтому инициатива подразумевает, что это пространство должно быть подчинено аналогичному регулированию», – заявил в беседе с журналистами депутат от правящей партии.

Впрочем, некоторые представители оппозиции полагают, что дело не в пророссийских устремлениях коллег. По мнению депутата «Гирчи» Яго Хвичия, манипулируя депутатами «Силы народа», Иванишвили стремится занять всю нишу пророссийского электората:

«Думаю, у «Силы народа» не получается убедительно играть роль путинистов. Я не могу поверить, что бывший Народный защитник Созар Субари вдруг стал ярым приверженцем президента России. Я не думаю, что инициированный законопроект пройдет. Исходя из этого, я считаю, что это предвыборный трюк с целью привлечения пророссийского электората».

Напомним, в США подобный закон (FARA) был впервые принят накануне Второй мировой войны для предотвращения нацистской пропаганды. Позднее закон претерпел не одно изменение, ныне поле его действия сужено. На сегодня его основные положения распространяются лишь на работу иностранных лоббистских организаций.

Напомним, политическое объединение «Сила народа» создано в прошлом году группой депутатов, объявивших себя «третьей силой в парламенте». Ее основатели – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили заявляют, что остаются единомышленниками «Грузинской мечты», но озвучивают то, что правящая партия не решается прямо сказать народу.

«Либеральную идеологию в Грузии пропагандируют отягощенные комплексами радикалы, которые пытаются доказать свое ложное превосходство над разумной и умеренной частью общества», – говорится в программном заявлении движения.

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